Spółki córki premiera Donalda Tuska, Katarzyny Tusk-Cudnej, w ostatnich latach nie przynosiły zysków, a niektóre miały zawieszoną działalność.

Zięć premiera, Stanisław Cudny, osiągnął imponujące wyniki, a jego firma w branży stolarskiej zanotowała 18,3 mln zł zysku w ubiegłym roku.

Katarzyna Tusk-Cudna prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólniczką w spółce cywilnej MLE, której wyniki finansowe nie są publicznie dostępne.

Artykuł ujawnia kontrast w sukcesach biznesowych członków rodziny premiera, wskazując na znacznie lepszą kondycję finansową firmy zięcia

Spółki Katarzyny Tusk z zerowymi zyskami. Jak wyglądają finanse?

Katarzyna Tusk-Cudna, znana influencerka modowa, od lat aktywnie działa w biznesie. Jednak analiza publicznie dostępnych danych z KRS, na którą powołuje się Wirtualna Polska, pokazuje, że jej zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ostatnim czasie nie generują przychodów. Spółka Laronde, założona pod koniec 2022 roku, której głównym przedmiotem działalności jest handel detaliczny i projektowanie, miała zawieszoną działalność od lutego 2023 r. do czerwca 2024 r. Ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe za 2023 rok wykazało zero złotych przychodów i zero złotych zysku.

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, podobna sytuacja dotyczy spółki MLE Brand, zarejestrowanej w marcu 2023 r. Firma zajmująca się produkcją odzieży i handlem detalicznym również nie wykazała żadnych przychodów ani zysków za lata 2023 i 2024. Warto przypomnieć, że pierwsza modowa spółka córki premiera, MLE, którą założyła w 2015 roku, odnosiła sukcesy, notując w 2016 roku przychody przekraczające 1,6 mln zł. Jednak w 2017 roku Katarzyna Tusk sprzedała swoje udziały, a firma, działająca dziś pod nazwą Welles Polska, również miała wieloletnią przerwę w działalności.

Nie wszystko widać w KRS. Gdzie naprawdę zarabia córka premiera?

Dane z Krajowego Rejestru Sądowego mogą jednak przedstawiać niepełny obraz. Działalność biznesowa Katarzyny Tusk-Cudnej jest znacznie szersza i opiera się na formach, których finanse nie są publicznie dostępne. Od 2012 roku prowadzi ona jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą MLE, a także jest wspólniczką w spółce cywilnej o tej samej nazwie. To właśnie w ramach tych podmiotów funkcjonuje jej popularny blog oraz sklep internetowy z autorskimi kolekcjami odzieży.

Spółki cywilne nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a ich wyniki finansowe nie są ujawniane w publicznych rejestrach, co utrudnia oszacowanie pełnej skali działalności. Biorąc pod uwagę popularność marki i pozycjonowanie cenowe produktów, które plasują się powyżej oferty sieciówek, można przypuszczać, że główne źródło dochodu influencerki to właśnie te, mniej transparentne formy biznesu.

Zupełnie inna historia zięcia. Ile zarabia firma Stanisława Cudnego?

W przeciwieństwie do niejasnej sytuacji finansowej spółek żony, biznes jej męża, Stanisława Cudnego, prezentuje się imponująco. Według Wirtualnej Polski, jego firma, działająca w wyspecjalizowanej branży stolarskiej, regularnie publikuje sprawozdania finansowe, które świadczą o znakomitej kondycji. Przedsiębiorstwo skupia się na produkcji listew przypodłogowych, co okazało się niezwykle dochodową niszą.

Jak opisuje portal, firma Stanisława Cudnego, w której jest on prezesem i głównym udziałowcem, według sprawozdania za ubiegły rok osiągnęła ponad 63 mln zł przychodów i zanotowała 18,3 mln zł czystego zysku. Zysk ten został częściowo przeznaczony na dywidendę w wysokości 3 mln zł, a pozostałe 15,3 mln zł zasiliło kapitał zapasowy spółki, co świadczy o jej stabilności i strategii dalszego rozwoju. Rok wcześniej firma również mogła pochwalić się świetnym wynikiem, wypracowując ponad 9 mln zł zysku.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek