Ponad 3,5 miliona komputerów w Polsce zagrożonych jest utratą bezpieczeństwa po zakończeniu wsparcia dla Windows 10 w 2027 roku, co grozi masową falą elektrośmieci.

Firmy Google i refurbed oferują darmowe rozwiązanie, ChromeOS Flex, które może dać drugie życie starszym komputerom PC i Mac.

ChromeOS Flex to lekki i bezpieczny system operacyjny, który działa płynnie na starszych urządzeniach i można go łatwo przetestować przed instalacją.

Wybór tego rozwiązania pozwoli uniknąć powstania setek ton elektrośmieci i ograniczyć emisję CO2, co jest korzystne dla środowiska i Twojego portfela.

Za niecały rok, 12 października 2027 roku, miliony wciąż sprawnych technicznie komputerów staną przed poważnym problemem. To właśnie wtedy firma Microsoft ostatecznie zakończy wsparcie dla popularnego systemu Windows 10, pozbawiając go aktualizacji zabezpieczeń. Jak wynika z analizy instytutu badawczego Fraunhofer Austria, tylko w Polsce problem ten dotyczy aż 3,53 miliona urządzeń, a w całej Unii Europejskiej – 41 milionów. Aby zapobiec gigantycznej fali elektrośmieci, firmy Google i refurbed, przy wsparciu analityków z Fraunhofer Austria, połączyły siły. Ich propozycja to darmowy system operacyjny ChromeOS Flex, który ma przedłużyć życie sprzętu nienadającego się do aktualizacji do Windows 11. O skali problemu i potrzebie działania mówi wprost współzałożyciel refurbed, Kilian Kaminski.

Uznanie 41 mln w pełni sprawnych urządzeń za przestarzałe z dnia na dzień wyłącznie z powodu wygaśnięcia wsparcia dla systemu operacyjnego obnaża fundamentalną wadę współczesnego modelu konsumpcji technologii. Ogranicza to użytkownikom prawo do decydowania o tym, jak długo będą korzystać z własnego sprzętu – mówi Kilian Kaminski.

Koniec wsparcia Windows 10 to problem dla milionów Polaków

Standardowe wsparcie dla Windows 10 wygasło już 14 października 2025 roku, ale użytkownicy mogli skorzystać z płatnych, rozszerzonych aktualizacji. Ta ostatnia deska ratunku zniknie jednak 12 października 2027 roku. Po tej dacie komputery, które nie spełniają wymagań sprzętowych nowszego Windows 11, przestaną być chronione przed nowymi zagrożeniami z sieci. W praktyce oznacza to, że ich bezpieczne użytkowanie stanie się niemożliwe, nawet jeśli podzespoły wciąż działają bez zarzutu. To właśnie ten scenariusz, nazywany planowanym postarzaniem produktu, prowadzi do generowania ton elektrośmieci i niepotrzebnych wydatków.

Cieszymy się, że wspólnie z Google możemy zaoferować praktyczne rozwiązanie i dać użytkownikom wybór. Umożliwiając im modernizację posiadanych komputerów PC i Mac, zapewniamy tym urządzeniom bezpieczne drugie życie. To swoista kuracja odmładzająca, która wydłuża czas użytkowania sprzętu i zapobiega jego przedwczesnemu przekształceniu w elektroodpady – dodaje Kaminski.

Co to jest ChromeOS Flex i jak może uratować mój komputer?

W odpowiedzi na problem, Google i refurbed proponują proste i darmowe narzędzie. ChromeOS Flex to szybki i lekki system operacyjny, który można zainstalować na starszych komputerach PC i Mac, dając im drugie życie. Jego główną zaletą są znacznie niższe wymagania sprzętowe niż w przypadku tradycyjnych systemów. Działa płynnie nawet na kilkuletnich urządzeniach, koncentrując się na pracy w chmurze i aplikacjach internetowych. To idealne rozwiązanie dla osób, które używają komputera głównie do przeglądania internetu, oglądania filmów czy pracy z pakietami biurowymi online, takimi jak Google Workspace czy Microsoft 365.

Miliony laptopów i komputerów stacjonarnych wkrótce utracą wsparcie systemowe, mimo że pod względem technicznym nadal działają bez zarzutu. Dzięki ChromeOS Flex oraz współpracy z refurbed (...) oferujemy użytkownikom bardziej zrównoważony sposób na odzyskanie kontroli nad swoimi urządzeniami i wydłużenie okresu ich eksploatacji – wyjaśnia Alexander Kuscher, dyrektor działu laptopów i tabletów w Google.

Jak zainstalować ChromeOS Flex i dać komputerowi drugie życie?

Przejście na nowy system jest wyjątkowo proste. ChromeOS Flex można pobrać bezpłatnie bezpośrednio ze strony Google. Alternatywnie, platforma refurbed.pl oferuje możliwość zamówienia nośnika USB z gotowym do instalacji systemem, a jedyny koszt to opłata za wysyłkę w wysokości około 13 zł. Co ważne, system można najpierw bezpiecznie przetestować.

Jak to zrobić krok po kroku?

Uruchom komputer bezpośrednio z nośnika USB.

Wypróbuj system bez ingerencji w obecne pliki i programy.

Jeśli rozwiązanie przypadnie ci do gustu, zrób kopię zapasową swoich danych.

Przeprowadź pełną instalację, która zastąpi stary system.

Po instalacji komputer będzie otrzymywał regularne i automatyczne aktualizacje zabezpieczeń, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z niego także po październiku 2027 roku. Zanim zaczniesz, warto sprawdzić listę certyfikowanych modeli, by upewnić się, że twój sprzęt jest w pełni kompatybilny.

Ochrona środowiska i portfela. Eksperci liczą konkretne zyski

Za inicjatywą stoją twarde dane. Według analizy przygotowanej przez Paula Rudorfa z instytutu Fraunhofer Austria, samo wydłużenie życia zagrożonych komputerów o zaledwie rok przyniosłoby ogromne korzyści. W samej Polsce pozwoliłoby to uniknąć powstania około 101 ton elektroodpadów i ograniczyć emisję CO₂ o blisko 27 631 ton. W skali całej Unii Europejskiej liczby te rosną do 1172 ton elektrośmieci i 320 tys. ton CO₂ mniej.

Przedwczesna wymiana urządzeń, które są technicznie sprawne – tylko dlatego, że kończy się dla nich wsparcie – stoi w sprzeczności z celami ochrony zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzi to również do niepotrzebnego obciążenia środowiska – podkreśla autor badania, Paul Rudorf.

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