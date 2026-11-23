Propozycja nowego podatku dla majątków przekraczających 100 mln euro w Hiszpanii.

To zapowiedź hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza przed wyborami parlamentarnymi 29 listopada 2026 r.

Środki z podatku mają sfinansować cele społeczne, m.in. mieszkalnictwo.

Ruch Sancheza zbiegła się z trudną sytuacją polityczną rządu i ryzykiem utraty władzy przez socjalistów.

Kogo obejmie nowy podatek dla najbogatszych?

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez chce, aby najzamożniejsi obywatele kraju mocniej dołożyli się do wspólnego budżetu. Jego propozycja jest konkretna: chodzi o wprowadzenie zupełnie nowego podatku od wielkich fortun . Na celowniku rządu znaleźliby się wszyscy, których majątek przekracza próg 100 milionów euro.

Nowy podatek dla najbogatszych ma być odpowiedzią na rosnące nierówności społeczne w Hiszpanii. Sam premier Pedro Sanchez argumentował swoją decyzję wprost, pisząc na portalu X: „0,1 proc. najbogatszych Hiszpanów posiada ponad 10 proc. całego majątku narodowego”.

Pieniądze uzyskane w ten sposób nie mają po prostu zasilić budżetu. Zgodnie z deklaracją szefa rządu, zostaną przeznaczone na konkretne, palące potrzeby społeczne.

Proponujemy podatek od majątków o wartości ponad 100 mln EUR, aby sfinansować na przykład opiekę nad dziećmi, mieszkalnictwo i poprawę usług publicznych – wyjaśnił na platformie X Pedro Sanchez.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

"Puls Biznesu" podkreśla, że to niejedyny pomysł rządu na dodatkowe obciążenie najzamożniejszych. Dzień wcześniej premier zadeklarował również, że zamierza przedłużyć o kolejny rok podatek od nadzwyczajnych zysków sektora bankowego. Pierwotnie danina ta miała wygasnąć z końcem 2026 roku.

Polityczna gra przed wyborami

Zapowiedź nowego podatku to nie przypadek. To kluczowy element kampanii wyborczej Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej . Przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii, które odbędą się 29 listopada 2026 roku, to dla rządu Pedro Sancheza walka o wszystko. Premier, który rządzi krajem od 2018 roku, stoi na czele rządu mniejszościowego, co od miesięcy paraliżowało prace parlamentu i uniemożliwiało podejmowanie kluczowych decyzji.

Sytuacja rządu jest bardzo trudna. Notowania socjalistów spadają, a na wizerunku partii ciążą poważne problemy. Jednym z głównych jest narastający kryzys mieszkaniowy, który dotyka miliony Hiszpanów. Rządowy pakiet reform w tej sprawie przepadł w parlamencie na początku października, co było bezpośrednim powodem, dla którego Pedro Sanchez poprosił króla Filipa VI o rozwiązanie parlamentu.

Do tego dochodzą afery korupcyjne oraz niedawna tragedia – katastrofa kolejowa w Los Yébenes z 28 października, w której zginęło 69 osób. Te wydarzenia mocno osłabiły pozycję premiera i jego ugrupowania. "Puls Biznesu" ocenia, że obietnica opodatkowania najbogatszych i przeznaczenia tych pieniędzy na cele społeczne, w tym na mieszkalnictwo, to próba odzyskania zaufania wyborców i pokazania, że rząd ma konkretny plan na rozwiązanie ich problemów.

Sondaże są bezlitosne

Jak wobec tego wygląda rzeczywistość polityczna w Hiszpanii? Socjaliści mają prawdziwe powody do zmartwienia. Sondaże przed zbliżającymi się wyborami w Hiszpanii są bezlitosne dla partii, której przewodzi premier Pedro Sanchez. Wszystko wskazuje na to, że socjaliści mogą stracić władzę po ośmiu latach rządów.

Głównym rywalem jest centroprawicowa Partia Ludowa (Partido Popular), która według badań opinii publicznej ma największe szanse na zwycięstwo. Najprawdopodobniej nie będzie jednak w stanie rządzić samodzielnie. Do stworzenia większościowego rządu będzie potrzebowała koalicjanta, a naturalnym partnerem wydaje się narodowo-konserwatywna partia Vox .

Hiszpański parlament, a dokładnie jego niższa izba, Kongres Deputowanych, liczy 350 miejsc. Aby uzyskać bezwzględną większość i stabilnie rządzić, potrzeba co najmniej 176 mandatów. Dla socjalistów premiera Pedro Sancheza osiągnięcie tego progu wydaje się obecnie bardzo odległe. Propozycja podatku dla najbogatszych to ryzykowna, ale być może ostatnia próba przekonania do siebie niezdecydowanych wyborców i odwrócenia niekorzystnych trendów.

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