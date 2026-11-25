Aleksander Kwaśniewski otrzymuje niemal cztery razy więcej niż jego żona

Emerytury Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich znacząco się różnią. Jak podaje „Gazeta Prawna”, była pierwsza dama otrzymuje z ZUS około 3 tys. zł miesięcznie. Na tę kwotę składa się świadczenie wypracowane w trakcie aktywności zawodowej oraz dodatkowe około 300 zł, które zyskała dzięki zmianie przepisów w 2021 roku. Wówczas państwo zdecydowało się objąć małżonki prezydentów ubezpieczeniem emerytalnym i uzupełnić ich kapitał emerytalny za lata spędzone u boku głowy państwa. Na znacznie wyższe świadczenie może liczyć z kolei sprawujący urząd prezydenta w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski. Jako była głowa państwa otrzymuje miesięcznie 14,2 tys. zł brutto, czyli około 11,7 tys. zł na rękę. To niemal czterokrotnie więcej niż jego żona.

Lech Wałęsa nie jest zadowolony z wysokości swojej emerytury. Wciąż pracuje

Podobnej wysokości świadczenie otrzymuje Lech Wałęsa, który sprawował urząd prezydenta w latach 1990–1995. Jego emerytura wynosi obecnie około 14 tys. zł brutto miesięcznie. Choć dla wielu Polaków jest to bardzo wysoka kwota, zdaniem byłego prezydenta nie wystarcza ona na pokrycie potrzeb jego rodziny – informował portal O2. W 2024 roku Wałęsa przyznawał, że jego miesięczne świadczenie wynosiło od 11 do 13 tys. zł brutto. Mimo wzrostu emerytury w wyniku waloryzacji były prezydent nadal nie jest zadowolony ze swojej sytuacji finansowej.

–Czy jestem zadowolony ze swojej emerytury? Jakbym był, to bym jeździł na grzybki czy rybki, a nadal pracuję, jeżdżąc po świecie – komentował były prezydent cytowany przez O2.

Lech Wałęsa nie rezygnuje z aktywności zawodowej. Wciąż bierze udział w różnych wydarzeniach, wygłasza wykłady i podróżuje po świecie. Były prezydent tłumaczy, że jego wydatki wynikają m.in. z konieczności finansowego wspierania licznej rodziny. "Jeszcze się taki nie urodził, kto miałby za dużo pieniędzy" – skwitował.

Bronisław Komorowski i Andrzej Duda również dorabiają do prezydenckiej emerytury

Również Bronisław Komorowski w jednym z wywiadów na antenie Radia Plus nie ukrywał, że wysokość prezydenckiej emerytury nie jest szczególnie imponująca. W tej samej rozmowie były prezydent przyznał, że emerytura nie jest jego jedynym źródłem dochodu. Odniósł się również do decyzji swojego następcy, Andrzeja Dudy, który po zakończeniu prezydentury dołączył do rady nadzorczej firmy ZEN.com.

— Też to robię (dorabiam - red.) na różne sposoby. Pan Andrzej Duda wpadł na pomysł pójścia do biznesu i życzę mu powodzenia. Każdy ma prawo dbać o poziom własnego życia — zaznaczył.

Z kolei Andrzej Duda, który po zakończeniu prezydentury dołączył do rady nadzorczej firmy ZEN.com, podkreślał, że kwota świadczenia, która ostatecznie trafia na jego konto, zależy od sytuacji podatkowej. W wywiadzie dla Radia ZET przyznał, że jego zdaniem prezydencka emerytura nie jest wygórowana. W listopadzie 2025 roku były prezydent pochwalił się w mediach społecznościowych pierwszym przelewem emerytury.

- Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji – napisał prezydent.

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji: https://t.co/PohyLywDEt— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 27, 2025