Jensen Huang znów pokieruje Nvidią

W poniedziałkowym oświadczeniu rada dyrektorów poinformowała, że po serii spotkań z Huangiem uznała jego wyjaśnienia za wystarczające i nabrała przekonania, że może on ponownie kierować przedsiębiorstwem.

Rada zapewniła również, że na podstawie informacji otrzymanych od przedstawicieli amerykańskiego rządu nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA związanego z jego powrotem.

Rada uważa, że Jensen jest właściwą osobą do kierowania Nvidią, a jego przywrócenie na stanowisko leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, partnerów i klientów – oświadczył Harvey C. Jones, przewodniczący rady dyrektorów.

Akcje Nvidii wystrzeliły. Inwestorzy odzyskują nadzieję

Decyzja wywołała gwałtowną reakcję inwestorów. Od czasu rezygnacji Huanga na początku listopada wartość giełdowa Nvidii spadła o ponad bilion dolarów. Po ogłoszeniu jego powrotu akcje spółki w handlu przedsesyjnym zyskiwały około 30 proc.

Dlaczego Jensen Huang zrezygnował z kierowania Nvidią?

Jensen Huang, współzałożyciel Nvidii i jeden z najważniejszych ludzi światowego rynku sztucznej inteligencji, zrezygnował ze stanowiska 11 listopada 2026 roku. Dzień później firma oficjalnie potwierdziła jego odejście. Powodem był skandal związany z ujawnieniem pozamałżeńskich romansów miliardera, w tym relacji z kobietą podejrzewaną przez amerykański wywiad o związki z chińskimi służbami.

Chodziło o Alice Huang, bizneswoman związaną wcześniej z singapurską firmą Megaspeed International. Przedsiębiorstwo znalazło się pod lupą amerykańskich władz w związku z podejrzeniami o obchodzenie ograniczeń eksportowych i dostarczanie zaawansowanych procesorów Nvidii do Chin.

Wcześniej, 8 listopada miliarder przyznał się do niewierności i przeprosił rodzinę. Wkrótce media ujawniły jednak jego kolejne relacje z pracownicami Nvidii, co wywołało pytania o przestrzeganie firmowych zasad i skuteczność nadzoru nad kierownictwem. Rada dyrektorów wszczęła wówczas niezależne dochodzenie.

Po odejściu Huanga obowiązki szefowej firmy przejęła dyrektorka finansowa Colette Kress. Nagła utrata założyciela, który przez 33 lata kierował Nvidią i uczynił z niej jedną z najcenniejszych spółek świata, wywołała niepokój inwestorów oraz pytania o przyszłość całego rynku AI.