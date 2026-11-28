Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, powstałą z połączenia projektów Lewicy i Polski 2050. W całym kraju ma obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godz. 22–6. Samorządy będą mogły wydłużyć prohibicję nawet do godz. 9 rano i rozpoczynać ją już o godz. 21. Znikną również reklamy piwa i popularne promocje alkoholowe.

Jednocześnie ustawa po raz pierwszy wprost dopuszcza sprzedaż alkoholu przez internet. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. To właśnie na styku nowych zakazów i dopuszczonych przez ustawodawcę wyjątków pojawia się najwięcej problemów – wynika z analizy "Dziennika Gazety Prawnej".

Nocna prohibicja. Wystarczy zamienić sklep w bar?

Pierwsza furtka wynika z tego, że nocna prohibicja obejmie wyłącznie sprzedaż alkoholu na wynos. Restauracje, puby i inne lokale gastronomiczne nadal będą mogły go sprzedawać. Pomysłowi przedsiębiorcy już dziś wykorzystują tę możliwość w miastach, w których obowiązują lokalne ograniczenia. Jak przypomina DGP, w Szczecinie dwa nocne sklepy monopolowe po godz. 23 zamieniały się w bary. Podobne rozwiązanie zastosował jeden ze sklepów przy Nowym Świecie w Warszawie.

Jeśli przedsiębiorca posiada odpowiednie zezwolenia i sprzedaje alkohol do spożycia na miejscu, taka działalność nie musi oznaczać łamania prawa.

Po prostu przepisy zostały przygotowane w sposób skrajnie nieprofesjonalny i na starcie zawierają luki – ocenia na łamach DGP radca prawny Dawid Siedlecki.

Zakaz reklamy piwa. Sklepy będą zdejmować szyldy?

Kolejna pułapka kryje się w przepisach rozszerzających obowiązujący już zakaz reklamy i promocji alkoholu na piwo. Ustawodawca nie rozgraniczył bowiem wyraźnie zwykłego informowania klientów o działalności sklepu od zachęcania ich do zakupów. W efekcie nawet post na Facebooku, informujący o nowych dostawach, może zostać uznany za niedozwoloną promocję. To szczególnie zła wiadomość dla sklepów specjalizujących się w sprzedaży piw rzemieślniczych, które regularnie sprowadzają nowe, niszowe produkty.

Paweł Kociel, właściciel warszawskiego sklepu PIWOmaniaK, zastanawia się w rozmowie z DGP, czy będzie mógł zachować nawet... nazwę sklepu. Za niedozwoloną reklamę może zostać uznane również logo producenta piwa umieszczone na budynku i widoczne z ulicy.

Senat wprowadził wprawdzie wyjątek dla piwa rzemieślniczego, pochodzącego z browarów produkujących do 200 tys. hektolitrów rocznie. Producenci i dystrybutorzy będą mogli informować m.in. o pochodzeniu piwa, metodach jego produkcji czy degustacjach, ale bez zachęcania do zakupów. Nie jest jednak jasne, czy z tej furtki będą mogły korzystać również sklepy.

Jakby tego było mało, od 2028 r. mają wzrosnąć opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Minimalne stawki zostaną podwojone, a opłata uzależniona od wartości sprzedaży piwa wzrośnie z 1,4 do 1,9 proc. Ta kumulacja sprawia, że właściciele małych, specjalistycznych sklepów mają poważne obawy o swoją przyszłość.

Alkohol przez internet. Można sprzedawać, nie można pokazywać?

Prawdziwy galimatias powstaje jednak w przypadku handlu internetowego. Tu nakładają się bowiem na siebie problemy związane zarówno z nocną prohibicją, jak i zakazem reklamy. Nowelizacja po raz pierwszy wprost dopuszcza sprzedaż alkoholu na odległość. Klient będzie musiał elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość i wiek, a na dostawę poczekać co najmniej 24 godziny. Przesyłkę trzeba będzie przekazać bezpośrednio odbiorcy, co prawdopodobnie wykluczy wysyłkę do paczkomatów.

Nie wiadomo jednak na przykład, czy sklepy internetowe będą mogły przyjmować zamówienia w godzinach nocnej prohibicji. Zdaniem prawników blokowanie takiej możliwości byłoby absurdem, skoro alkohol i tak nie może dotrzeć do klienta przed upływem doby. Nie wiadomo też, jak miałoby to być kontrolowane.

Większy paradoks polega jednak na tym, że ustawodawca dopuścił handel alkoholem przez internet, ale nie przewidział dla sklepów internetowych wyjątku od zakazu reklamy i promocji.

Zatem sprzedawać online można, ale już prezentowanie oferty może być nielegalne i stanowić niedozwoloną prawem reklamę – zauważa mec. Siedlecki.

Przedsiębiorcy mogą mieć problem nawet z zapakowaniem towaru. Napis „napoje alkoholowe” ma zajmować co najmniej 10 proc. powierzchni przesyłki. Nie wiadomo jednak, jak ją obliczać w przypadku kilku warstw opakowania.

Małpki nadal kupimy od szóstej rano

Podczas gdy właściciele sklepów z piwem zastanawiają się nad legalnością swoich szyldów, popularne małpki nadal będzie można kupować od szóstej rano, chyba że samorząd zdecyduje się na wydłużenie prohibicji. W nowelizacji zabrakło bowiem zakazu sprzedaży mocnych alkoholi w opakowaniach o pojemności do 300 ml.

Nie oznacza to jednak, że małpki pozostaną na rynku. Niezależnie od tej nowelizacji PiS zapowiedziało przygotowanie osobnych przepisów zakazujących sprzedaży alkoholu o mocy powyżej 12 proc. w opakowaniach mniejszych niż pół litra.

Kary do miliona złotych. Tylko kto będzie kontrolował?

"DGP" zwraca też uwagę, że otwarte pozostaje pytanie, kto będzie pilnował przestrzegania nowych przepisów. Za złamanie zakazu reklamy alkoholu będzie grozić grzywna od 30 tys. do nawet miliona złotych. Przedsiębiorcy muszą się również liczyć z ryzykiem utraty zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Nie powstanie jednak jeden organ odpowiedzialny za egzekwowanie wszystkich ograniczeń, a Inspekcja Handlowa nie otrzyma dodatkowych etatów. Biuro prasowe UOKiK przyznało w odpowiedzi na pytania DGP, że nowe kontrole będą prawdopodobnie prowadzone kosztem innych obowiązków inspekcji.

Na papierze przepisy wyglądają więc niezwykle restrykcyjnie. W praktyce mogą się okazać pełne furtek, trudne do zrozumienia przez przedsiębiorców i jeszcze trudniejsze do wyegzekwowania przez państwo.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2027 roku, o ile prezydent podpisze ustawę.

Trzeba uporządkować przepisy prawne!