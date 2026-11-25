GUS podał najnowsze dane o bezrobociu w Polsce

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,8 proc. i pozostała na takim samym poziomie jak we wrześniu – poinformował GUS. Dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła z 907 tys. we wrześniu do 905,3 tys. w październiku. Zmniejszyła się również liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych – ze 108,9 tys. do 102,8 tys.

Pensje w Polsce rosną, ale zatrudnienie spada. Najnowsze dane GUS

Przypomnijmy, że z najnowszych danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w polskich przedsiębiorstwach ponownie wzrosło. W październiku 2026 roku średnia pensja brutto wyniosła 9405,19 zł. To o 6,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 1,5 proc. więcej niż we wrześniu. Wzrost wynagrodzeń nieznacznie przekroczył oczekiwania ekonomistów, którzy prognozowali roczną podwyżkę na poziomie 6 proc.

Jak wyjaśnia GUS, do miesięcznego wzrostu wynagrodzeń przyczyniły się przede wszystkim większe wypłaty dodatkowych świadczeń, m.in. premii kwartalnych, nagród uznaniowych, motywacyjnych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Jednocześnie odnotowano spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym. W październiku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 362,5 tys. etatów, czyli o 0,7 proc. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z wrześniem liczba etatów wzrosła o 2,1 tys. Dane okazały się nieco lepsze od prognoz ekonomistów, którzy spodziewali się spadku zatrudnienia o 0,8 proc. rok do roku i o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.