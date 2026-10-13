MSWiA proponuje nowelizację, która umożliwi karanie do 3 lat więzienia za podanie ciepłego posiłku lub ogrzanie migranta.

Zmiana kodeksu karnego rozszerzy Art. 264a, penalizując ułatwianie pobytu migrantom nawet bez korzyści majątkowej.

Resort uzasadnia to walką z przemytem i zamknięciem "luki prawnej" dla osób pomagających w nielegalnym pobycie.

Prawnicy alarmują, że nowe regulacje uderzą w aktywistów i mieszkańców udzielających pomocy humanitarnej, a nie w przemytników.

Kary za pomoc migrantom bez korzyści majątkowej. To proponuje MSWiA

Resort spraw wewnętrznych i administracji chce uszczelnić przepisy dotyczące pomocy w nielegalnym przebywaniu na terytorium Polski. Obecnie art. 264a kodeksu karnego przewiduje karę do pięciu lat więzienia, ale tylko dla osób, które czerpią z tego procederu korzyści majątkowe lub osobiste. Projektowane zmiany mają to zmienić.

Propozycja zgłoszona przez wiceministra Czesława Mroczka zakłada dodanie do art. 264a nowego paragrafu o treści: „Kto, wiedząc, że inna osoba przebywa na terytorium RP wbrew przepisom umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Oznacza to, że za podanie ciepłego posiłku, ogrzanie czy udzielenie schronienia migrantowi, który nielegalnie przekroczył granicę, będzie groziła odpowiedzialność karna, nawet jeśli pomoc ta nie wiąże się z żadnym zyskiem.

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Walka z przemytnikami czy uderzenie w aktywistów? Argumenty resortu

MSWiA uzasadnia potrzebę nowelizacji koniecznością skuteczniejszej walki z zorganizowanym przemytem ludzi. Według MSWiA obecne przepisy są niewystarczające, a pod pretekstem pomocy humanitarnej odbywa się organizacja nielegalnego pobytu, co ma być wstępem do dalszej migracji na Zachód.

Jak przytacza „Rzeczpospolita”, wiceminister Mroczek w uwagach do projektu stwierdził, że obecne prawo zawiera lukę. „Aktualnie powyższe zachowanie nie jest penalizowane, co powoduje lukę dla osób, które wykorzystują takie sytuacje i pod pretekstem pomocy migrantom pomagają im w nielegalnym pobycie i stanowią punkt wyjścia do dalszej nielegalnej migracji do krajów Europy Zachodniej” – argumentuje resort. W opinii ministerstwa nowe regulacje mają zlikwidować ten problem i dać służbom skuteczne narzędzie do działania.

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Proponowane przez MSWiA zmiany spotkały się z natychmiastową i ostrą krytyką ze strony środowisk prawniczych oraz organizacji humanitarnych. Eksperci alarmują, że nowe przepisy, zamiast uderzać w grupy przestępcze, mogą być wykorzystywane do karania osób niosących bezinteresowną pomoc.