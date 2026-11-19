Pracownicy łódzkiego szpitala znaleźli się w trudnej sytuacji. Wynagrodzenia za październik miały trafić na ich konta 10 listopada. Termin minął, a pieniędzy nie było. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, problem dotknął około 1100 osób. Wypłat nie otrzymały na czas m.in. setki pielęgniarek i położnych. Przyczyną okazało się zajęcie środków na rachunku bankowym lecznicy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS zablokował pieniądze szpitala

O problemach z wypłatami dyrekcja poinformowała personel 4 listopada. Przekazała wówczas, że ZUS zajął pieniądze na koncie szpitala już około trzy tygodnie wcześniej. Blokada objęła również środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazane za wykonane świadczenia medyczne.

Początkowo dyrekcja zapewniała, że zaległe wynagrodzenia zostaną wypłacone najpóźniej do 13 listopada. Tak się jednak nie stało. Pracownicy musieli uzbroić się w cierpliwość, a dyrektor placówki Adam Marczak wyznaczył kolejny termin. Tym razem pensje miały trafić na konta do 17 listopada.

Sprawą zainteresowały się związki zawodowe. Ewelina Kułak-Iwańska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych działającego w szpitalu, potwierdziła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że związek złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Szpital ma 167 mln zł długu

Opóźnienia w wypłatach to niejedyny problem łódzkiej placówki. Zadłużenie szpitala przekracza już 167 mln zł. Rzeczniczka lecznicy Katarzyna Giedrojć wyjaśniła, że trudności finansowe zaczęły narastać po pandemii COVID-19.

Wśród przyczyn wymieniła rosnące koszty działalności i niewystarczające finansowanie. Znaczenie miały również zmiany w zasadach rozliczeń wprowadzone w 2022 roku. Sytuację pogorszyła dodatkowo kara finansowa nałożona przez NFZ w związku z niewykonaniem części świadczeń w okresie, gdy szpital działał jako placówka covidowa.

Problemy z wypłatami mogą mieć również konsekwencje dla pracodawcy. Kamil Kałużny, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, przypomniał, że za niewypłacenie wynagrodzenia w terminie grozi kara od 2 do 60 tys. zł. Pracownicy mogą też dochodzić zaległych pensji wraz z odsetkami przed sądem pracy.

Pieniądze w końcu trafiły na konta

Ostatecznie 17 listopada około południa pracownicy zaczęli otrzymywać zaległe wynagrodzenia. Dyrektor szpitala Adam Marczak potwierdził „Gazecie Wyborczej”, że październikowe pensje zostały już wypłacone.

– Potwierdzamy, że wynagrodzenia za październik wpłynęły już na konta pracowników naszego szpitala. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wypłaty zostały zrealizowane do 17 listopada – przekazał dyrektor.

Choć pracownicy w końcu otrzymali należne pieniądze, sytuacja finansowa placówki pozostaje bardzo trudna. Ponad 167 mln zł zadłużenia to poważny problem, którego rozwiązanie będzie wymagało zdecydowanych działań.

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