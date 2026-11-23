Przetarg na terminal CPK opóźniony

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wchodzi w kluczową fazę, ale wygląda na to, że już na tym etapie pojawia się pierwszy poślizg. Jak zapowiedział w rozmowie z „Pulsem Biznesu” nowy prezes spółki CPK, Piotr Borys, termin składania ofert w przetargu na budowę terminala pasażerskiego zostanie przesunięty. To jedna z najważniejszych części całego projektu, więc każda zmiana w harmonogramie jest bacznie obserwowana.

Najważniejszy przetarg na terminal CPK, kluczowy dla całej budowy, zostanie przesunięty, co oficjalnie potwierdził prezes Piotr Borys. Decyzja nie jest przypadkowa. Do spółki wpłynęły odwołania od firm zainteresowanych budową, a także wyraźne sygnały, że wykonawcy potrzebują więcej czasu na przygotowanie tak skomplikowanych ofert.

Prezes Borys podchodzi do sprawy pragmatycznie. Jak sam mówi, chodzi o uniknięcie problemów w przyszłości.

Wyciągamy wnioski z postępowań, by uniknąć problemów podczas kolejnych przetargów - zakładam więc, że obecny termin będzie przesunięty – stwierdził Piotr Borys.

Na razie nie wiadomo, o ile dokładnie opóźni się procedura. Prezes CPK podkreśla jednak, że celem jest jak najmniejszy poślizg.

Dlaczego termin zostanie przesunięty?

Skąd ta nagła zmiana planów? Piotr Borys, nowy prezes CPK, tłumaczy, że to nie jest decyzja podjęta pochopnie, a raczej pragmatyczna reakcja na to, co dzieje się na rynku. Chodzi o to, by cała procedura przetargowa przebiegła sprawnie i bez niepotrzebnych komplikacji, które mogłyby pojawić się później.

Okazuje się, że po uruchomieniu przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego, do spółki zaczęły napływać uwagi. Decyzja o zmianie harmonogramu jest bezpośrednią reakcją na głosy z rynku – spółka CPK, którą od niedawna kieruje Piotr Borys, otrzymała odwołania od wykonawców oraz prośby o więcej czasu na przygotowanie ofert. To sygnał, że firmy zainteresowane kontraktem chcą lepiej przygotować się do tak ogromnego i skomplikowanego zadania. Prezes Borys zaznaczył też, że w każdym dużym projekcie tego typu zmiany w zakresie inwestycji sięgające nawet 20 procent są czymś normalnym.

Co więcej, w tak długim procesie mogą pojawić się nowe technologie, które trzeba będzie uwzględnić. Jako przykład podano systemy bezpieczeństwa.

W tej chwili zakres pozostaje bez zmian, ale nie wykluczam, że w tak długim procesie nastąpią skoki technologiczne wymagające modyfikacji niektórych założeń - np. właśnie w obszarze bezpieczeństwa – wyjaśnił prezes CPK.

Czy budowa zakończy się w 2032 roku?

Przesunięcie tak ważnego przetargu od razu rodzi pytanie, co z ostatecznym terminem. Czy cała inwestycja złapie opóźnienie i na otwarcie gigantycznego lotniska poczekamy dłużej niż do 2032 roku? Prezes Borys uspokaja, że na razie nie ma powodów do paniki.

Jego zdaniem, mimo konieczności wprowadzenia korekt w harmonogramie przetargu na terminal, główny cel wciąż jest w zasięgu. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie uda się zorganizować dalsze działania po wprowadzeniu niezbędnych zmian. Zdaniem prezesa Piotra Borysa, ostateczny termin na ukończenie budowy CPK w 2032 roku wciąż jest możliwy do dotrzymania, jeśli kolejne etapy będą przebiegać bez zakłóceń.

Prezes CPK podał nawet konkretny scenariusz, który pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zakładamy, że jeśli złożenie ofert nastąpi na początku przyszłego roku, np. w lutym, to przy odpowiedniej organizacji działań dotrzymanie terminu nadal jest możliwe – powiedział w wywiadzie.

Kluczowe będą więc najbliższe miesiące. To wtedy dowiemy się, jaki będzie nowy termin składania ofert i jak wpłynie to na cały, niezwykle napięty, harmonogram prac. Przegląd całej dokumentacji projektu ma zakończyć się w styczniu 2027 roku i to wtedy poznamy więcej szczegółów.

Koszt i przyszłość projektu CPK

Opóźnienia i zmiany w harmonogramie to jedno, ale w tle zawsze pozostaje kwestia pieniędzy. A w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego mówimy o gigantycznych kwotach. Każda modyfikacja projektu może wpłynąć na ostateczny rachunek za tę potężną inwestycję.

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, sama budowa CPK w zakresie terminala i infrastruktury lotniskowej ma kosztować ponad 43 mld zł. A to tylko część wydatków. Do tego dochodzi jeszcze komponent kolejowy, czyli budowa linii dużych prędkości, których koszt oszacowano na blisko 78 mld zł. Razem daje to ponad 120 mld zł.

Decyzja o przesunięciu przetargu na terminal, choć podyktowana chęcią uniknięcia problemów, pokazuje, jak skomplikowany i wrażliwy jest to projekt. Nowe kierownictwo spółki pod wodzą Piotra Borysa stoi przed ogromnym wyzwaniem, by pogodzić oczekiwania wykonawców, postęp technologiczny i presję czasu, a wszystko to w ramach astronomicznego budżetu. Ostateczny kształt i koszt inwestycji poznamy zapewne dopiero po zakończeniu audytu na początku 2027 roku.

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