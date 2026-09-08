Co czwarty Polak nie ma oszczędności

Wyniki badania VeloBanku nie napawają optymizmem. Aż 25 proc. Polaków nie ma żadnych oszczędności. Co więcej, 27 proc. ankietowanych przyznaje, że obecnie ani nie oszczędza, ani nie inwestuje.

Najczęściej taką odpowiedź wskazują osoby po 55. roku życia. W tej grupie odsetek osób, które nie odkładają pieniędzy, sięga 34 proc.

100 tys. zł ma niewielu

Z drugiej strony są Polacy, którzy potrafią zgromadzić pokaźną poduszkę finansową. Ponad 100 tys. zł odłożyło 14 proc. badanych.

Duże oszczędności zdecydowanie częściej deklarują mężczyźni. Ponad 100 tys. zł ma 19 proc. mężczyzn, podczas gdy wśród kobiet jest to tylko 10 proc.

Takie oszczędności częściej mają również osoby po 45. roku życia oraz respondenci z wyższym wykształceniem. W tej ostatniej grupie aż 20 proc. badanych deklaruje zgromadzenie ponad 100 tys. zł.

Pozostali mają znacznie mniej. Po 12 proc. ankietowanych wskazało oszczędności do 10 tys. zł oraz do 20 tys. zł. Po 11 proc. ma natomiast do 50 tys. zł lub do 3 tys. zł.

Odkładamy głównie na czarną godzinę

Po co właściwie Polacy oszczędzają? Przede wszystkim na wszelki wypadek. 53 proc. oszczędzających odkłada pieniądze z myślą o czarnej godzinie.

– Polacy oszczędzają nie po to, by budować majątek, ale żeby przetrwać kolejny szok cenowy lub pomóc swoim dzieciom – ocenia Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

Na drugim miejscu znalazły się zabezpieczenie emerytalne oraz pieniądze na wakacje i podróże. Oba cele wskazało po 28 proc. badanych.

Co piąty oszczędzający gromadzi pieniądze z myślą o osiągnięciu niezależności finansowej. Z kolei 17 proc. odkłada na zakup domu lub mieszkania, a 15 proc. na samochód lub motocykl.

Ile jesteśmy w stanie odłożyć z pensji?

Tu również nie ma powodów do wielkiego optymizmu. Największa grupa oszczędzających, czyli 23 proc., odkłada miesięcznie najwyżej 10 proc. swoich dochodów.

Kolejne 22 proc. badanych odkłada nie więcej niż 5 proc. pensji. 17 proc. potrafi przeznaczyć na oszczędności do 20 proc. swoich miesięcznych wpływów.

Tylko 13 proc. deklaruje, że co miesiąc odkłada ponad 20 proc. zarobków.

Co trzeci musiał sięgnąć po oszczędności

Odłożone pieniądze często okazują się potrzebne znacznie szybciej, niż zakładaliśmy. W ciągu ostatniego roku aż 34 proc. osób posiadających oszczędności musiało sięgnąć po swoją poduszkę finansową z powodu sytuacji gospodarczej lub rosnących kosztów życia.

Jednocześnie 66 proc. badanych nie naruszyło swoich oszczędności.

To pokazuje, że dla wielu rodzin odłożone pieniądze nie są kapitałem na przyszłość, lecz zabezpieczeniem przed niespodziewanymi wydatkami, rachunkami czy kolejnym wzrostem cen.

Polacy wolą konto niż ryzykowne inwestycje

Ci, którzy oszczędzają, najczęściej stawiają na bezpieczeństwo i łatwy dostęp do pieniędzy.

Najpopularniejsze jest konto oszczędnościowe – korzysta z niego 65 proc. oszczędzających. Na drugim miejscu znalazły się lokaty krótkoterminowe, które wybiera 38 proc. badanych.

Z badania wynika, że 29 proc. osób trzyma część oszczędności w gotówce. 21 proc. korzysta z lokat długoterminowych, a 17 proc. inwestuje w obligacje skarbowe.

Tylko 11 proc. badanych odkłada pieniądze na przyszłość za pośrednictwem indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

Ponad połowa oszczędza regularnie

Nie wszyscy odkładają jednak pieniądze przypadkowo. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują, 55 proc. robi to regularnie.

Najbardziej systematyczni są Polacy w wieku 25–34 lat. W tej grupie regularnie oszczędza 62 proc. badanych. W dużych miastach, liczących ponad 500 tys. mieszkańców, odsetek ten sięga 67 proc., a wśród osób z wyższym wykształceniem – 61 proc.

Jedna trzecia oszczędzających odkłada pieniądze tylko wtedy, gdy po opłaceniu wszystkich rachunków coś zostanie. Kolejne 7 proc. robi to sporadycznie.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2026 r. na panelu Ariadna na grupie 1040 osób.

Alfabet Millera - P jak PIENIĄDZE