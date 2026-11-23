Tysiące seniorów czekają na wyższe emerytury. Ministerstwo Finansów blokuje zmiany

Tysiące seniorów, w tym byłych mundurowych, czekają na przepisy, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pozwolą im otrzymywać wyższe emerytury. Problem w tym, że rząd wciąż nie zakończył prac nad zmianami. Jak podaje „Fakt”, Ministerstwo Finansów nie zgadza się na proponowane rozwiązania ze względu na ich wysokie koszty.

Pierwsza grupa to osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a następnie osiągnęły wiek uprawniający do emerytury powszechnej. Przy obliczaniu nowego świadczenia ZUS pomniejszał jego podstawę o kwoty wcześniej wypłaconych emerytur. W efekcie seniorzy otrzymywali mniej pieniędzy.

W 2024 roku Trybunał Konstytucyjny wydał korzystny dla nich wyrok. Orzeczenie nie zostało jednak opublikowane w Dzienniku Ustaw, dlatego ZUS go nie stosuje. Część emerytów dochodzi swoich praw przed sądami. Jak podaje „Fakt” przepisy, które pozwoliłyby rozwiązać ten problem przygotowuje Ministerstwo Rodziny. Reforma dotyczy kobiet urodzonych w latach 1954–1959 oraz mężczyzn z roczników 1949–1952 i 1954, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku.

Łącznie ze zmian mogłoby skorzystać około 196,5 tys. osób, w tym 135,4 tys. seniorów pobierających już pomniejszone świadczenia.

Ministerstwo Finansów nie zgadza się na koszty reformy. Mundurowi również czekają na dodatkowe pieniądze

Największą przeszkodą pozostają pieniądze. Początkowo zakładano, że nowe przepisy dotyczyć będą 67 tys. osób i będą kosztować 4,5 mld zł w ciągu dziesięciu lat. Później liczbę uprawnionych zwiększono do 196,5 tys., a szacowane wydatki wzrosły do 7,3 mld zł.

Ministerstwo Finansów kwestionuje rozszerzenie projektu i wskazuje, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Resort domaga się zmiany sposobu przeliczania świadczeń, która ograniczyłaby koszty, ale byłaby mniej korzystna dla seniorów.

Na zmiany liczą także byli żołnierze, policjanci i inni funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę przed 2 stycznia 1999 roku. Obecnie nie mogą jednocześnie pobierać emerytury mundurowej i emerytury z ZUS. Muszą zdecydować się oni na jedno świadczenie. Za wypłatę świadczeń funkcjonariuszom służb podlegających MSWiA odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER). Zasady przechodzenia na emeryturę zależą przede wszystkim od daty rozpoczęcia służby. Osoby przyjęte przed 1999 rokiem mogą uzyskać świadczenie już po 15 latach, w wysokości 40 proc. podstawy wymiaru. Każdy kolejny rok służby zwiększa ten wskaźnik o 2,6 punktu procentowego. Po 20 latach wynosi on 53 proc., a po 25 latach 66 proc. W niektórych przypadkach emerytura może być dodatkowo podwyższona, np. za służbę w szczególnie trudnych warunkach.

Problem dotyczy również osób, które po zakończeniu służby pracowały w cywilu i przez kolejne lata odprowadzały składki. Mimo tego zazwyczaj otrzymują tylko jedno świadczenie, najczęściej korzystniejszą emeryturę mundurową. Od miesięcy trwają rozmowy dotyczące zmiany tych zasad. Ministerstwo Finansów sprzeciwia się jednak rozwiązaniom, które zwiększyłyby wydatki budżetowe bez wskazania źródeł ich finansowania.

Wyższe emerytury jeszcze przed wyborami? Czasu jest coraz mniej

Jak czytamy w „Fakcie”, resort rodziny przyznaje, że konieczne są dalsze analizy i nie potrafi wskazać terminu zakończenia prac nad przepisami. Sytuację dodatkowo komplikuje to, że w projekcie budżetu na 2027 rok nie przewidziano pieniędzy na obie reformy. Również ZUS potrzebowałby kilku miesięcy na dostosowanie systemów informatycznych do nowych zasad obliczania świadczeń.