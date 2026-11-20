Gorączka wyprzedaży sprawia, że do koszyka trafiają rzeczy, których wcale nie potrzebujemy. Szybka decyzja przy półce w Black Friday często owocuje zakupowym żalem, gdy w domu okazuje się, że sweter gryzie, a elektronika nie spełnia oczekiwań. W takiej sytuacji kluczowe jest to, gdzie dokonaliśmy zakupu, bo prawo traktuje klienta e-sklepu zupełnie inaczej niż tego, który poszedł do galerii handlowej.

Zakupy w sieci: Kiedy przysługuje ci 14 dni na zwrot?

Jeśli kupujesz przez internet, jesteś w uprzywilejowanej pozycji. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Co najważniejsze, ta zasada nie przestaje obowiązywać tylko dlatego, że produkt został przeceniony z okazji Black Friday. Sprzedawca internetowy nie może zastrzec, że towar z wyprzedaży nie podlega zwrotowi – takie zapisy są niezgodne z prawem i nie mają mocy prawnej.

Czas na zwrot liczy się od momentu, w którym paczka trafiła w twoje ręce. Masz dwa tygodnie na wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a potem kolejne 14 dni na odesłanie towaru. Daje to ogromne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza przy impulsywnych zakupach, które są domeną wielkich wyprzedaży. Pamiętaj jednak, że towar powinien być w stanie niezmienionym, choć masz prawo go rozpakować i sprawdzić tak, jak zrobiłbyś to w sklepie.

Pułapka sklepów stacjonarnych: Dlaczego nie zawsze oddasz nietrafiony zakup?

Wiele osób zakłada, że w galerii handlowej obowiązują te same zasady co w sieci. To błąd, który może drogo kosztować. W sklepach stacjonarnych nie istnieje ustawowe prawo do zwrotu pełnowartościowego towaru. Jeśli kupisz buty w salonie i po godzinie uznasz, że kolor ci nie pasuje, sprzedawca wcale nie musi ich przyjąć. Przyjęcie zwrotu to wyłącznie jego dobra wola, a nie prawny obowiązek wynikający z przepisów.

Sklepy stacjonarne często wychodzą klientom naprzeciw, ale to one dyktują warunki. Sprzedawca może zdecydować, że na zwrot masz tylko kilka dni albo że zamiast gotówki otrzymasz środki na kartę podarunkową. W czasie największych wyprzedaży, takich jak Black Friday, niektóre sieci handlowe całkowicie zawieszają możliwość zwrotów dla towarów z przeceny. Dlatego zanim podejdziesz do kasy, zapytaj wprost o zasady zwrotu lub poszukaj informacji przy terminalu płatniczym.

Towar z wyprzedaży nie podlega reklamacji? To najczęstszy mit

Niezależnie od tego, czy kupujesz w sieci, czy stacjonarnie, zawsze przysługuje ci prawo do reklamacji. Istnieje zasadnicza różnica między zwrotem bez podania przyczyny, kiedy rzecz nam się po prostu nie podoba, a reklamacją z tytułu niezgodności towaru z umową. Jeśli produkt okaże się wadliwy, ma dziurę, nie działa lub zepsuł się po krótkim czasie, możesz go reklamować nawet wtedy, gdy został kupiony za ułamek pierwotnej ceny.

Komunikaty typu „towar przeceniony nie podlega reklamacji” łamią prawo i stanowią próbę uniknięcia odpowiedzialności przez nieuczciwych przedsiębiorców. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której cena została obniżona ze względu na konkretną, jawną wadę, o której wiedziałeś w momencie zakupu. Jeśli kupujesz sukienkę taniej, bo ma urwany guzik, nie możesz potem reklamować tego konkretnego guzika, ale nadal masz prawo do reklamacji, jeśli np. zepsuje się w niej suwak.

Tych produktów nie oddasz nawet przy zakupach online

Choć internet daje największą swobodę, ustawa przewiduje szereg wyjątków od 14-dniowego prawa zwrotu. Warto o tym pamiętać, planując bożonarodzeniowe prezenty podczas Black Friday. Nie oddasz towarów wyprodukowanych na twoje specjalne zamówienie, na przykład biżuterii z grawerem czy koszulki z własnym nadrukiem. Prawo chroni tu sprzedawcę, który nie mógłby ponownie sprzedać tak spersonalizowanego przedmiotu.

Kolejną grupą są produkty higieniczne i kosmetyki. Jeśli kupisz szczoteczkę elektryczną, bieliznę lub krem i zerwiesz folię ochronną albo plombę, prawo do zwrotu wygasa ze względów zdrowotnych. Podobnie jest z multimediami: grami komputerowymi, płytami czy oprogramowaniem. Gdy tylko zdejmiesz folię z pudełka, tracisz możliwość oddania towaru bez podania przyczyny. Przy takich zakupach warto dwa razy zastanowić się, czy dany przedmiot na pewno jest tym, czego szukasz.