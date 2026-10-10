Praca na etacie i własna firma? Tak unikniesz płacenia składek

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-10 17:20

Połączenie działalności gospodarczej i etatu to bezpieczny start w biznesie, zyskujący na popularności. Własna firma na etacie wiąże się jednak z kluczowymi zasadami dotyczącymi składek. Jeśli na etacie zarabiasz co najmniej pensję minimalną, możesz uniknąć płacenia składek społecznych z firmy.

Biurko z klawiaturą, kalkulatorem i fakturami. O łączeniu etatu z firmą i składkach ZUS przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pixabay.com W tej kategorii znajdują się dwa zawody, które są związane z prowadzeniem księgowości w firmach, chodzi o pracowników ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielnych księgowych. W przypadku tego ostatniego zawodu utrzymuje się on na liście od 2017 roku jako deficytowy.
  • Łączenie pracy na etacie z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) jest dozwolone i stanowi bezpieczny sposób na rozwijanie własnego biznesu.
  • Jeśli na etacie zarabiasz co najmniej minimalne wynagrodzenie, nie musisz opłacać obowiązkowych składek społecznych ZUS z działalności gospodarczej.
  • Zawsze musisz opłacać składkę zdrowotną zarówno z etatu, jak i z JDG, a jej wysokość zależy m.in. od wybranej formy opodatkowania firmy.
  • Świadczenie usług dla obecnego lub byłego pracodawcy jest możliwe, ale wymaga szczegółowego sprawdzenia umowy o pracę i zakazu konkurencji, aby uniknąć problemów prawnych.

Etat i działalność gospodarcza – kiedy nie zapłacisz składek ZUS?

Polskie przepisy pozwalają na jednoczesne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) i pracę na podstawie umowy o pracę. To rozwiązanie daje bezpieczeństwo finansowe, ale jego opłacalność zależy od wysokości wynagrodzenia z etatu. Kluczową korzyścią jest możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) z tytułu prowadzonej firmy.

Jeżeli z umowy o pracę masz zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2026 r. to 4806 zł brutto), to prowadząc jednocześnie własną firmę, nie musisz opłacać obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne z działalności. W takiej sytuacji obowiązek ten jest już spełniony przez pracodawcę odprowadzającego składki od pensji. Jeśli jednak wynagrodzenie z etatu jest niższe od płacy minimalnej, przedsiębiorca musi obowiązkowo opłacić składki społeczne z działalności.

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Składka zdrowotna i podatki. Jakie obciążenia cię czekają?

Oszczędność na składkach społecznych to największa zaleta łączenia firmy z etatem, ale nie obejmuje ona wszystkich obciążeń. Każda osoba prowadząca działalność, niezależnie od dochodów z umowy o pracę, musi samodzielnie rozliczać i opłacać składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania firmy.

Należy jednak pamiętać, że przy jednoczesnym etacie i działalności składka zdrowotna jest rozliczana zarówno z wynagrodzenia z pracy, jak i z przychodów firmy. Przedsiębiorca musi również dokonać wyboru formy opodatkowania dochodów z JDG – skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja ta powinna być poprzedzona analizą przychodów i kosztów, ponieważ wpływa na całkowite obciążenia podatkowe i składkowe.

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Współpraca z pracodawcą i zakaz konkurencji. Na to musisz uważać

Zanim zdecydujesz się na założenie firmy, kluczowe jest zweryfikowanie zapisów w umowie o pracę oraz regulaminie pracy. Choć nie ma ustawowego obowiązku informowania pracodawcy o starcie z własnym biznesem, umowa może zawierać istotne ograniczenia. Najważniejszym z nich jest klauzula o zakazie konkurencji.

Przed rejestracją firmy należy dokładnie sprawdzić umowę o pracę, ponieważ jeśli zawiera ona zakaz konkurencji, prowadzenie działalności w tej samej branży może być prawnie ograniczone lub zabronione. Problematyczne może być również świadczenie usług dla obecnego lub byłego pracodawcy. Wykonywanie w ramach działalności tych samych czynności, co na etacie, uniemożliwia skorzystanie z ulg, takich jak "Ulga na start" czy preferencyjne składki ZUS. Warto skonsultować taki model współpracy z doradcą podatkowym lub prawnikiem.

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