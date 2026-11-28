70 lat od końca stalinowskiego eksperymentu

W 2026 roku mija dokładnie 70 lat od momentu, który dla polskiej wsi był jak głęboki oddech po latach duszenia. Jesienią 1956 roku, wraz z polityczną odwilżą "Polskiego Października", upadł jeden z najbardziej znienawidzonych pomysłów komunistów – przymusowa kolektywizacja rolnictwa . Było to nic innego jak próba stworzenia w Polsce kołchozów na wzór tych ze Związku Radzieckiego. Eksperyment, który miał złamać kręgosłup polskim rolnikom, spotkał się z oporem tak silnym, że władza ludowa musiała w końcu odpuścić. Warto dodać, że nie bez znaczenia były też osobiste doświadczenia Władysława Gomułki, który w wyniku odwilży 1956 r. został I sekretarzem PZPR.

Wszystko zaczęło się niedługo po II wojnie światowej. Komuniści, utrwalając swoją władzę, najpierw rozdawali ziemię w ramach reformy rolnej z 1944 roku. Był to sprytny ruch, który miał zjednać im wieś. Jednak już w 1948 roku, na bezpośrednie polecenie Józefa Stalina z Moskwy, polscy towarzysze pod wodzą Bolesława Bieruta zmienili kurs. Plan był prosty: zabrać chłopom ziemię, którą ledwo co dostali, i połączyć ją w wielkie, państwowe spółdzielnie produkcyjne . Choć komuniści obiecywali, że ziemia trafi do chłopów, to próba przymusowej kolektywizacji rolnictwa w Polsce, wzorowana na sowieckich kołchozach, miała na celu odebranie im świeżo nabytej własności i przekształcenie ich w rolniczych robotników. Portal Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi przytacza znamienne słowa ówczesnego I sekretarza Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR Stefana Matuszewskiego, które nie pozostawiały w kontekście planu kolektywizacji rolnictwa żadnych złudzeń.

Nie ma innej drogi do socjalizmu jak tylko droga wskazana przez Związek Radziecki, poprzez rewolucję socjalistyczną, walkę z interwencją, przebudowę ustroju rolnego ZSRR (…). Droga ta wskazuje nam, że budować socjalizm mamy nie tylko poprzez racjonalizacje przemysłu, ale i przez przebudowę ustroju rolnego na wsi - mówił Stefan Matuszewski, cytowany przez NIKiDW.

Dla rolników, przywiązanych do swojej ziemi od pokoleń, był to cios prosto w serce. Nie zamierzali oni jednak oddawać jej bez walki.

Obietnice, naciski i propaganda

Władza ludowa wiedziała, że dobrowolnie nikt ziemi w Polsce nie odda. Dlatego sięgnęła po cały arsenał metod – od obietnic po brutalny przymus. Oficjalnie wszystko miało być dobrowolne. Tomasz Leszkowicz wskazuje w swoim artykule opublikowanym na portalu Histmag.org, że plan zakładał tworzenie wzorcowych spółdzielni, które swoimi sukcesami miały zachęcać innych. Agitatorzy partyjni jeździli po wsiach, roztaczając wizje nowoczesnego rolnictwa. Mówili o traktorach, które zaorzą miedze i ułatwią pracę, o maszynach z Państwowych Ośrodków Maszynowych (POM), o kredytach i wsparciu państwa dla spółdzielców. Traktor zresztą stał się często wykorzystywanym w propagandzie tego czasu symbolem postępu, który miał przynieść dobrobyt szerokim masom.

Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Kiedy propaganda nie działała, w ruch szły naciski. Najskuteczniejszym narzędziem okazała się bezwzględna polityka rolna wobec rolników indywidualnych. Władza nie zniosła obowiązkowych dostaw, czyli kontyngentów, a do tego nakładała gigantyczne podatki, tzw. domiary , które wpędzały gospodarzy w długi. Wstąpienie do spółdzielni było wtedy jedyną szansą na umorzenie należności. Opór chłopów był łamany przez władze komunistyczne dość brutalnie, co zmuszało wielu rolników do przystępowania do spółdzielni w celu uniknięcia bankructwa. Używano też szantażu – jeśli ktoś z rodziny miał państwową posadę, grożono mu jej utratą. Dochodziło też do szykan, aresztowań i niszczenia mienia. Wszystko to działo się w tle intensywnej kampanii propagandowej, która pokazywała wyidealizowany obraz życia w kołchozie, organizując nawet wycieczki do wzorcowych gospodarstw w ZSRR

Terror psychiczny i uderzenie w rodzinę

Walka komunistycznego państwa z polską wsią nie ograniczała się do nacisków ekonomicznych. Władza doskonale wiedziała, gdzie uderzyć, żeby bolało najbardziej – w rodzinę. Herbert Gnaś informuje na portalu Ciekawostkihistoryczne.pl, że funkcjonariusze z Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego regularnie inwigilowali rodziny rolników uznanych za „opornych” lub podejrzewanych o sianie „wrogiej propagandy”. Chłopom, którzy nie chcieli przystąpić do spółdzielni produkcyjnej, grożono wprost, że ich dzieci zostaną wyrzucone ze szkoły. To był potężny cios, który miał złamać wolę nawet najtwardszych gospodarzy. Z kolei w szkołach prowadzono indoktrynację, licząc, że dzieci same zaczną przekonywać rodziców do ustępstw. Wsie, w których udało się założyć spółdzielnię, były demonstracyjnie uprzywilejowane, także pod względem dostępu do oświaty. Stosowane przez komunistów represje wobec chłopów często celowały w ich najbliższych, wykorzystując rodzinne więzi jako narzędzie szantażu.

Gdy szantaż psychologiczny nie wystarczał, do gry wkraczał aparat przymusu w całej swojej okazałości. Aktywiści partyjni nie bawili się w subtelności. Portal Ciekawostkihistoryczne.pl wskazuje na przypadek, gdy do jednej ze wsi sekretarz Komitetu Gminnego PZPR przyjechał w towarzystwie prokuratora, sędziego i naczelnika więzienia. Przekaz był jasny: opierajcie się, a proces i wyrok odbędą się na miejscu. Zdarzało się, że podczas „rozmów” z rolnikami funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej dla postrachu grozili bronią.

Jak rosła sieć spółdzielni?

Warto wiedzieć, że komuniści nie od razu rzucali chłopów na głęboką wodę. Wiedzieli, że hasło "kołchoz" budzi grozę, dlatego stworzyli cały system przejściowy, który miał stopniowo oswajać wieś z ideą wspólnej własności. Najłagodniejszą formą były tzw. zrzeszenia uprawy ziemi . W tym modelu chłopi wciąż formalnie byli właścicielami swoich działek, ale zgadzali się na wspólną pracę – razem orali, siali i zbierali plony. Krokiem dalej były rolnicze spółdzielnie wytwórcze , gdzie również zachowywano jeszcze prywatną własność ziemi, ale dochód był już dzielony nie tylko na podstawie wkładu pracy, ale także wielkości gruntu wniesionego do spółdzielni. Strategia kolektywizacji rolnictwa w Polsce zakładała stopniowe oswajanie chłopów z ideą wspólnej własności, prowadząc ich od łagodnych form współpracy aż do pełnego uspołecznienia. Ostatnim szczeblem tej drabiny był rolniczy zespół spółdzielczy – czyli polski odpowiednik klasycznego, stalinowskiego kołchozu, gdzie cała ziemia i inwentarz stawały się wspólną własnością.

Kto więc wstępował do kolektywów? Portal Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi podkreśla, że byli to głównie najbiedniejsi rolnicy, którzy dostali niewielkie działki z reformy rolnej i nie byli w stanie się z nich utrzymać. Dla nich spółdzielnia była jakąś szansą na pracę i przetrwanie. Jednak dla większości była to perspektywa utraty wszystkiego, na co pracowali. Jak się szybko okazało, przymusowe upaństwowienie przyniosło znacznie mniejsze korzyści, niż zakładały władze, a Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR) np. na Mazowszu notowały wyniki poniżej wszelkich oczekiwań.

A jak ta strategia wyglądała w liczbach? Początki były skromne – w 1949 roku powstały zaledwie 243 spółdzielnie. Jednak już rok później, w 1950 roku, było ich 2199, co pokazuje, jak bardzo wzrosła presja komunistów. Machina stalinowska nabierała rozpędu: w 1951 roku istniało 3056 spółdzielni, a w 1953 roku już 8060. Dynamika kolektywizacji była zmienna, ale w szczytowym okresie w 1954 roku istniało w Polsce już 9718 spółdzielni, co pokazuje skalę nacisków i determinację władz. Ten wzrost nie był jednak równomierny. Były okresy spowolnienia, często wywołane brutalnymi akcjami w terenie, jak tzw. "wypadki gryfickie" w 1951 roku, kiedy to wyjątkowo bezwzględne metody wywołały skandal i chwilowe wyhamowanie procesu. Mimo to liczby pokazują jasno, jak konsekwentnie i na jaką skalę komuniści próbowali przejąć kontrolę nad polską wsią.

Od plotek po widły. Tak chłopi bronili ziemi

Wieś polska nie zamierzała biernie patrzeć, jak zabierają jej ziemię. Opór był powszechny, choć przybierał różne formy. Zaczynało się niewinnie – od plotek. Po wsiach krążyły mrożące krew w żyłach opowieści o radzieckich kołchozach. Ludzie szeptali o głodzie i o tym, że wszyscy będą musieli jeść ze „wspólnego kotła”. Te historie nie brały się znikąd. Wielu pamiętało opowieści zza wschodniej granicy albo na własne oczy widziało, jak wyglądała sowiecka wieś po 1939 roku. Taki też casus dotyczył samego Władysława Gomułki, który lata później, po dojściu do władzy w 1956 r., nie zgadzał się na politykę kolektywizacji w styluradzieckim. Towarzysz "Wiesław" dobrze pamiętał, jak wyglądała kolektywizacja na przedwojennej Ukrainie, gdzie panował Wielki Głód .

Tomasz Leszkowicz zwraca na Histmag.org uwagę, że bardzo ważnym sojusznikiem w walce przeciwko kołchozom stał się Kościół katolicki, który sam był w tym czasie brutalnie atakowany przez władzę. Księża z ambon często wprost potępiali kolektywizację i wspierali opór. Masowy opór chłopów, wspierany przez katolickie duchowieństwo, był ostatnią zorganizowaną siłą, która przeciwstawiała się komunistom po zdławieniu podziemia zbrojnego.

Opór widać było też na zebraniach wiejskich, na których miano zakładać spółdzielnie. Chłopi je bojkotowali, a jeśli już przyszli, robili wszystko, by je zerwać – krzyczeli, tupali, a czasem po prostu zaczynali się głośno modlić, kompletnie zaskakując partyjnych agitatorów. Na czele tego oporu często stawały kobiety. Uważano, że władza potraktuje je łagodniej. Historyk prof. Dariusz Jarosz przytacza symboliczną scenę ze wsi Płowce:

Jedna z kobiet w obecności agitatorów uklękła przed zdjęciem Stalina w gazecie i powiedziała: „kochany Stalinie, ty dałeś nam ziemię, a te sk***y chcą ją nam odebrać - opowiada historyk.

Gdy jednak słowa i modlitwy nie wystarczały, sięgano po siłę. Kobiety z miotłami i kijami potrafiły przegonić agitatorów ze wsi. Do najostrzejszych starć dochodziło jednak w kluczowym momencie – gdy na pola wjeżdżały traktory, by zaorać miedze. To był symboliczny koniec indywidualnej własności. Ludzie blokowali maszyny własnymi ciałami, wyrywali geodetom paliki miernicze, a czasem dochodziło do regularnych bitew. Najsłynniejszy taki bunt wybuchł we wsi Okół na Kielecczyźnie w sierpniu 1953 roku, gdzie tłum uzbrojony w widły, siekiery i motyki zaatakował traktorzystów i funkcjonariuszy UB, broniąc swojej ziemi.

Koniec eksperymentu

Choć opór był silny, to ostateczny cios kolektywizacji zadała polityka. Od 1954 roku, po śmierci Józefa Stalina, cały blok komunistyczny zaczął powoli odczuwać polityczną odwilż. Tempo tworzenia nowych spółdzielni wyhamowało. Przełomowy okazał się rok 1956. Poznański Czerwiec, czyli krwawo stłumione protesty robotników, wstrząsnął partią. Do władzy po latach niełaski wracał Władysław Gomułka, który sam był bardzo sceptycznie nastawiony do siłowego tworzenia kołchozów.

Gdy w październiku 1956 roku Gomułka objął stery, dla wszystkich stało się jasne, że stalinowska epoka dobiega końca. Wieś tylko na to czekała. Przez kraj przetoczyła się fala samolikwidacji spółdzielni. Chłopi spontanicznie rozwiązywali kolektywy, dzielili majątek i wracali do uprawy własnej ziemi. Nowa ekipa rządząca nie tylko na to przyzwoliła, ale wręcz to poparła. Gomułka potrzebował spokoju społecznego i wiedział, że poświęcenie znienawidzonej kolektywizacji to najprostszy sposób, by zyskać poparcie wsi. Efekt był natychmiastowy. Z ponad 10 tysięcy spółdzielni, które istniały jeszcze we wrześniu, do końca roku ostało się zaledwie około 1,5 tysiąca.

Ostatecznie, masowy opór chłopów i zmiana klimatu politycznego w 1956 roku doprowadziły do upadku przymusowej kolektywizacji rolnictwa w Polsce, co było jedną z największych porażek stalinizmu nad Wisłą. To był symboliczny koniec narzuconego siłą eksperymentu. Chłopska walka o ziemię, choć często mniej spektakularna niż strajki robotników, okazała się niezwykle skuteczna. To ważna i wciąż zbyt mało znana karta w historii oporu Polaków przeciwko komunizmowi.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz