Do Sejmu wpłynęła petycja obywatelska proponująca likwidację PIT, 800 plus oraz trzynastek i czternastek dla seniorów.

Autor projektu argumentuje, że państwo nie straci na reformie, a wpływy z PIT są równe wydatkom na programy socjalne.

Petycja ma uprościć system podatkowy, jednak eksperci ostrzegają przed konsekwencjami dla rodzin i seniorów.

Czy ta radykalna zmiana ma szansę na realizację i jakie będą jej faktyczne skutki dla portfeli Polaków?

Koniec 800 plus i dodatków dla seniorów?

Do Komisji ds. Petycji Sejmu trafiła propozycja obywatelska, zakładająca zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Autor projektu przekonuje, że państwo nie straci na tej reformie, ponieważ wpływy z PIT są niemal równe wydatkom na programy socjalne - pisze "Fakt". Petycja zakłada także likwidację 800 plus na dzieci oraz trzynastek i czternastek dla seniorów oraz likwidację ulg podatkowych i uproszczenie całego systemu rozliczeń.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, petycja trafi pod obrady Komisji ds. Petycji, która zdecyduje, czy rozpoczną się dalsze prace nad projektem.

Ile stracą seniorzy i rodziny po zmianach?

Według wstępnych wyliczeń, osoby o niskich emeryturach mogłyby stracić nawet 3200 zł rocznie w wyniku likwidacji trzynastek i czternastek. Dla tej grupy brak podatku PIT nie przyniósłby korzyści, ponieważ wielu seniorów już dziś nie płaci tego podatku.

Program 800 plus, wprowadzony w 2016 roku (początkowo jako 500 plus), miał poprawić dzietność. Jednak w 2024 roku urodziło się tylko 252 tysiące dzieci – najmniej od 200 lat. Eksperci wskazują, że choć świadczenie nie wpłynęło na liczbę urodzeń, pomogło rodzinom w utrzymaniu dzieci.

Autor petycji: świadczenia nie spełniają już swojej funkcji

"Program Rodzina 500 plus, obecnie 800 plus, nie doprowadził do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów — jest to de facto program socjalny bez progów dochodowych, co kłóci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa" — wskazuje autor petycji.

Jego zdaniem 13. i 14. emerytura stały się stałym obciążeniem dla budżetu. Podkreśla, że kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł to bardziej sprawiedliwe rozwiązanie dla wszystkich podatników.

Likwidacja pit i ulg podatkowych – zalety według autorów

Projektodawca reformy wymienia kilka potencjalnych korzyści:

większe dochody netto dla wszystkich pracujących,

prostszy system podatkowy, bez ulg i formularzy,

niższe koszty administracyjne i mniejszą biurokrację.

"Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy" — podkreśla autor propozycji.