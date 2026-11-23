Ponad 282 tys. euro oszczędności premiera Donalda Tuska.

Zaskakujący brak domu i mieszkania w oświadczeniu majątkowym.

Dochody z trzech emerytur: unijnej, polskiej i belgijskiej.

Brak kredytów i pożyczek powyżej 10 tys. zł.

Ogromne oszczędności, ale zero nieruchomości. Co pokazał premier Tusk?

Zaglądamy do najnowszego oświadczenia majątkowego Donalda Tuska, które obejmuje jego finanse za 2025 rok. Dokument, złożony na początku 2026 roku, pokazuje, że szef rządu jest człowiekiem bardzo oszczędnym, który stawia na gotówkę, a nie na inwestycje. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Donalda Tuska, jego oszczędności to głównie waluty obce – premier zadeklarował 282 642 euro oraz 49 568 zł. Do tego dochodzą jeszcze dwie polisy na życie, każda o wartości 70 tys. zł.

Największym zaskoczeniem jest jednak to, czego w oświadczeniu premiera nie znajdziemy. W rubryce „nieruchomości” widnieje puste pole. Oznacza to, że Donald Tusk oficjalnie nie jest właścicielem ani domu, ani mieszkania. Wirtualna Polska podkreśla, że szef rządu nie posiada też żadnych działek czy gruntów. To sytuacja dość nietypowa, biorąc pod uwagę jego wysokie i stabilne dochody na przestrzeni wielu lat. W dokumencie nie ma też informacji o akcjach w spółkach handlowych czy obligacjach.

Pensja premiera i trzy emerytury

Skoro premier Donald Tusk nie inwestuje w nieruchomości, to gdzie lokuje swoje pieniądze? Oświadczenie majątkowe pokazuje, że głównie w gotówce. A jest co oszczędzać. Jego dochody za 2025 rok pochodziły z wielu źródeł, a pensja szefa rządu to tylko jedna z nich. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymał łącznie 294 977 zł. To jednak dopiero początek.

Najciekawszym elementem są świadczenia emerytalne. Roczne zarobki Donalda Tuska to jednak nie tylko pensja premiera, ale również trzy różne emerytury, które znacząco powiększają jego dochód. Największy zastrzyk gotówki pochodzi z Komisji Europejskiej – w ubiegłym roku było to 71 282 euro. Do tego dochodzi polska emerytura z ZUS w wysokości 144 423 zł oraz niewielkie świadczenie z Belgii w kwocie 2 504 euro. Łącznie, same emerytury dały mu dochód przekraczający 450 tys. zł w ciągu roku.

Na tym lista się nie kończy. Jako poseł na Sejm, Donald Tusk otrzymał również dietę parlamentarną w wysokości 47 603 zł. Oprócz tego na jego konto wpłynęło 11 625 zł z tytułu praw autorskich oraz symboliczne 181 euro odsetek od zgromadzonych oszczędności.

Zegarek za dziesiątki tysięcy i żadnych długów

Analiza majątku premiera nie byłaby pełna bez spojrzenia na dwie ostatnie, ale bardzo ważne rubryki: majątek ruchomy i zobowiązania finansowe. W tej pierwszej Donald Tusk wykazał tylko jedną pozycję o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Jest to zegarek marki Grand Seiko GMT z 2016 roku. Choć premier nie podał jego aktualnej wartości, modele tej japońskiej manufaktury to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na stronę z długami. Okazuje się, że premier nie ma żadnych zobowiązań finansowych. W swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym premier polskiego rządu zadeklarował również brak jakichkolwiek kredytów i pożyczek przekraczających 10 tys. zł. To, w połączeniu z brakiem nieruchomości, buduje obraz osoby, która unika długoterminowych zobowiązań i stawia na finansową niezależność. Szef rządu nie prowadzi też żadnej działalności gospodarczej.

Podsumowując, majątek Donalda Tuska jest specyficzny. Z jednej strony ogromne oszczędności w gotówce i pokaźne dochody z kilku źródeł, z drugiej – brak domu, mieszkania czy jakichkolwiek długów. To portret finansowy polityka, który ceni sobie płynność i bezpieczeństwo bardziej niż inwestycje w dobra materialne.

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