Cztery terminy wypłat emerytur w grudniu zostaną przesunięte na wcześniejsze daty

Seniorzy z terminem 25 grudnia otrzymają pieniądze 22 lub 23 grudnia, tuż przed świętami

Emeryci z terminem 1 stycznia dostaną drugą wypłatę 31 grudnia - praktycznie 15. emeryturę

Wcześniejsze wypłaty to nie dodatkowe pieniądze, tylko przesunięcie terminów

Grudniowe zmiany terminów wypłat emerytur z ZUS

Grudzień 2025 to miesiąc, w którym układ kalendarza mocno zmienia harmonogram wypłat świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS stosuje jedną zasadę: jeśli termin wypłaty przypada w weekend lub święto, pieniądze trafiają do seniorów w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem.

W grudniu aż cztery terminy zostaną przesunięte. Dwa z powodu sobót, dwa z powodu świąt. To najwięcej zmian w całym roku.

Które terminy wypłat emerytur się zmienią

Pierwsze przesunięcie nastąpi 6 grudnia. Ten termin przypada w sobotę, więc przelew zostanie zrealizowany 5 grudnia, w piątek. Druga zmiana dotyczy 20 grudnia - również soboty. Emeryci otrzymają świadczenia dzień wcześniej, 19 grudnia.

Trzecia zmiana obejmuje 25 grudnia. To dzień Bożego Narodzenia, więc wypłaty zostaną zrealizowane 23 lub nawet 22 grudnia. Czwarte przesunięcie dotyczy 1 stycznia 2026 roku - Nowego Roku. Pieniądze trafią do seniorów 31 grudnia 2025.

Emerytura przed świętami dla seniorów z terminem 25 grudnia

Dla osób z terminem wypłaty 25. dnia miesiąca grudniowa zmiana jest najbardziej odczuwalna. Nie tylko dostaną przelew wcześniej, ale otrzymają go tuż przed Wigilią. To moment największych wydatków w wielu domach.

Seniorzy mogą spodziewać się przelewów z ZUS 23, a nawet 22 grudnia. W sam raz na ostatnie zakupy przed świętami. W wielu rodzinach ta wcześniejsza wypłata realnie ratuje bożonarodzeniowy budżet.

Praktycznie 15. emerytura w grudniu dla jednej grupy

Prawdziwa niespodzianka czeka seniorów z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca. Ponieważ 1 stycznia to święto, ZUS wypłaci świadczenie 31 grudnia 2025 roku. To oznacza, że ta grupa otrzyma w grudniu dwie emerytury.

Pierwsza wpłynie standardowo 1 grudnia. Druga trafi na konta 31 grudnia - to styczniowa emerytura 2026 roku wypłacona wcześniej. W efekcie w całym roku kalendarzowym 2025 te osoby otrzymają 15 przelewów.

Jak liczyć 15 wypłat emerytur w 2025 roku

Seniorzy z terminem 1. dnia miesiąca dostaną w 2025 roku: 12 comiesięcznych emerytur, trzynastkę, czternastkę oraz styczniowy przelew wypłacony w grudniu. To daje łącznie 15 wypłat.

Należy pamiętać, że to nie jest ekstra przelew na 2025 rok. To wcześniejsza wypłata z 2026 roku. W styczniu seniorzy z terminem 1. dnia miesiąca nie dostaną już żadnego przelewu od ZUS.

Pełny harmonogram wypłat ZUS na grudzień 2025

Osoby z terminem 1 grudnia otrzymają pieniądze bez zmian - w poniedziałek 1 grudnia. Również wypłaty 5, 10 i 15 grudnia pozostają bez zmian. To daty, które przypadają w dni robocze.

Zmienią się cztery terminy:

6 grudnia na 5 grudnia,

20 grudnia na 19 grudnia,

25 grudnia na 23 lub 22 grudnia,

1 stycznia na 31 grudnia.

Wszystkie przesunięcia wynikają z weekendów i świąt.

Czy wcześniejsza wypłata emerytury to dodatkowe pieniądze

Nie. Wcześniejsza wypłata to tylko przesunięcie terminu. Kwota emerytury nie rośnie ani nie zmienia się podatkowo. Nie wpływa też na trzynastkę ani czternastkę.

Dla seniorów z terminem 1. dnia miesiąca efekt może być jednak znaczący psychologicznie. Grudzień zamyka się dwoma przelewami, a rok 2025 kończy się 15 wypłatami. To jedynie kwestia księgowania, ale dla budżetu domowego może mieć znaczenie.