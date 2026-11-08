Emerytura po śmierci bliskiej osoby. Uważaj! W niektórych przypadkach trzeba będzie ją zwrócić

Emerytura lub renta po śmierci bliskiego. Kiedy można zatrzymać pieniądze?

Niekiedy zdarza się, że ostatnia emerytura lub renta zostaje wypłacona już po śmierci członka rodziny. Zgodnie z przepisami świadczenie przysługuje za cały miesiąc, w którym nastąpił zgon, niezależnie od tego, czy doszło do niego na początku, w połowie czy pod koniec miesiąca. Co więcej, nie jest ono pomniejszane za dni przypadające po zgonie. Czy zatem rodzina może zatrzymać emeryturę lub rentę, jeśli została wypłacona już po śmierci bliskiej osoby? To zależy. Istotne znaczenie ma m.in. termin oraz sposób wypłaty świadczenia.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której emeryturę lub rentę do domu dostarcza listonosz. Jeśli przyniesie on pieniądze już po śmierci emeryta lub rencisty, rodzina nie może ich odebrać, nawet jeśli świadczenie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpił zgon. Nie oznacza to jednak, że pieniądze przepadają! Warto wiedzieć, że członkowie rodziny mogą je odzyskać.

- Uprawnieni członkowie rodziny mogą złożyć w ZUS-ie wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po zmarłej osobie, która miała prawo do emerytury lub renty- informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy ZUS przelewa emeryturę lub rentę na konto bankowe. Jeśli pieniądze przysługują za miesiąc, w którym zmarł członek rodziny, nie trzeba ich zwracać, nawet jeśli wpłynęły na konto już po jego śmierci. Przykładowo, jeśli emeryt zmarł 10 listopada, a pięć dni później na jego konto wpłynęła emerytura za listopad, ZUS nie zażąda zwrotu tych pieniędzy.

Emerytura po śmierci członka rodziny. Kiedy trzeba zwrócić pieniądze do ZUS?

Inaczej jest jednak w przypadku emerytury lub renty za kolejny miesiąc. Takie pieniądze trzeba zwrócić, nawet jeśli trafiły na konto jeszcze przed końcem miesiąca, w którym zmarł członek rodziny. Może się tak zdarzyć, gdy termin wypłaty przypada w weekend lub święto. Wówczas ZUS przelewa pieniądze wcześniej. Choć emerytura wpłynęła jeszcze w miesiącu śmierci, w rzeczywistości dotyczy już następnego miesiąca, za który zmarłemu nie przysługuje świadczenie. W takiej sytuacji pieniądze trzeba oddać.

Oto konkretny przykład. Pani Wiesława zmarła 29 grudnia, a dzień później, 30 grudnia, na jej konto wpłynęła emerytura. Choć pieniądze trafiły na rachunek jeszcze w grudniu, w rzeczywistości była to już emerytura za styczeń. Dlaczego ZUS wypłacił ją wcześniej? Powodem był przypadający 1 stycznia Nowy Rok. W takiej sytuacji rodzina musi zwrócić pieniądze, ponieważ świadczenie dotyczy miesiąca następującego po śmierci pani Wiesławy.

Podobna sytuacja mogła mieć miejsce niedawno, przy okazji Wszystkich Świętych. Jeśli emeryt zmarł 29 października, a dzień później na jego konto wpłynęła emerytura za listopad, rodzina również musi ją zwrócić. Nie ma znaczenia, że ZUS przelał pieniądze jeszcze w październiku ze względu na przypadające 1 listopada święto. Najważniejsze jest to, za jaki miesiąc wypłacono emeryturę, a nie kiedy pieniądze trafiły na konto.

Kto może odzyskać ostatnią emeryturę lub rentę po zmarłym? Jest 12 miesięcy na złożenie wniosku

Kiedy natomiast rodzina może otrzymać niezrealizowane świadczenie?

- Jeśli zmarły nie zdążył odebrać należnej emerytury lub renty albo ZUS wstrzymał jej wypłatę po otrzymaniu informacji o zgonie, uprawnieni członkowie rodziny mogą ubiegać się o tzw. niezrealizowane świadczenie. Dotyczy to również sytuacji, gdy zmarły wystąpił o przyznanie lub przeliczenie świadczenia, ale nie doczekał zakończenia sprawy – tłumaczy Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ostatnią emeryturę lub rentę po zmarłym mogą otrzymać przede wszystkim jego małżonek i dzieci, w pierwszej kolejności ci, którzy z nim mieszkali i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe. Jeśli takich osób nie ma, pieniądze mogą trafić do małżonka i dzieci, którzy mieszkali osobno, a w dalszej kolejności do innych uprawnionych członków rodziny. Aby odzyskać świadczenie, trzeba złożyć w ZUS wniosek ENS wraz z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo i śmierć bliskiej osoby. Rodzina ma na to 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiego.