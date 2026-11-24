Huang wrócił na stanowisko prezesa Nvidii zaledwie 11 dni po rezygnacji w atmosferze skandalu obyczajowego i podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa narodowego USA. Jak ustalił Bloomberg, decyzja zapadła w niedzielne popołudnie, po naciskach Donalda Trumpa na członków rady dyrektorów spółki.

Prezydent USA przyznał w rozmowie z CNBC, że osobiście zabiegał o powrót Huanga. Jak powiedział, kontaktował się z radą Nvidii „pośrednio i bezpośrednio” i przekonał jej członków do zmiany decyzji. Według agencji AP w działania te zaangażowany był również wiceprezydent J.D. Vance, który w przeszłości pracował w Dolinie Krzemowej i był związany z miliarderem Peterem Thielem, współzałożycielem PayPala i Palantira.

Decyzja zapadła za plecami kierownictwa Nvidii

Według źródeł Bloomberga rada dyrektorów nie konsultowała przywrócenia Huanga z kierownictwem firmy. Tymczasowa prezes Colette Kress, która wcześniej pełniła funkcję dyrektorki finansowej, miała zostać poinformowana o decyzji dopiero po jej podjęciu. Pominięto również innych najważniejszych menedżerów. Jeszcze kilka dni wcześniej Kress zapewniała podczas konferencji z inwestorami, że rada nie zamierza ponownie zatrudniać Huanga. Podobne stanowisko przedstawiał przewodniczący rady Harvey Jones.

Trump uzasadniał swoją interwencję względami bezpieczeństwa narodowego. Zapewniał, że rządowe dochodzenie nie wykazało, by Huang złamał prawo, a jego powrót nie stanowi zagrożenia dla USA. Prezydent zasugerował również, że gdyby Huang nie wrócił do Nvidii, mógłby podjąć pracę na rzecz Chin, ponieważ „ma trochę tej chińskiej krwi”.

„Fatalny precedens” dla amerykańskich korporacji

Interwencję Trumpa ostro skrytykowała Mary Kissel, była doradczyni sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, a obecnie szefowa firmy doradztwa geopolitycznego Kissel Group. W rozmowie z PAP oceniła, że przywrócenie Huanga pod presją Białego Domu stwarza „fatalny precedens” w zarządzaniu amerykańskimi korporacjami. Za szczególnie niepokojące uznała uzasadnienie przedstawione przez prezydenta.

To swego rodzaju (...) szantaż: „jeśli tego nie zrobimy, skorzysta ktoś, kto chce nam zaszkodzić”. To problem, który może dotyczyć prezesów wszystkich spółek publicznych mających związek z bezpieczeństwem narodowym – powiedziała Kissel.

Ekspertka zwróciła uwagę, że rada Nvidii miała poważne powody, by nie przywracać Huanga. Wskazała na zarzuty dotyczące ukrywania romansów z podwładnymi i kobietą podejrzewaną o współpracę z chińskim wywiadem, możliwe naruszenie kodeksu postępowania spółki oraz kwestie związane z eksportem zaawansowanych technologii do Chin.

Śledztwa trwają mimo powrotu Huanga

Najpoważniejsze wątpliwości dotyczą Alice Huang, z którą szef Nvidii miał romans, a którą amerykańskie służby podejrzewają o związki z chińskim wywiadem. Jej firma Megaspeed jest podejrzewana o przemyt zaawansowanych chipów do Chin z naruszeniem amerykańskich ograniczeń eksportowych.

Według Bloomberga prokuratura nadal prowadzi postępowania związane zarówno z relacją Huanga z kobietą, jak i działalnością jej firmy. Mary Kissel podkreśliła, że powrót prezesa nie oznacza zakończenia śledztw.

Jeśli Huang wiedział, że firma jego kochanki przemyca kupowane od Nvidii chipy, to potencjalnie jest to przestępstwo. Jeśli nie wiedział, to również go nie usprawiedliwia, bo jako prezes ma obowiązek wiedzieć, podobnie jak zarząd – oceniła.

Jej zdaniem dopiero wyniki postępowań pozwolą ustalić, ile wiedzieli Huang i kierownictwo Nvidii, czy prezes otrzymywał ostrzeżenia i jaką rolę odegrał w całej sprawie.

Giełda zareagowała euforią. Nvidia zyskała niemal bilion dolarów

Inwestorzy przyjęli powrót Huanga z entuzjazmem. Po ponad tygodniu gwałtownych spadków akcje Nvidii podrożały w poniedziałek o ponad 30 proc., zwiększając wartość giełdową spółki o niemal bilion dolarów. Wzrosty objęły także inne firmy technologiczne, które w poprzednich dniach mocno traciły na wartości.

Zdaniem Cathy Zheng, wykładowczyni finansów na Bryant University w stanie Rhode Island, reakcja rynku pokazuje, jak silnie Nvidia jest uzależniona od swojego założyciela.

Firma ma realną, trwałą wartość, ale w dużej mierze jest ona związana z samym Jensenem Huangiem: jego wizją, wiarygodnością i relacjami w całym łańcuchu dostaw – powiedziała PAP.

Ekspertka przypomniała, że Huang miał ponad 60 bezpośrednich podwładnych, a Nvidia nie dysponowała przygotowanym planem sukcesji. To sprawiło, że jego nagłe odejście wywołało wstrząs nie tylko w samej firmie, ale również na światowych rynkach finansowych. Zheng zastrzegła jednak, że nawet powrót Huanga nie rozwiąże problemów całej branży sztucznej inteligencji. Inwestorzy nadal obawiają się ogromnych wydatków na centra danych, rosnących kosztów infrastruktury i niepewności co do tego, kiedy inwestycje w AI zaczną przynosić oczekiwane zyski.

Ważniejsze pytania, np. o ogromne wydatki na centra danych i czas oczekiwania na zwrot, wynikają z czynników makroekonomicznych i dużej niepewności, których nie naprawi prezes jednej firmy – oceniła.

Według Zheng cała sytuacja powinna skłonić branżę technologiczną do refleksji nad uzależnieniem od pojedynczych liderów.

Ta sytuacja pokazuje, jak działania jednej osoby mogą rozprzestrzenić się na zewnątrz, poza firmę, na rynki, a nawet na politykę rządu. Kiedy wszyscy są uwiązani tą samą liną, taki efekt motyla jest niemal nieunikniony – podsumowała.