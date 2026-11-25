Kontrola NFZ rozpoczęła się 15 czerwca 2026 r. po publikacjach medialnych dotyczących działalności Szpitala Południowego. Objęła m.in. szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział intensywnej terapii i chirurgię. Kontrolerzy sprawdzali funkcjonowanie placówki w 2025 r. oraz wybranych miesiącach 2024 i 2026 r. Kontrola zakończyła się 23 listopada, a jej wyniki przekazano szpitalowi w środę, 25 listopada.

Pacjenci poza kolejką i niepotrzebne badania

Jednym z najpoważniejszych ustaleń NFZ było naruszanie zasad równego dostępu do leczenia finansowanego ze środków publicznych. W przypadku niektórych pacjentów SOR pomijano obowiązkowy triaż, czyli procedurę oceny stanu zdrowia, która decyduje o kolejności udzielania pomocy.

Kontrolerzy stwierdzili, że pacjenci w stabilnym stanie zdrowia byli przyjmowani szybciej niż osoby wymagające pilniejszej pomocy medycznej. Niektórym wykonywano również rozszerzone pakiety badań laboratoryjnych, mimo że nie było ku temu wskazań medycznych.

Lekarze na papierze byli na dyżurze, w rzeczywistości pracowali gdzie indziej

Kontrola ujawniła także nieprawidłowości w organizacji pracy personelu. Część lekarzy wpisanych do harmonogramów dyżurów SOR w tym samym czasie pracowała w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim lub na innych oddziałach Szpitala Południowego.

Jeden z lekarzy brał udział w spotkaniach i wydarzeniach poza szpitalem (sesje Rady Dzielnicy, udział w programach telewizyjnych »na żywo«) – poinformował NFZ.

Fundusz stwierdził również przypadki udzielania świadczeń medycznych bez wymaganych uprawnień. Lekarz będący w trakcie specjalizacji wykonywał procedury anestezjologiczne bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, a szpital nie zapewnił wymaganego nadzoru nad jego pracą.

Kontrolerzy NFZ negatywnie ocenili powierzenie koordynacji pracy SOR lekarzowi, który nie miał adekwatnej do tej roli specjalizacji, jak również niezbędnego doświadczenia zawodowego – przekazał Fundusz.

Afera wokół lekarza i byłego radnego KO

Kontrola była następstwem czerwcowych publikacji portalu Zero.pl dotyczących Dawida K., lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który pełnił funkcję koordynatora SOR w Szpitalu Południowym.

Według ustaleń dziennikarzy Dawid K. miał zarobić w 2025 r. około 1,6 mln zł, choć wciąż odbywał specjalizację z anestezjologii. Portal informował również, że politycy KO mieli być przyjmowani na oddziale poza kolejnością, a kompleksowe badania wykonywano im niemal natychmiast po rejestracji.

W październiku Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Według śledczych miał przedłożyć w Szpitalu Południowym nierzetelne faktury na kwotę przekraczającą 583 tys. zł.

Ponad 2,3 mln zł kary. Wyniki kontroli trafią do prokuratury

NFZ uznał, że wykryte nieprawidłowości naruszają przepisy kilku ustaw i rozporządzeń ministra zdrowia. Łączna kara nałożona na Warszawski Szpital Południowy wyniosła 2 331 030,75 zł.

Wyniki kontroli zostaną przekazane prokuraturze, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz warszawskiemu ratuszowi.

KWIATKOWSKI MOCNO: Każdy z wątków sprawy Szpitala Południowego musi zostać wyjaśniony