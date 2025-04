Inicjatywa SprawdzaMY pod lupą rządu – bilans dotychczasowych działań

Rząd podsumowuje efekty współpracy z inicjatywą SprawdzaMY Rafała Brzoski. Maciej Berek, przewodniczący rządowego zespołu ds. deregulacji, poinformował, że do tej pory rozpatrzono 173 propozycje deregulacyjne zgłoszone przez inicjatywę SprawdzaMY. To ważny krok w kierunku poprawy otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców. Według zapowiedzi premiera dzisiaj (17.04) miał zostać zaprezentowany "pierwszy, masywny pakiet dotyczący deregulacji". Według nieoficjalnych informacji została ona przełożona na przyszły tydzień. KPRM nie podał przyczyn odwołania spotkania z dziennikarzami.

Jak wiemy z ogólnej liczby postulatów, 108 (62%) uzyskało akceptację rządu. To pokazuje, że wiele z propozycji SprawdzaMY spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony decydentów. Co więcej, 11 z zaakceptowanych postulatów zostało już wdrożonych w życie poprzez przyjęcie odpowiednich aktów prawnych lub projektów ustaw przez Radę Ministrów. Kolejnych 17 propozycji jest obecnie w procesie legislacyjnym, co oznacza, że wkrótce mogą one również stać się obowiązującym prawem.

Szczegóły rozpatrzonych propozycji – co zyskało akceptację, a co odrzucono?

Spośród 173 propozycji deregulacyjnych inicjatywy SprawdzaMY, 108 uzyskało akceptację rządu. Oznacza to, że ponad połowa postulatów Rafała Brzoski i jego zespołu została uznana za zasadną i potencjalnie korzystną dla polskiej gospodarki. Jakie konkretnie obszary obejmują te zmiany?

Maciej Berek poinformował, że 26 postulatów (15%) wymaga jeszcze pogłębionych analiz. To sygnał, że niektóre propozycje są bardziej złożone i wymagają dokładniejszego zbadania ich wpływu na różne aspekty funkcjonowania państwa. Z kolei 32 postulaty (19%) nie zyskały aprobaty rządu ze względu na kwestie bezpieczeństwa i stabilności finansów publicznych. To pokazuje, że nie wszystkie propozycje deregulacyjne, nawet te zgłaszane z dobrych intencji, są możliwe do wdrożenia w obecnych realiach.

Deregulacja w wymiarze sprawiedliwości – konkretne zmiany w systemie pomocy prawnej

Inicjatywa SprawdzaMY nie jest jedynym źródłem zmian regulacyjnych. Rada Ministrów również aktywnie pracuje nad własnymi projektami deregulacyjnymi. Przykładem jest przyjęty projekt resortu sprawiedliwości, który wprowadza uproszczenia w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie już wymagało składania oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów pomocy. To znaczące ułatwienie dla osób potrzebujących wsparcia prawnego. Dodatkowo, porady będą mogły być udzielane online lub telefonicznie, co zwiększy dostępność pomocy prawnej dla osób z ograniczoną mobilnością lub mieszkających w oddalonych regionach.

Jak wygląda proces weryfikacji postulatów deregulacyjnych?

Postulaty przekazywane przez inicjatywę "SprawdzaMY" są poddawane pogłębionej analizie przez ekspertów, a następnie wstępnej weryfikacji przez stronę rządową. Maciej Berek wyjaśnił, że odrzucane są te propozycje, które budzą fundamentalne zastrzeżenia dotyczące np. znacznego uszczuplenia dochodów państwa. Pozostałe postulaty są kierowane do właściwych ministrów, którzy muszą się do nich odnieść w wyznaczonym czasie.

Jeśli minister zaakceptuje propozycję zmian, resort podejmuje prace nad projektem legislacyjnym. Projekty, które nie uzyskają akceptacji ministra, trafiają do rządowego zespołu deregulacyjnego, gdzie są ponownie weryfikowane.

