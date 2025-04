68. urodziny Donalda Tuska

Donald Tusk urodził się 22 kwietnia w 1957 roku, więc dzisiaj obchodzi 68. urodziny. Działalność polityczną zaczął jeszcze na studiach na Uniwersytecie Gdańskim, uczestnicząc w tworzeniu lokalnego Studenckiego Komitetu Solidarności, później aktywnie działał w opozycji wobec władz PRL. Po przemianach ustrojowych po 1989 roku był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a pierwszy raz do Sejmu wszedł w 1991 roku, jako przewodniczący KLD.

W 2001 roku był jednym ze współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku prowadzona przez Donalda Tuska Platforma Obywatelska zdobyła większość Sejmie, a on sam został premierem (w rządzie koalicyjnym z Polskim Stronnictwem Ludowym). Sukces powtórzył w 2011 roku. W 2014 roku ustąpił ze stanowiska premiera i został wybrany przewodniczącym Rady Europejskiej. W 2019 roku wrócił do polskiej polityki i wygrał wewnętrzne wybory, ponownie zostając przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Pod koniec 2023 roku po wyborach, w wyniku których zawiązał się rząd Koalicja Obywatelska-Trzecia Droga-Lewica, ponownie został premierem RP i pozostaje na stanowisku po dziś dzień.

Jaką emeryturę dostaje Donald Tusk? Do tego dochodzą zarobki premiera

Jak wynika z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska z 12.04.2024 (najnowsze aktualne oświadczenie), w 2023 roku z samej Komisji Europejskiej otrzymał 64 757,76 euro, czyli ok. 277,6 tys. zł (to ok. 23 tys. zł miesięcznie). Do tego dochodzi bajońska emerytura z ZUS wysokości 118 887,10 zł (ok. 9900 zł miesięcznie), a do tego skromne 2371,76 euro emerytury z Belgii, czyli ok. 10200 zł (ok. 850 zł miesięcznie). Biorąc pod uwagę wszystkie uposażenia emerytalne, Donald Tusk miesięcznie otrzymuje ok. 33 890 zł emerytury!

To jednak niejedyne dochody, jakie osiąga premier RP. Z zeznania majątkowego wynika, że w 2023 roku Donald Tusk (który był premierem od 13 grudnia, więc niespełna miesiąc w 2023 roku) otrzymał 13441,60 zł z Kancelarii Prezesa Rady ministrów i 17541,79 zł uposażenia poselskiego (posłem był od 13 listopada 2023 roku), oraz 6211,66 zł diety parlamentarnej.

Do tego z tytułu praw autorskich w 2023 roku Donald Tusk otrzymał 12 703,97 zł; oraz 61 euro z tytułu odsetek z oszczędności.

Majątek Donalda Tuska

Co ciekawe Donald Tusk w oświadczeniu majątkowym nie ma wpisanych żadnych nieruchomości! Wiadomo jednak, że posiada 120 tys. zł oszczędności, oraz w obcej walucie 295 tys. euro oszczędności (ok. 1,26 mln zł). Do tego dochodzi polisa na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł i dwie polisy na życie i dożycie Allianz, każda o wartości 70 tys. zł.

W przypadku mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł, Donald Tusk wpisał jedynie zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Ceny takich zegarków wahają się od 14 tys. zł do 29,7 tys. zł.

