Bezrobocie w Polsce nie spada. 908 tys. osób bez pracy

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-10-12 10:37

Ponad 908 tys. Polaków pozostaje bez pracy! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało najnowsze szacunki dotyczące bezrobocia we wrześniu. Stopa bezrobocia wyniosła 5,8 proc. To tyle samo co miesiąc wcześniej. Są jednak regiony, w których znalezienie zatrudnienia jest znacznie trudniejsze niż w innych.

W tym powiecie w woj. warmińsko-mazurskim bezrobocie jest najwyższe. Są najnowsze dane
Autor: Freepik.com Mężczyzna trzyma w dłoni garść monet i pusty portfel, symbolizując trudną sytuację finansową i brak pracy. Obraz odzwierciedla rosnące bezrobocie i trudności w znalezieniu zatrudnienia, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Wysokie bezrobocie. Ponad 908 tys. osób bez pracy

Z szacunków resortu pracy wynika, że pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 908,3 tys. bezrobotnych. To o 1,2 tys. osób mniej niż w sierpniu. Stopa bezrobocia pozostała jednak na poziomie 5,8 proc.

Dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy nie zmieniła się znacząco w ciągu miesiąca. Warto przy tym pamiętać, że statystyki dotyczą osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Nie obejmują wszystkich, którzy nie mają pracy, ale nie figurują w urzędach.

W tych województwach najtrudniej o pracę

Różnice między regionami są wyraźne. Najniższą szacowaną stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim – 3,8 proc. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik sięgnął 9,3 proc.

We wrześniu w trzech województwach bezrobocie spadło o 0,1 pkt proc., a w dwóch wzrosło o tyle samo. W pozostałych jedenastu regionach wskaźnik się nie zmienił.

Poznań i Warszawa z najniższym bezrobociem

Najlepsza sytuacja utrzymuje się w okolicach Poznania i w samej stolicy. W powiecie poznańskim stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 1,4 proc. W Poznaniu było to 1,6 proc., a w Warszawie – 1,7 proc.

To oznacza, że w tych miejscach odsetek zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje znacznie niższy niż średnia dla całego kraju. W innych częściach Polski szukanie zatrudnienia może być zdecydowanie większym wyzwaniem.

Polecany artykuł:

Polska wieś w czasach PRL. Ciężka praca, trudne życie i małe zmiany
Quiz - życie w PRL-u. To prawda czy fałsz? Komplet punktów tylko dla tych, którzy żyli za komuny
Pytanie 1 z 12
W czasach PRL-u kartki były wykorzystywane do reglamentowania niektórych towarów.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK PRACY
BEZROBOCIE
MINISTERSTWO RODZINY PRACY POLITYKI SPOŁECZNEJ