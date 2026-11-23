Do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wpłynęły cztery zawiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych. Według danych z 19 listopada 2026 r. obejmują one łącznie 759 pracowników. Największe redukcje zapowiada LG Electronics Mława, które zamierza zwolnić 460 osób. Powodem jest trwałe ograniczenie liczby linii produkujących telewizory.

Nie oznacza to zamknięcia fabryki. LG deklaruje, że nadal będzie w Mławie produkować telewizory oraz radia samochodowe. Redukcje mają jednak objąć znaczną część załogi, a wypowiedzenia zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku.

Problemy dotyczą również przedsiębiorstw działających w otoczeniu koreańskiego koncernu. Top Run Poland zamierza zwolnić 131 pracowników i całkowicie zakończyć działalność w Mławie. Firma tłumaczy decyzję znacznym ograniczeniem zamówień od kontrahentów. Heesung Electronics Poland planuje wygaszenie działalności produkcyjnej i zwolnienie 88 osób. Z kolei Curtis Evoplast zamierza rozwiązać umowy z 80 pracownikami, również w związku ze spadkiem liczby zamówień.

Zwolnienia mają być realizowane od końca 2026 r. do wiosny 2027 r. Powiatowy Urząd Pracy podkreśla, że zgłoszenia nie oznaczają jeszcze dokonanych zwolnień, a ostateczna liczba osób, które stracą zatrudnienie, może się zmienić.

Setki pracowników mogą trafić na rynek pracy

Według danych z września 2026 r. stopa bezrobocia w powiecie mławskim wynosiła 6,8 proc. W rejestrach urzędu pracy znajdowało się 1863 bezrobotnych. Planowane zwolnienia obejmują więc liczbę osób odpowiadającą około 40 proc. dotychczasowej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Nie oznacza to oczywiście, że bezrobocie wzrośnie w takiej proporcji. Część pracowników może znaleźć nowe zatrudnienie, część mieszka poza powiatem, a nie wszyscy zwolnieni zarejestrują się w urzędzie pracy. Skala redukcji stanowi jednak poważne wyzwanie dla lokalnego rynku, tym bardziej że dotyczą one przedsiębiorstw z tej samej branży. Wśród poszukujących pracy mogą znaleźć się setki osób o zbliżonym doświadczeniu zawodowym, wcześniej zatrudnionych przy montażu i obsłudze linii produkcyjnych.

Oficjalna liczba 759 pracowników może nie przedstawiać pełnej skali problemu. Lokalne media zwracają uwagę na osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej. W przypadku ograniczenia produkcji również one mogą stracić możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. Nie wiadomo jednak, ilu pracowników agencyjnych dotkną planowane zmiany.

Władze Mławy uspokajają. LG pozostanie w mieście

Burmistrz Mławy Piotr Jankowski zapewnia, że koreański koncern nie zamierza kończyć działalności w mieście. W oficjalnym komunikacie z 20 listopada poinformował, że wielokrotnie rozmawiał z prezesem LG Electronics Mława, Jeong Tack Kimem. Szef spółki miał zapewnić go, że firma ogranicza nierentowne obszary produkcji, ale nie planuje zamknięcia zakładu.

Sprawą zajęły się również władze powiatu. Starosta Witold Okumski i wicestarosta Tomasz Chodubski spotkali się z przedstawicielami LG. W rozmowach uczestniczył także dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Witold Żerański. Urząd zadeklarował gotowość do udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom.

Władze miasta mają też nadzieję na powstanie nowych miejsc pracy. Jedną z szans jest planowana rozbudowa zakładu Wipasz, przedsiębiorstwa działającego w branży rolno-spożywczej. Burmistrz informuje ponadto o rozmowach z wojskiem dotyczących budowy jednostki wojskowej w Mławie. Na razie nie wiadomo jednak, ile nowych etatów mogą przynieść te przedsięwzięcia ani kiedy mogłyby powstać.

Co istotne, sygnały o możliwych problemach LG docierały do władz miasta już wcześniej. Podczas sesji Rady Miasta 31 marca 2026 r. radni pytali o sytuację zakładu i przyszłość zatrudnienia. Przedstawiciele samorządu informowali wówczas o spotkaniach z kierownictwem LG i zapewnieniach, że koncern nie planuje zamknięcia ani przeniesienia fabryki.

Dlaczego LG ogranicza produkcję?

Zatrudnienie w spółce zmniejszało się już wcześniej. Według danych finansowych LG Electronics Mława przeciętna liczba pracowników spadła z około 1634 w 2022 r. do 1515 w 2025 r. Pogorszyły się również wyniki sprzedaży. Przychody spółki w 2025 r. zmniejszyły się o blisko 14 proc.

Jak wynika z omówienia sprawozdania LG Electronics Mława za 2025 r., spadek sprzedaży utrzymywał się również na początku 2026 roku. Wśród przyczyn wymieniono rosnącą konkurencję ze strony azjatyckich producentów, zakłócenia dostaw oraz częściowe przenoszenie produkcji wybranych modeli do Indonezji i Indii.

Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu obecne zwolnienia wynikają z przenoszenia produkcji za granicę, a w jakim z ograniczenia popytu i zmian w strukturze zamówień. Przypadki Top Run Poland i Curtis Evoplast pokazują natomiast, jak silnie powiązane są przedsiębiorstwa działające w mławskim przemyśle elektronicznym.

Mława. Niewielkie miasto uzależnione od wielkiego przemysłu

Mława leży na północnym Mazowszu, około 110 kilometrów od Warszawy. Według miejskiej ewidencji ludności pod koniec 2025 r. mieszkało tam bez mała 29 tys. osób. Cały powiat liczył około 68 tys. mieszkańców.

Szczególne znaczenie dla gospodarki miasta ma produkcja elektroniki. Wokół fabryki LG rozwinęła się sieć przedsiębiorstw dostarczających podzespoły, elementy obudów, opakowania oraz usługi logistyczne.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie wyliczał w 2024 roku, że w zakładach branży elektronicznej pracowało około 6 tys. osób, w tym ponad 3 tys. cudzoziemców. Urząd oceniał wtedy zatrudnienie jako stabilne. Wskazywał nawet na jego wzrost związany z pojawieniem się nowych przedsiębiorstw. Dwa lata później cztery firmy zgłosiły zamiar zwolnienia łącznie 759 pracowników. To liczba odpowiadająca niemal 13 proc. zatrudnienia w lokalnej branży elektronicznej według szacunków z 2024 r.

Gospodarka powiatu nie opiera się wyłącznie na elektronice. Ważne są również rolnictwo, hodowla drobiu, przetwórstwo spożywcze, handel i usługi. Jednak przez lata to LG i firmy współpracujące z koncernem były jednym z najważniejszych motorów rozwoju miejscowego rynku pracy.

Od Curtisa do LG. Tak Mława stała się centrum produkcji telewizorów

Historia produkcji telewizorów w Mławie zaczęła się jeszcze przed pojawieniem się koreańskiego koncernu. W 1991 r. przedsiębiorca Zbigniew Niemczycki uruchomił tutaj fabrykę Curtis Electronics. Osiem lat później zakład przejęło LG Electronics. W 1999 r. jego zdolności produkcyjne wynosiły około 250 tys. telewizorów rocznie.

Przełom nastąpił w 2005 r., kiedy koreański koncern zapowiedział wielką rozbudowę fabryki. Inwestycja warta około 110 mln dolarów miała przynieść ponad 2 tys. miejsc pracy w samym zakładzie i kolejne tysiące u jego kooperantów.

Dla Mławy była to ogromna szansa. Bezrobocie w powiecie zbliżało się wówczas do 27 proc., a inwestycja LG miała odmienić sytuację gospodarczą regionu. W kolejnych latach produkcja gwałtownie rosła. W 2006 r. przekroczyła 3,1 mln telewizorów, a w 2009 r. osiągnęła 6,4 mln urządzeń. W 2016 r. fabryka wyprodukowała 5,9 mln sztuk sprzętu o wartości około 1,7 mld dolarów.

Nie był to jednak rozwój pozbawiony problemów. Już w 2012 r. pojawiały się informacje o ograniczaniu zatrudnienia w LG w związku z sytuacją na rynku telewizorów. W kolejnych latach produkcja ponownie rosła, a do Mławy przeniesiono część działalności z innych fabryk koncernu.

Dzisiaj sytuacja jest inna niż na początku XXI wieku. Bezrobocie jest znacznie niższe, miasto ma rozwiniętą infrastrukturę przemysłową i innych dużych pracodawców. Jednak zapowiedziane zwolnienia pokazują ryzyko związane z koncentracją przemysłu wokół jednego koncernu. Problemy największej fabryki mogą równocześnie uderzyć w wiele innych zakładów.

Najbliższe miesiące pokażą, ilu pracowników rzeczywiście straci zatrudnienie oraz czy nowe inwestycje pozwolą zastąpić przynajmniej część likwidowanych miejsc pracy.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz