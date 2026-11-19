MSWiA opublikowało nową instrukcję. To uzupełnienie Poradnika Bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło 12-stronicową instrukcję dotyczącą postępowania w przypadku ataku z powietrza. Dokument stanowi uzupełnienie „Poradnika Bezpieczeństwa”, którego ogólnopolską dystrybucję w formie książeczki rozpoczęto na początku 2026 roku Publikacja powstała w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, którego zadaniem jest przygotowanie mieszkańców kraju na rozmaite sytuacje kryzysowe. Łącznie wydrukowano wówczas niemal 17 milionów egzemplarzy publikacji.

Poradnik bezpieczeństwa zawiera informacje dotyczące postępowania w obliczu różnych niebezpieczeństw, takich jak powodzie, przerwy w dostawach prądu, cyberataki, dezinformacja czy zagrożenia militarne. Znajdują się w nim praktyczne porady, które ułatwiają przygotowanie się na sytuacje kryzysowe. To pierwsza w Polsce publikacja o tak szerokim zakresie, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa i poprawa bezpieczeństwa obywateli.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało teraz dodatkową instrukcję dotyczącą postępowania w przypadku ataku z powietrza. Publikacja stanowi uzupełnienie „Poradnika Bezpieczeństwa” i zawiera praktyczne zalecenia dotyczące właściwego reagowania na zagrożenie. Dokument składa się z 12 stron i można go znaleźć na oficjalnej stronie administracji państwowej.

Gdzie szukać schronienia podczas ataku z powietrza? Zasada dwóch ścian

W instrukcji ministerstwo wyjaśnia, jak należy zachować się w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza. Przede wszystkim zaleca zachowanie spokoju po otrzymaniu ostrzeżenia lub sygnału alarmowego. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie treści komunikatu i ustalenie, jakiego rodzaju niebezpieczeństwo może wystąpić.

W dokumencie wskazano również, gdzie najlepiej szukać schronienia. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z wyznaczonego schronu, można udać się do piwnicy lub garażu podziemnego. Alternatywą jest zastosowanie tzw. zasady dwóch ścian, zgodnie z którą między osobą ukrywającą się a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie ściany. Najlepiej wybrać pomieszczenie położone w centralnej części budynku, z dala od okien.

Autorzy instrukcji zwracają uwagę, że nie każde pomieszczenie zapewnia odpowiednią ochronę. Dotyczy to również łazienek, w których zagrożenie mogą stanowić okna, kotły lub piecyki gazowe. Ostrożność należy zachować także przy wyborze piwnicy czy garażu podziemnego. Trzeba unikać miejsc z uszkodzoną konstrukcją, pęknięciami ścian i stropów oraz niebezpiecznymi instalacjami gazowymi. Ważne jest również, aby miejsce schronienia posiadało więcej niż jedno wyjście na wypadek zablokowania drogi ewakuacyjnej.

Co spakować do plecaka ewakuacyjnego? MSWiA podaje listę najważniejszych rzeczy

W instrukcji znalazła się również lista rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Ministerstwo zaleca przygotowanie apteczki pierwszej pomocy wraz z zapasem leków przyjmowanych na stałe, wody butelkowanej oraz żywności gotowej do spożycia. Należy również zabrać telefon komórkowy, naładowany powerbank z przewodem do ładowania, radio na baterie, zapasowe baterie i latarkę. W plecaku powinny znaleźć się także ciepła odzież, dokument tożsamości oraz notatnik z numerami telefonów do najbliższych. Autorzy instrukcji podkreślają, że zawartość plecaka ewakuacyjnego należy dostosować do indywidualnych potrzeb każdego domownika.

Źródło: Rynek Zdrowia

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