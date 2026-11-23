Spadek wskaźników ubóstwa transportowego w Polsce w 2025 roku w porównaniu do lat poprzednich.

Nawet 10 milionów Polaków wciąż dotkniętych wykluczeniem transportowym z powodu braku dostępu.

Aż 23 proc. gospodarstw domowych nadal wydaje na transport znacznie więcej niż przeciętna.

Polska na tle Unii Europejskiej wypada przeciętnie pod względem problemów z transportem.

Co mówią najnowsze dane?

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opublikował raport, który rzuca nowe światło na jeden z cichych, ale dotkliwych problemów społecznych. Chodzi o pieniądze, jakie Polacy muszą wydawać na dojazdy do pracy, szkoły czy lekarza. Z najnowszych danych za 2025 rok wynika, że sytuacja powoli się poprawia. Wskaźniki, którymi mierzy się to zjawisko, wahały się od 3,5 proc. do 23 proc. populacji. To zauważalnie mniej niż w 2024 roku, kiedy było to od 4,5 proc. do 25 proc.

Prawdziwą skalę zmiany widać jednak, gdy cofniemy się do 2012 roku. Wtedy aż 38 proc. gospodarstw domowych przeznaczało na transport ponad 6 proc. swoich dochodów. Dziś ten odsetek jest znacznie niższy, co pokazuje, że jako społeczeństwo stajemy się mniej obciążeni kosztami mobilności.

Niestety, nie wszystko wygląda tak różowo. Najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazuje, że aż 23 proc. gospodarstw domowych wciąż wydaje na transport znacznie więcej, niż wynosi przeciętna. Oznacza to, że niemal co czwarta rodzina w Polsce ponosi ponadprzeciętne koszty, by móc normalnie funkcjonować, co jest wyraźnym sygnałem, że problem nadal istnieje i wymaga uwagi.

Wykluczenie transportowe w Polsce

Choć raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi głównie o „ubóstwie”, czyli o tym, ile pieniędzy wydajemy na transport, to istnieje też drugi, równie ważny problem – „wykluczenie”. Mówiąc wprost: ubóstwo transportowe oznacza, że dojazdy są za drogie. Wykluczenie – że nie masz czym dojechać, bo autobus nie jeździ, jeździ za rzadko albo podróż trwa wieki. I tu skala problemu jest ogromna.

Z przywołanego w raporcie PIE badania, które przeprowadziły wspólnie cztery polskie politechniki, wynika coś wstrząsającego. Według tych analiz wykluczenie transportowe w Polsce dotyczy aż 10 milionów osób, co stanowi 27 proc. całej populacji kraju. To ludzie, którzy mieszkają w jednym z prawie 40 proc. wszystkich punktów adresowych w Polsce, gdzie dostęp do transportu publicznego jest fikcją.

Co ciekawe, nieco inne liczby podają szacunki rządowe, które mówią o około 8 milionach osób dotkniętych ubóstwem transportowym. Różnica w liczbach wynika z innej metodologii, ale wniosek jest ten sam: miliony Polaków albo płacą za dojazdy fortunę, albo są odcięci od świata z powodu braku sensownych połączeń.

Polska na tle Europy

Kiedy patrzymy na własne podwórko, problem wydaje się ogromny. Jak więc wyglądamy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej? Tu, według danych przytoczonych przez Polski Instytut Ekonomiczny, obraz jest bardziej złożony. Okazuje się, że nie jesteśmy ani na szarym końcu, ani w czołówce. W większości mierników wykluczenia transportowego nasz kraj na tle UE-27 wypada po prostu przeciętnie.

Badanie Oko-Institut pokazuje, że główne bariery, które zniechęcają Polaków do korzystania z transportu publicznego, są bardzo podobne do tych w innych krajach. Główne powody to:

Brak połączeń, zbyt niska częstotliwość kursów lub ich złe dopasowanie – z tego powodu z transportu zbiorowego nie korzysta ok. 11 proc. Polaków.

– z tego powodu z transportu zbiorowego nie korzysta ok. 11 proc. Polaków. Zbyt długi czas podróży – to bariera dla nieco ponad 3 proc. mieszkańców naszego kraju.

– to bariera dla nieco ponad 3 proc. mieszkańców naszego kraju. Zbyt wysoka cena biletów – co ciekawe, ten argument podaje zaledwie 0,5 proc. osób.

Wnioski są więc jasne. Choć problem wysokich kosztów dojazdów (ubóstwa transportowego) powoli maleje, to wciąż zmagamy się z gigantycznym wyzwaniem, jakim jest wykluczenie transportowe. Miliony ludzi nie mają dostępu do sprawnej komunikacji, co realnie utrudnia im życie. Na tle Europy nie wypadamy tragicznie, ale bycie „przeciętniakiem” w tak ważnej sprawie to zdecydowanie za mało. Raport PIE pokazuje, że jest postęp, ale droga do celu jest jeszcze bardzo daleka.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz