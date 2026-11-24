Kaucja na małpki. Ministerstwo zmienia zdanie?

6 listopada na antenie Radia ZET ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że kierownictwo resortu zaakceptowało wniosek dotyczący nowelizacji przepisów o systemie kaucyjnym, a dokument trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ministerstwo zakładało około dwuletni okres przejściowy, który miał pozwolić operatorom systemu przygotować się do zbiórki nowego rodzaju opakowań.

17 listopada wiceministra klimatu Anita Sowińska w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekonywała, że resortowi zależy na szybkim rozpoczęciu prac nad projektem.

My robimy wszystko, żeby stało się to jak najszybciej. Uważam, że Polki i Polacy po prostu tego oczekują – mówiła wówczas Sowińska.

Zaledwie sześć dni później, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, z ust tej samej wiceministry padła jednak zupełnie inna deklaracja. Jak informuje Portal Spożywczy, rozszerzenie systemu o jednorazowe butelki szklane nie jest rozważane przynajmniej do wyborów parlamentarnych w 2027 r. Z kolei „Poradnik Handlowca” informuje, że projekt wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostanie skierowany na ścieżkę legislacyjną.

Nie jest jasne, co przesądziło o zmianie stanowiska resortu w tak krótkim czasie. Pod znakiem zapytania stoi również zapowiadany wcześniej termin objęcia małpek kaucją w 2028 r.

System kaucyjny obejmie mniej opakowań

Ministerstwo nie tylko odkłada rozszerzenie systemu, ale chce również ograniczyć katalog opakowań, które już są nim objęte. Chodzi o najmniejsze buteleczki, w których sprzedawane są m.in. tzw. shoty witaminowe. Zdaniem wiceministry objęcie ich systemem kaucyjnym było błędem.

Resort chce również zwolnić apteki o powierzchni przekraczającej 200 mkw. z obowiązku przyjmowania pustych opakowań. Z obowiązku prowadzenia ewidencji mają natomiast zostać zwolnione sklepy, które jedynie pobierają kaucję, ale nie prowadzą zbiórki opakowań.

Bony kaucyjne ważne przez 90 dni

Nie zmieniają się natomiast zapowiedzi ministerstwa dotyczące ujednolicenia okresu ważności bonów wydawanych klientom za zwrot butelek i puszek. Obecnie sklepy stosują różne terminy, niekiedy dając klientom zaledwie 30 dni na wykorzystanie bonu. Resort chce, aby obowiązywał jednolity, 90-dniowy termin.

Ministerstwo zamierza również podnieść opłatę produktową dla przedsiębiorstw, które nie osiągają wymaganych poziomów zbiórki opakowań. Ma to zachęcić producentów i importerów napojów do uczestnictwa w systemie kaucyjnym.

Na razie system obejmuje plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Jednorazowe butelki szklane, w tym popularne małpki, pozostają poza nim.

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