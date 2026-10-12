Wysokie bezrobocie. Ponad 908 tys. osób bez pracy

Z szacunków resortu pracy wynika, że pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 908,3 tys. bezrobotnych. To o 1,2 tys. osób mniej niż w sierpniu. Stopa bezrobocia pozostała jednak na poziomie 5,8 proc.

Dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy nie zmieniła się znacząco w ciągu miesiąca. Warto przy tym pamiętać, że statystyki dotyczą osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Nie obejmują wszystkich, którzy nie mają pracy, ale nie figurują w urzędach.

W tych województwach najtrudniej o pracę

Różnice między regionami są wyraźne. Najniższą szacowaną stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim – 3,8 proc. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik sięgnął 9,3 proc.

We wrześniu w trzech województwach bezrobocie spadło o 0,1 pkt proc., a w dwóch wzrosło o tyle samo. W pozostałych jedenastu regionach wskaźnik się nie zmienił.

Poznań i Warszawa z najniższym bezrobociem

Najlepsza sytuacja utrzymuje się w okolicach Poznania i w samej stolicy. W powiecie poznańskim stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 1,4 proc. W Poznaniu było to 1,6 proc., a w Warszawie – 1,7 proc.

To oznacza, że w tych miejscach odsetek zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje znacznie niższy niż średnia dla całego kraju. W innych częściach Polski szukanie zatrudnienia może być zdecydowanie większym wyzwaniem.

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