Ceny hurtowe paliw na 24.11.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Dzisiejsze notowania przyniosły kontynuację silnych obniżek na polskim rynku hurtowym. Wszyscy czołowi dostawcy zdecydowali się na odczuwalne cięcia w swoich oficjalnych cennikach. Zaktualizowane stawki netto prezentują się następująco:

Orlen: Pb95 – 5112 zł/m³, Pb98 – 5732 zł/m³, ON – 6391 zł/m³

Pb95 – 5112 zł/m³, Pb98 – 5732 zł/m³, ON – 6391 zł/m³ Aramco: Pb95 – 5110 zł/m³, Pb98 – 5731 zł/m³, ON – 6393 zł/m³

Pb95 – 5110 zł/m³, Pb98 – 5731 zł/m³, ON – 6393 zł/m³ BP Europa: Pb95 – 5112 zł/m³, Pb98 – 5732 zł/m³, ON – 6391 zł/m³

Analizując powyższe zestawienie, najtańszą benzynę (zarówno Pb95, jak i Pb98) oferuje dziś Aramco, wyprzedzając głównych konkurentów o symboliczną różnicę 1-2 zł na metrze sześciennym. Z kolei najkorzystniejsze oferty na olej napędowy (ON) przygotowały rafinerie Orlen oraz BP Europa, dostarczając to paliwo nieco taniej od rynkowego rywala.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównanie dzisiejszych notowań z cennikami z poprzednich dni (21-23 listopada) potwierdza zdecydowaną korektę w dół. Największą przecenę odnotowano na rynku oleju napędowego. Orlen i BP Europa solidarnie obniżyły cenę diesla aż o 83 zł/m³ względem ostatnich notowań (co przekłada się na obniżkę rzędu ponad 8 groszy na litrze). Aramco niewiele im ustąpiło, tnąc stawkę o 82 zł/m³. W przypadku benzyn liderem cięć zostało Aramco, które zredukowało cenę Pb95 o 49 zł/m³. Konkurenci – Orlen i BP Europa – dokonali korekty w dół o równe 48 zł/m³.

Co ważne, kontynuowany jest bardzo wyraźny, kilkudniowy trend spadkowy. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze 17 listopada hurtowa cena diesla w PKN Orlen wynosiła 6707 zł/m³. Dziś jest to 6391 zł/m³, co oznacza gwałtowny spadek o ponad 300 złotych na metrze sześciennym w zaledwie tydzień. Podobnie przebiega trajektoria dla Pb95, gdzie spadki w tym samym okresie przekroczyły 130 zł/m³.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecne, dynamiczne spadki cen w polskich rafineriach są mocno osadzone w globalnych realiach makroekonomicznych, choć nie bez istotnych przeciwności. Notowania ropy Brent zdołały wyhamować silne zniżki z ubiegłych tygodni i oscylują w okolicach 86,77 USD za baryłkę. Giełdy przyjęły ostrożną, wyczekującą postawę w związku z kluczowym posiedzeniem ministrów państw OPEC+ (zaplanowanym na 29 listopada 2026 roku), od którego zależeć będą nowe limity wydobywcze. Choć surowiec potaniał w tym miesiącu o niemal 26% m.in. dzięki odbudowie podaży i wygasaniu premii za ryzyko na Bliskim Wschodzie, nowe sankcje USA i UE nakładane na rosyjskie podmioty skutecznie tamują dalsze globalne obniżki.

Prawdziwym wyzwaniem dla polskiego rynku jest w tej chwili fatalna kondycja złotego wobec dolara amerykańskiego. Kurs USD/PLN dobił w okolice poziomu 4,08, zyskując około 4% przez ostatni miesiąc i niemal 14% od początku roku. Silny dolar, napędzany dobrymi danymi z amerykańskiej gospodarki i brakiem pośpiechu Fed w kwestii cięć stóp procentowych, ściąga kapitał z rynków wschodzących. Ten relatywnie drogi dolar neutralizuje impuls płynący z taniejącej ropy naftowej, zaciskając pętlę na marżach krajowych rafinerii.

Obecnie detaliczne ceny paliw w Polsce są skutecznie tłumione przez przejściowe pakiety osłonowe obniżające stawki VAT i akcyzy, które obowiązują do końca 2026 roku. Choć bez trwałego spadku kursu USD/PLN kontynuacja głębokich obniżek w hurcie będzie z makroekonomicznego punktu widzenia coraz trudniejsza, rynek ma swoją bezwładność. Biorąc pod uwagę cykl logistyczny dystrybutorów hurtowych, dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

Treść stworzona przy użyciu AI.