Wycofano formularz Z-3b. Jak teraz przedsiębiorca może ubiegać się o zasiłek?

Końcówka października przyniosła ważną zmianę w przepisach, która zaskoczyła wielu przedsiębiorców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie 24 października 2026 roku, wycofano z użytku formularz Z-3b. Był to dokument kluczowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ służył jako zaświadczenie płatnika składek przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy lub macierzyński.

Choć zmiana w teorii miała usprawnić system, w praktyce wywołała spore zamieszanie i nieoczekiwane komplikacje, o czym informuje sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Problem dotknął zwłaszcza te osoby, które na co dzień korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników, np. biur rachunkowych. Usunięcie formularza Z-3b sprawiło, że nie mogli oni już składać wniosków w imieniu swoich klientów, co dla wielu przedsiębiorców oznaczało utrudniony dostęp do należnych świadczeń.

Dlaczego biura rachunkowe nie mogą już składać wniosków o zasiłek za firmy?

Wyłączenie zaświadczenia Z-3b było ciosem wymierzonym bezpośrednio w pełnomocników posiadających na platformie PUE ZUS uprawnienia w roli „Płatnik”. To właśnie za pomocą tego formularza mogli oni do tej pory składać wniosek o zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, którego obsługują. Nagła zmiana przepisów sprawiła, że ta ścieżka została im całkowicie zamknięta.

Sytuacja szybko stała się kłopotliwa, ponieważ wielu przedsiębiorców powierza prowadzenie swoich spraw w ZUS zewnętrznym specjalistom, by móc w pełni skupić się na rozwoju firmy. W efekcie, jak przyznaje sam ZUS, powstała niedogodność wymagająca szybkiej interwencji. Zablokowanie pełnomocników oznaczało bowiem, że właściciele firm musieliby samodzielnie przebrnąć przez skomplikowane procedury, na które często brakuje im czasu lub specjalistycznej wiedzy.

ZUS tymczasowo przywraca formularz Z-3b. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Na szczęście Zakład Ubezpieczeń Społecznych zareagował na narastające trudności i wprowadził rozwiązanie, które przynosi ulgę przedsiębiorcom i ich pełnomocnikom. Od 20 listopada 2026 roku formularz Z-3b został tymczasowo przywrócony na platformie PUE ZUS. Jak informuje ZUS, jest on ponownie dostępny w katalogu usług dla użytkowników z rolą „Płatnik”, co rozwiązuje problem zablokowanych biur rachunkowych. Warto jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie przejściowe, które ma obowiązywać tylko do momentu wdrożenia docelowych zmian w systemie.

Jaki formularz ostatecznie zastąpi Z-3b? Plany ZUS na przyszłość

Przywrócenie formularza Z-3b to tylko chwilowy ratunek, który ma załagodzić skutki niedawnych zmian. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już pracuje nad docelową modyfikacją systemu, która ma w przyszłości ostatecznie usprawnić proces składania wniosków o świadczenia. Plan zakłada, że na profilu płatnika na platformie PUE ZUS zostanie udostępniony nowy formularz ZAS-53, czyli właściwy wniosek o zasiłek chorobowy. Do tego czasu przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy mogą na szczęście ponownie korzystać ze starego, dobrze znanego druku Z-3b.

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