ZUS umorzy stare długi. Zmiany wejdą w życie 1 maja 2027 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzy zaległości składkowe powstałe przed 1999 rokiem. Dla osób, które od lat mają nieuregulowane zobowiązania, oznacza to koniec problemów ze starym zadłużeniem. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 maja 2027 roku. Umorzenie nastąpi automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Jest jednak pewien haczyk. Anulowanie zaległości może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury, dlatego niektórym osobom bardziej opłaci się zrezygnować z umorzenia.

- Umorzenie obejmie zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. ZUS umorzy również związane z nimi odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, opłaty prolongacyjne oraz koszty upomnienia i egzekucji. Wszystko odbędzie się z urzędu, a osoby zadłużone nie będą musiały składać żadnego wniosku – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jeśli zadłużenie dotyczy składek na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia osoby współpracującej, okres, za który ZUS umorzy dług, nie zostanie uwzględniony przy obliczaniu kapitału początkowego. Nie będzie też brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury, renty oraz innych świadczeń, których przyznanie zależy od okresów składkowych i nieskładkowych.

- Umorzone składki nie zwiększą również podstawy obliczenia emerytury. Co ważne, okres, za który ZUS umorzy zaległości z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne, będzie jednak zaliczany do stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy – dodaje rzeczniczka.

Można zrezygnować z umorzenia długu. ZUS daje 30 dni na decyzję

Osoby, które mają zaległości w opłacaniu składek na własne ubezpieczenia społeczne sprzed 1999 roku, oraz osoby z nimi współpracujące będą mogły zrezygnować z umorzenia długu. ZUS poinformuje je o takiej możliwości przez portal eZUS lub listownie, jeśli nie mają tam konta.

Od otrzymania zawiadomienia będzie 30 dni na złożenie oświadczenia o rezygnacji z umorzenia. Jeśli dokument nie wpłynie w terminie, ZUS automatycznie anuluje zaległości. Decyzję trzeba dobrze przemyśleć, ponieważ nie będzie można jej później zmienić ani cofnąć. Oświadczenie musi też obejmować wszystkie należności, również te dotyczące pracowników.

Od 1 maja 2027 roku zakończą się również postępowania egzekucyjne dotyczące umorzonych długów. ZUS powiadomi o tym odpowiednie organy, w tym komorników i urzędy skarbowe. Jeśli jednak zadłużona osoba zrezygnuje z umorzenia, egzekucja będzie kontynuowana.

ZUS umorzy również długi zabezpieczone hipoteką. Co z ratami?

Umorzenie obejmie także zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Jeśli dług jest zabezpieczony hipoteką, ZUS prześle właścicielowi nieruchomości dokument potrzebny do złożenia wniosku o jej wykreślenie z księgi wieczystej. W przypadku zastawu na ruchomości ZUS sam wystąpi do urzędu skarbowego o jego usunięcie.

Zmiany obejmą również osoby, które spłacają stare zadłużenie w ratach. Umowy dotyczące zaległości sprzed 1 stycznia 1999 roku wygasną, co oznacza, że od 1 maja 2027 roku nie trzeba będzie już spłacać rat za umorzone długi.

O anulowaniu zadłużenia ZUS poinformuje zainteresowane osoby pisemnie. Zawiadomienia będą udostępniane na profilach w portalu eZUS lub wysyłane pocztą na ostatni zgłoszony adres do korespondencji. Informacje trafią do zadłużonych po 1 maja 2027 roku, czyli już po umorzeniu należności.