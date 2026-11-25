Kraj chce przyjąć euro. Premier wskazuje termin

Rumunia może spełnić kryteria przyjęcia wspólnej europejskiej waluty już na początku lat 30. – poinformował we wtorek premier tego kraju Luca Niculescu, cytowany przez agencję Reuters.

Warunkiem jest jednak konsekwentne ograniczanie deficytu budżetowego. Rumunia ma pod tym względem sporo do zrobienia. W 2024 r. deficyt przekraczał 9 proc. PKB i był najwyższy w całej Unii Europejskiej. W tym roku ma wynieść 6,2 proc., a do 2031 r. spaść poniżej 3 proc. PKB. Jednocześnie rumuński dług publiczny przekroczył już 60 proc. PKB i według prognoz będzie nadal rósł.

Perspektywa przyjęcia euro może być dla rumuńskiego rządu dodatkowym argumentem przemawiającym za uporządkowaniem finansów publicznych. Ograniczanie wydatków państwa i zwiększanie wpływów podatkowych może bowiem oznaczać bolesne dla społeczeństwa reformy.

Deklaracja premiera padła podczas prezentacji raportu na temat konkurencyjności rumuńskiej gospodarki, przygotowanego przez Instytut Jacques’a Delorsa pod kierownictwem byłego premiera Włoch Enrica Letty. Autorzy dokumentu rekomendują przyjęcie przez Rumunię euro około 2035 r. Nie jest to jednak oficjalny termin zmiany waluty. Rumuński premier nie wskazał konkretnej daty zastąpienia leja przez euro.

Węgrzy mogą wyprzedzić Rumunów

Rumunię w drodze do strefy euro mogą wyprzedzić sąsiednie Węgry. Rząd Pétera Magyara chce spełnić warunki przyjęcia wspólnej waluty do 2030 r. Prezes węgierskiego banku centralnego Mihály Varga wskazał 24 listopada 2032 r. jako najwcześniejszy realny termin zastąpienia forinta przez euro.

Na razie jednak Węgry spełniają jedynie kryterium dotyczące inflacji. Państwa ubiegające się o członkostwo w strefie euro muszą wykazać się również odpowiednio niskim deficytem budżetowym, stabilnością finansów publicznych, kursu walutowego oraz odpowiednim poziomem długoterminowych stóp procentowych.

Konieczne jest także dostosowanie krajowych przepisów do wymogów unijnych.

Węgrzy i Rumuni chcą euro. Polacy coraz mniej

Poparcie dla przyjęcia euro jest w Europie Środkowo-Wschodniej bardzo zróżnicowane. Z opublikowanego w czerwcu 2026 r. badania Eurobarometr, przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej, wynika, że na Węgrzech za zmianą waluty opowiada się aż 80 proc. badanych, o 5 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W Rumunii poparcie wynosi 65 proc., choć w ciągu roku spadło o 6 pkt proc.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Polsce i Czechach. Za przyjęciem euro opowiada się odpowiednio 43 i 42 proc. badanych. W obu krajach poparcie dla zmiany waluty maleje – w Polsce spadło w ciągu roku o 3 pkt proc., a w Czechach o 4 pkt proc.

Autor: Wygenerowane przez AI Poparcie dla wejścia do strefy euro

Gdyby Węgry i Rumunia zrealizowały swoje plany, Polska i Czechy pozostałyby jedynymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej należącymi do Unii Europejskiej, które nadal posługują się własnymi walutami.

Kiedy Polska przyjmie euro?

Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, przystępując do Unii Europejskiej. Nie wyznaczono jednak terminu, w którym ma to nastąpić. Polski rząd nie prowadzi też obecnie prac nad zmianą waluty. W styczniu 2026 r. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekonywał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times”, że dobre wyniki polskiej gospodarki dostarczają argumentów za pozostaniem przy złotym. Wskazywał, że powody, dla których rząd nie pracuje nad przyjęciem euro, mają przede wszystkim charakter ekonomiczny, a nie polityczny.

Ostatnim państwem, które zrezygnowało z własnej waluty na rzecz euro, była Bułgaria. Zrobiła to 1 stycznia 2026 r., stając się 21. członkiem strefy euro. Trzy lata wcześniej wspólną walutę przyjęła Chorwacja.

Poza strefą euro pozostaje obecnie sześć państw Unii Europejskiej: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Szwecja i Dania. Spośród nich jedynie Dania ma zagwarantowane w unijnych traktatach prawo do pozostania przy własnej walucie.

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