KGHM Polska Miedź secures strategiczne miliardowe finansowanie z EBI i InvestEU, otwierając nowy rozdział w historii polskiego giganta.

Aż 1,7 mld zł zostanie przeznaczone na budowę nowego szybu, modernizację zakładów i wdrożenie technologii zwiększających produkcję miedzi katodowej.

Dowiedz się, jakie konkretne inwestycje zapewnią długoterminową ciągłość wydobycia i przetwarzania surowca dla KGHM.

Polski gigant miedziowy przygotowuje się do realizacji kosztownego programu inwestycyjnego. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, zarząd KGHM Polska Miedź wyraził zgodę na zawarcie dwóch umów finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Ich łączna wartość ma wynieść aż 1,7 mld zł.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć będzie budowa nowego szybu górniczego. Inwestycja pozwoli uzyskać dostęp do głębiej położonych złóż, a tym samym ma pomóc w zapewnieniu długoterminowej ciągłości produkcji miedzi. Dla KGHM to szczególnie istotne, ponieważ eksploatacja coraz głębszych pokładów wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego i dużych nakładów finansowych.

Nie tylko nowy szyb górniczy. KGHM zwiększy produkcję miedzi

Miliardowe finansowanie ma również pomóc w unowocześnieniu zakładów należących do miedziowego giganta. Spółka zamierza wdrożyć innowacyjne technologie elektrorafinacji, które pozwolą zwiększyć zdolności produkcyjne w zakresie miedzi katodowej, czyli surowca o wysokiej czystości, wykorzystywanego m.in. w przemyśle elektrotechnicznym.

Kolejnym elementem programu będzie instalacja energooszczędnych systemów transportu przenośnikowego w istniejących zakładach KGHM. Inwestycje mają więc objąć zarówno wydobycie surowca, jak i jego dalsze przetwarzanie oraz modernizację infrastruktury.

EBI wesprze polskiego giganta. Skąd popłyną miliardy?

Zgodnie z komunikatem giełdowym KGHM planowane finansowanie obejmuje 750 mln zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 950 mln zł w ramach unijnego programu InvestEU. Na razie zarząd miedziowej spółki wyraził zgodę na zawarcie umów. W przekazanej informacji nie wskazano szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji ani tego, jaka część pieniędzy zostanie przeznaczona na budowę nowego szybu górniczego.

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