Złapani w sieć promocji. Kiedy „okazja” staje się pułapką

Podczas Black Week emocje biorą górę nad rozsądkiem. Widząc licznik odliczający minuty do końca gigantycznej obniżki, często zapominasz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oszuści miesiącami przygotowują witryny, które na pierwszy rzut oka wyglądają profesjonalnie, mają piękne zdjęcia i pozytywne opinie. W rzeczywistości to precyzyjnie zastawiona pułapka na twoje oszczędności, a jej celem jest wyłudzenie danych lub szybki przelew.

Presja czasu, którą budują nieuczciwi sprzedawcy, ma jeden cel: odcięcie cię od logicznego myślenia. Gdy widzisz markowy smartfon za ułamek ceny, twoja czujność maleje. Cyberprzestępcy doskonale wiedzą, że w okresie wyprzedaży rzadziej sprawdzasz wiarygodność sprzedawcy, bo boisz się, że ktoś inny sprzątnie ci okazję sprzed nosa. Dlatego tak ważne jest, by przed dodaniem produktu do koszyka wykonać kilka prostych kroków weryfikacyjnych.

Brak NIP-u i płatność wyłącznie przelewem. Czerwone flagi

Każdy legalnie działający sklep internetowy w Polsce musi podawać swoje pełne dane rejestrowe. Jeśli w zakładce „Kontakt” lub w regulaminie nie widzisz nazwy firmy, numeru NIP, KRS czy adresu siedziby, natychmiast opuść taką stronę. Dane te możesz błyskawicznie sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG lub KRS. Brak tych informacji to najprostszy sygnał, że masz do czynienia z oszustwem, o czym regularnie przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kolejnym poważnym ostrzeżeniem jest bardzo ograniczony wybór metod płatności. Fałszywe sklepy zazwyczaj wymuszają przelew tradycyjny na konto prywatne lub uniemożliwiają płatność za pobraniem. Dlaczego? Bo cyberprzestępcy starają się za wszelką cenę uniknąć płatności kartą płatniczą. Płacąc kartą (Visa lub Mastercard), zyskujesz dostęp do procedury chargeback, czyli możliwości odzyskania pieniędzy przez bank, jeśli sprzedawca nie wywiąże się z umowy. Pamiętaj też, że płatność BLIK-iem nie posiada takiej ochrony, co znacznie utrudnia odzyskanie środków w razie oszustwa.

Zegary grozy i nowe domeny. Jak oszuści budują presję?

Agresywne triki psychologiczne to standardowa metoda działania naciągaczy. Liczniki czasu, komunikaty typu „ostatnie 2 sztuki w tej cenie” czy wyskakujące powiadomienia o rzekomych zakupach innych klientów mają zmusić cię do pośpiechu. Policja w swoich komunikatach podkreśla, że takie mechanizmy socjotechniczne, w połączeniu z drastycznie zaniżonymi cenami flagowej elektroniki czy markowej odzieży, powinny od razu zapalić w twojej głowie czerwoną lampkę.

Eksperci z CERT Polska radzą, aby zawsze sprawdzać wiek domeny sklepu. Wiele oszukańczych witryn powstaje tuż przed Black Friday i po zebraniu pieniędzy od nieświadomych klientów natychmiast znika z sieci. Jeśli sklep, który oferuje ogromne zniżki, został zarejestrowany kilka dni wcześniej i nie ma żadnej historii ani opinii w niezależnych serwisach, ryzyko utraty pieniędzy jest niemal pewne. Nie daj się zwieść profesjonalnej szacie graficznej, którą dziś można skopiować w kilka godzin.

Uwaga na „polskie butiki”, które wysyłają paczki z Azji

Osobnym problemem, na który zwracają uwagę Europejskie Centrum Konsumenckie oraz UOKiK, jest zjawisko ukrytego dropshippingu. Nieuczciwi sprzedawcy podszywają się pod polskie butiki, choć w rzeczywistości towar wysyłany jest z Chin lub innych krajów azjatyckich. Dla ciebie oznacza to wielotygodniowy czas oczekiwania, produkt często fatalnej jakości i ogromne problemy w przypadku chęci zwrotu towaru.

W takich sklepach prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy jest często fikcją. Sprzedawcy wymagają odesłania produktu do Azji na twój koszt, co zazwyczaj jest nieopłacalne, bo cena przesyłki przewyższa wartość zamówienia. Zawsze czytaj regulamin: jeśli znajdziesz w nim zapisy o tym, że sklep jest jedynie „pośrednikiem w składaniu zamówień” lub czas dostawy wynosi do 40 dni roboczych, zachowaj szczególną ostrożność.

Co zrobić, gdy przelejemy pieniądze do fałszywego sklepu?

Jeśli mimo wszystko zorientujesz się, że padłeś ofiarą oszustwa, liczy się każda minuta. Pierwszym krokiem powinien być natychmiastowy kontakt z twoim bankiem. Jeśli płaciłeś kartą, uruchom procedurę chargeback. Przy przelewie bank może spróbować zablokować środki na koncie odbiorcy, o ile nie zostały one jeszcze wypłacone lub przetransferowane dalej przez przestępcę. Każda zwłoka zmniejsza szansę na odzyskanie pieniędzy.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie sprawy na policję. Zachowaj całą korespondencję ze sprzedawcą, potwierdzenia przelewu oraz zrzuty ekranu strony internetowej sklepu. Nie ignoruj też podejrzanych wiadomości SMS o niedopłatach do paczek, które często pojawiają się w okresie Black Week. Takie wiadomości możesz bezpłatnie przesłać na numer 8080 do CERT Polska. Twoje zgłoszenie pomoże zablokować złośliwą domenę i uchroni innych użytkowników przed podobnymi problemami.