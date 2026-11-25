To kolejny cios dla polskiego przemysłu spożywczego. Mleczarnia Cuiavia w Inowrocławiu została postawiona w stan likwidacji. Decyzja zapadła po wielu miesiącach walki o utrzymanie zakładu. Nie pomogły zmiany w produkcji ani działania naprawcze. Firma nie była w stanie wyjść na prostą, a konsekwencje poniosą przede wszystkim pracownicy.

Mleczarnia Cuiavia zamyka zakład. Cała załoga do zwolnienia

Cuiavia działała w Inowrocławiu od 1945 roku. Przez 81 lat produkowała wyroby mleczarskie, które trafiały do sklepów i na stoły konsumentów. W ofercie zakładu znajdowały się między innymi świeże mleko, mleko w proszku, masło, maślanka, twarogi, serki homogenizowane i jogurty.

Teraz ta historia dobiega końca. Zarząd zdecydował o postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji, co oznacza zakończenie działalności produkcyjnej i zwolnienie całej załogi. Jak informuje TVP Bydgoszcz, zwolnienia obejmą ponad 110 osób.

Spółka zapowiada wypłatę należnych pracownikom odpraw i innych świadczeń. Dla wielu rodzin z Inowrocławia oznacza to jednak poważne problemy i konieczność szukania nowego zatrudnienia.

Próbowali ratować zakład. Straty były coraz większe

Decyzja o likwidacji nie zapadła z dnia na dzień. Przez wiele miesięcy zarząd próbował poprawić sytuację finansową mleczarni. Zmieniano między innymi dotychczasowy model produkcji, licząc na ograniczenie kosztów i odzyskanie rentowności.

Wysiłki nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów. Dalsza działalność przynosiła straty, a zadłużenie przedsiębiorstwa rosło. W końcu zarząd uznał, że nie ma już możliwości skutecznego ratowania zakładu.

Rynek mleka pod presją. Problemy trwają od 2024 roku

Według zarządu jednym z głównych powodów kłopotów Cuiavii jest trudna sytuacja na europejskim rynku mleczarskim. Branża od 2024 roku zmaga się z silną presją cenową. Producentom coraz trudniej utrzymać opłacalność działalności, a rosnąca konkurencja dodatkowo komplikuje sytuację.

W przypadku inowrocławskiej mleczarni połączenie problemów rynkowych, strat i rosnącego zadłużenia doprowadziło do decyzji o likwidacji. Po 81 latach z zakładu, który produkował mleko, masło i jogurty, zostaną już tylko wspomnienia. Ponad 110 pracowników musi natomiast zmierzyć się z perspektywą utraty pracy.

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