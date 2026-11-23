GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach. Średnia pensja przekroczyła 9400 zł

Przeciętne wynagrodzenie w polskich przedsiębiorstwach ponownie wzrosło. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku 2026 roku średnia pensja brutto wyniosła 9405,19 zł. To o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie odnotowano spadek zatrudnienia.

Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 9405,19 zł. W porównaniu z wrześniem, kiedy średnia pensja wynosiła 9266,48 zł, oznacza to wzrost o 138,71 zł, czyli 1,5 proc. W ujęciu rocznym wynagrodzenia zwiększyły się o 6,1 proc., nieznacznie przekraczając prognozy ekonomistów. Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost o 6 proc.

GUS wyjaśnia, że za miesięczny wzrost wynagrodzeń odpowiadały przede wszystkim większe wypłaty dodatkowych świadczeń. Chodzi między innymi o premie kwartalne, nagrody uznaniowe, motywacyjne i jubileuszowe, a także odprawy emerytalne. Wszystkie te składniki są uwzględniane przy obliczaniu przeciętnego wynagrodzenia.

Wskaźnik w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w X 9 405,19 6,1 1,5 konsensus PAP – 6,0 1,4 dane za IX 9 266,48 5,9 0,1 Wskaźnik w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w X 6 362,5 -0,7 0,0 konsensus PAP – -0,8 -0,1 dane za IX 6 360,4 -0,8 -0,1

Zatrudnienie w Polsce spada. GUS podał najnowsze dane

Najnowsze dane pokazują również niewielki spadek zatrudnienia. W październiku 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 362,5 tys. etatów, czyli o 0,7 proc. mniej niż przed rokiem.

W porównaniu z wrześniem zatrudnienie praktycznie się nie zmieniło. Miesiąc wcześniej wynosiło 6 mln 360,4 tys. etatów. Oznacza to niewielki wzrost o 2,1 tys. etatów, który po zaokrągleniu daje zmianę na poziomie 0,0 proc.

Wynik okazał się nieco lepszy od oczekiwań analityków. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes przewidywali bowiem spadek zatrudnienia o 0,8 proc. rok do roku oraz o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.