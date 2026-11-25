Akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi O. trafił do sądu

Sprawa ma swój finał w sądzie. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu Przemysławowi O. Mężczyzna odpowie za serię oszustw internetowych i pranie brudnych pieniędzy. To historia, która wydarzyła się błyskawicznie – w zaledwie 10 dni pod koniec 2024 roku.

Śledczy zarzucają mu, że jego fałszywy sklep internetowy naciągnął ponad 800 osób na łączną kwotę co najmniej 105 tysięcy złotych. Przemysław O. usłyszał zarzuty oszustw internetowych na dużą skalę oraz prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Co ciekawe, jego postawa w trakcie śledztwa mocno się zmieniała.

Jak informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, na początku mężczyzna przyznał się do winy. Jednak później zmienił zdanie. W dalszej części postępowania nie przyznawał się już do zarzucanych mu czynów i konsekwentnie odmawiał składania jakichkolwiek wyjaśnień.

Jak działał fałszywy sklep internetowy?

Mechanizm oszustwa był banalnie prosty, a przez to niezwykle skuteczny. Z ustaleń śledczych wynika, że Przemysław O., który od 2022 roku prowadził firmę zajmującą się instalacjami elektrycznymi, we wrześniu 2024 roku postanowił rozszerzyć swoją działalność w internecie. Uruchomił stronę, która na pierwszy rzut oka wyglądała jak zwykły sklep spożywczy. Haczyk tkwił w ofercie.

Schemat działania był prosty: Przemysław O. założył fałszywy sklep internetowy, w którym oferował popularne produkty, takie jak kawa, herbata i słodycze, w cenach znacznie niższych od rynkowych. To właśnie niewiarygodnie niskie ceny przyciągały setki klientów, którzy myśleli, że trafili na wyjątkową okazję. Niestety, po dokonaniu płatności za zamówienie, nigdy nie otrzymywali zakupionego towaru.

Skala procederu robi wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak krótko trwał. O szczegółach mówi prokurator Tomasz Ozimek:

W okresie od 20 do 30 września 2024 r. Przemysław O. oszukał w opisany sposób ponad 800 osób i uzyskał korzyści majątkowe w wysokości co najmniej 105 tys. zł - zaznacza.

Wszystko działo się w ciągu zaledwie dziesięciu dni. To pokazuje, jak szybko i na jak dużą skalę mogą rozwijać się nowoczesne oszustwa internetowe.

Co stało się z pieniędzmi ofiar i jak wpadł oszust?

Pieniądze wyłudzone od klientów nie leżały bezczynnie na koncie. Przemysław O. doskonale wiedział, że musi jak najszybciej zatrzeć ślady. Śledztwo wykazało, że mężczyzna próbował wyprać brudne pieniądze, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia finansowe.

Tropienie pieniędzy pokazało, że Przemysław O. wymieniał środki pochodzące z oszustw na kryptowaluty, a następnie przelewał je na konto bankowe założone w Irlandii. Taki manewr miał utrudnić organom ścigania namierzenie gotówki i powiązanie jej z przestępczą działalnością w Polsce. To właśnie te nietypowe operacje finansowe wzbudziły jednak podejrzenia.

Paradoksalnie, to nie skargi oszukanych klientów, a system monitorowania finansów jako pierwszy zapalił czerwoną lampkę. O kulisach wszczęcia postępowania mówi prokurator Tomasz Ozimek:

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, że mogło dojść do prania brudnych pieniędzy przy użyciu rachunków bankowych należących do Przemysława O. - podkreśla.

To właśnie GIIF, czyli instytucja stojąca na straży przejrzystości systemu finansowego, zaalarmowała prokuraturę, co dało początek całemu śledztwu.

Jaka kara grozi oskarżonemu?

Za tak zuchwałe i przeprowadzone na szeroką skalę przestępstwa, oskarżonemu grozi surowa kara. Proces sądowy wykaże, czy zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy jest wystarczający do skazania.

Za zorganizowanie oszustw internetowych oraz pranie brudnych pieniędzy Przemysławowi O. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. To maksymalny wymiar kary przewidziany za tego typu czyny. Ostateczna decyzja będzie należeć do sądu, który oceni wszystkie okoliczności sprawy, w tym skalę wyłudzeń i postawę oskarżonego.

Historia fałszywego sklepu z kawą to przestroga dla wszystkich robiących zakupy w sieci. Pokazuje, że niewiarygodnie atrakcyjne oferty często bywają pułapką. Jednocześnie jest to dowód na to, że instytucje finansowe dysponują coraz skuteczniejszymi narzędziami do wykrywania podejrzanych transakcji i pociągania sprawców do odpowiedzialności.

Złoty Laur 2026 - Biznes i innowacje - BGK