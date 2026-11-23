Tyle zapłacimy za paliwo we wtorek

Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać we wtorek 24 listopada 2026 roku. Zgodnie z rozporządzeniem stacje nie będą mogły sprzedawać paliwa drożej niż po ustalonych stawkach.

Oto maksymalne ceny detaliczne:

benzyna Pb95 – 5,90 zł za litr (bez zmian w porównaniu z poniedziałkiem);

(bez zmian w porównaniu z poniedziałkiem); benzyna Pb98 – 6,56 zł za litr (wzrost o 1 grosz);

(wzrost o 1 grosz); olej napędowy – 7,03 zł za litr (spadek o 36 groszy).

Największą ulgę odczują więc właściciele samochodów z silnikiem Diesla. W przypadku benzyny Pb95 kierowcy nie zobaczą zmiany, a tankujący benzynę Pb98 zapłacą nieco więcej.

CPN 3.0 pilnuje cen na stacjach

Maksymalne stawki to element programu CPN 3.0, który ma obowiązywać do końca 2026 roku. Jego celem jest ograniczenie możliwości zarabiania przez stacje paliw na obniżkach podatków. Chodzi o zmniejszenie stawek VAT i akcyzy, które mają przełożyć się na niższe ceny przy dystrybutorach.

Minister energii regularnie ogłasza maksymalne ceny, których sprzedawcy nie mogą przekraczać. Mechanizm ma chronić kierowców przed sytuacją, w której obniżka podatków nie przynosiłaby im odczuwalnej korzyści.

Skąd państwo weźmie pieniądze na obniżki? Jednym ze źródeł finansowania ma być specjalna danina nałożona na firmy paliwowe osiągające nadzwyczaj wysokie zyski. Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych.

Według rządowych szacunków cały pakiet będzie kosztował około 5 mld zł do końca 2026 roku. Wpływy z nowej daniny mają przynieść około 4,1 mld zł, z czego około 2 mld zł ma pochodzić od Orlenu. Pozostała część kosztów obniżek, czyli około miliarda złotych, zostanie pokryta z podatków obywateli.

Danina obejmie nadzwyczajne zyski osiągnięte od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

To już trzecia odsłona programu CPN

Obecny mechanizm nie jest pierwszą próbą ograniczenia cen na stacjach. Pierwsza odsłona programu CPN pojawiła się pod koniec marca, po gwałtownym wzroście cen ropy związanym z wojną USA i Izraela z Iranem. Wprowadzono wtedy czasowe obniżki VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także maksymalne ceny paliw.

Druga edycja obowiązywała od 17 do 31 sierpnia. Tym razem obniżono VAT, ale bez zmian w akcyzie. Trzecia odsłona programu ma utrzymać mechanizm maksymalnych cen i osłon podatkowych do końca tego roku.

ZŁOTY LAUR 2026 - Mirosław Czekaj