Spadł odsetek Polaków bez środków na nagły wydatek do 22,5 proc. w 2026 roku.

Polska z wynikiem lepszym niż średnia unijna (29,2 proc.).

Najtrudniejsza sytuacja wśród samotnych rodziców (48,8 proc.) i samotnych kobiet (43,2 proc.).

Zauważalna jest znacząca poprawa w porównaniu z 2017 rokiem, gdy problem dotyczył 37,9 proc. Polaków.

Coraz mniej Polaków boi się nagłych wydatków

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu, w 2025 roku odsetek osób, które nie byłyby w stanie pokryć nieoczekiwanego wydatku z własnych środków, spadł do 22,5 proc. To najlepszy wynik, odkąd europejski urząd statystyczny prowadzi takie badania dla Polski. Wystarczy spojrzeć na dane z poprzednich lat, żeby zobaczyć, jak dużą drogę przeszliśmy. Jeszcze rok wcześniej, w 2024 roku, problem ten dotyczył 22,8 proc. osób, a w 2016 roku – aż 37,9 proc.

Poprawiająca się sytuacja finansowa Polaków to bez wątpienia dobra wiadomość, pokazująca, że powoli, ale systematycznie budujemy swoje oszczędności. Mimo to, wciąż mówimy o milionach ludzi, dla których nagła awaria lodówki czy konieczność pilnej wizyty u dentysty może oznaczać poważny kryzys i konieczność szybkiego szukania pożyczki.

Jak Polska wypada na tle Unii Europejskiej?

Nasz wynik, czyli 22,5 proc., może na pierwszy rzut oka wydawać się wysoki, ale warto spojrzeć na niego w szerszym, europejskim kontekście. Jak się okazuje, na tle innych krajów Wspólnoty nie mamy się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie.

W porównaniu z resztą kontynentu, sytuacja finansowa Polaków wygląda całkiem nieźle, ponieważ wypadamy lepiej niż średnia dla całej Unii Europejskiej, która wynosi 29,2 proc. Oznacza to, że statystycznie Polak jest lepiej przygotowany na finansowe niespodzianki niż przeciętny mieszkaniec UE. To ważna informacja, która pokazuje, że mimo wewnętrznych wyzwań, powoli doganiamy kraje o wyższym poziomie zamożności.

Oczywiście, do unijnych liderów jeszcze nam trochę brakuje. Najlepiej z nagłymi wydatkami radzą sobie mieszkańcy Holandii, gdzie problem ten dotyczy zaledwie 15,3 proc. osób. Bardzo dobre wyniki notują również Czechy i Malta (po 18,7 proc.). To kraje, które mogą być dla nas punktem odniesienia.

Na drugim biegunie znajdują się państwa, gdzie brak poduszki finansowej jest ogromnym problemem społecznym. W Grecji aż co druga osoba (50,5 proc.) nie ma oszczędności na czarną godzinę. Niewiele lepiej jest na Łotwie (43,7 proc.) i w Bułgarii (42,4 proc.). Na tle tych danych polski wynik wygląda naprawdę solidnie.

Kto jest najbardziej narażony na kłopoty finansowe?

Ogólnokrajowa średnia to jedno, ale kiedy przyjrzymy się danym Eurostatu bliżej, zobaczymy, że za liczbami kryją się ludzkie historie. Obraz, jaki się z nich wyłania, jest znacznie bardziej skomplikowany. Okazuje się, że to, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z nagłym wydatkiem, w dużej mierze zależy od tego, jak wygląda nasze gospodarstwo domowe. Niestety, w niektórych grupach problem braku oszczędności jest wciąż ogromny.

Najtrudniejszą sytuację mają samotni rodzice z dziećmi na utrzymaniu – w tej grupie aż 48,8 proc. osób nie ma środków na nagły wydatek. Oznacza to, że niemal co druga samotna matka lub ojciec żyje w ciągłym stresie, że jedna awaria czy choroba dziecka może zrujnować domowy budżet.

Kto jeszcze znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka? Dane Eurostatu wyraźnie wskazują na:

samotne kobiety – problem z pokryciem nieoczekiwanego kosztu ma 43,2 proc. z nich,

– problem z pokryciem nieoczekiwanego kosztu ma 43,2 proc. z nich, osoby mieszkające w pojedynkę (ogółem) – w tej grupie odsetek wynosi 38 proc.,

– w tej grupie odsetek wynosi 38 proc., samotni mężczyźni – tu sytuacja jest nieco lepsza, ale wciąż 28,7 proc. z nich nie posiada finansowej poduszki bezpieczeństwa.

Warto jednak podkreślić, że nawet w tych najtrudniejszych grupach widać wyraźną poprawę na przestrzeni ostatniej dekady. W 2016 roku brak możliwości pokrycia nagłego wydatku deklarowało ponad 60 proc. samotnych kobiet. Dziś ten wskaźnik, choć nadal wysoki, spadł do 43,2 proc. To pokazuje, że sytuacja finansowa Polaków systematycznie się poprawia, ale jednocześnie uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, by finansowe bezpieczeństwo stało się udziałem wszystkich, a nie tylko wybranej części społeczeństwa.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut