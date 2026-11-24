Ceny paliw na 25.11.2026. Minister energii opublikował nowe stawki

W środę, 25 listopada, kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie 5,84 zł, benzyny 98 – 6,51 zł, a oleju napędowego – 7,23 zł. W porównaniu z wtorkiem ceny maksymalne spadną odpowiednio o 6, 5 i 9 groszy na litrze.

We wtorek, 24 listopada, maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 5,90 zł, benzyny 98 – 6,56 zł, natomiast oleju napędowego – 7,32 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę. Poznamy wówczas stawki, które będą obowiązywały w czwartek, 26 listopada.

Trzecia odsłona pakietu Ceny Paliwa Niżej. Nawet milion złotych kary

Ustalanie maksymalnych cen paliw jest jednym z elementów trzeciej już edycji pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Program ma na celu ograniczenie podwyżek na stacjach paliw oraz zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie. Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Prezydent podpisał ustawę, a jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Za nieprzestrzeganie maksymalnych cen paliw grozi kara finansowa sięgająca nawet 1 mln zł.

Niższy VAT i akcyza na paliwa. Rząd szacuje koszty programu

Przyjęte przepisy umożliwiły czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa płynne. Środki na sfinansowanie tych działań będą pochodzić z nowego podatku nałożonego na przedsiębiorstwa paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Zgodnie z założeniami rządu pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego szacowany koszt wyniesie około 5 mld zł.

Nowy podatek dla przedsiębiorstw paliwowych. Kogo obejmie?

Ustawa przewiduje wprowadzenie 60-procentowego podatku od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski wypracowane w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz przedsiębiorstwa posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Podatek będzie naliczany od nadwyżki przychodów ponad poziom ustalony na podstawie historycznej marży z 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Minimalną marżę referencyjną określono na poziomie 2 proc. W przypadku przedsiębiorstw, które nie zajmują się produkcją paliw, wysokość daniny nie będzie mogła przekroczyć 50 proc. dochodu lub zysku netto.

Pakiet CPN obowiązuje po raz trzeci. Pierwszą odsłonę wprowadzono w marcu

Pierwszą edycję programu Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca w odpowiedzi na rosnące ceny ropy naftowej związane z wojną USA i Izraela z Iranem. Rozwiązanie obejmowało czasowe obniżenie VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadzenie maksymalnych cen paliw ogłaszanych przez ministra energii. Pakiet obowiązywał do końca czerwca, choć obniżkę akcyzy utrzymano jedynie do połowy tego miesiąca. Drugą odsłonę programu wprowadzono w okresie od 17 do 31 sierpnia, tym razem bez obniżania akcyzy.