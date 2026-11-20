Pielęgniarki zarabiają nawet o 3 tys. zł więcej. Od czego zależy wysokość pensji?

Duże różnice w zarobkach pielęgniarek prowadzą do konfliktów i pogarszają atmosferę w pracy. Osoby pracujące na tych samych oddziałach i wykonujące podobne zadania mogą otrzymywać pensje różniące się nawet o ponad 3 tys. zł brutto miesięcznie.

- Skoro jedna pielęgniarka tak samo pracuje przy pacjencie jak jej koleżanka z oddziału, a co miesiąc na jej konto wpływa znacznie niższa kwota, to trudno o sympatię - mówi jedna z pracowniczek w rozmowie z portalem bankier.pl.

Ile zarabiają pielęgniarki w 2026 roku? Nowe stawki wynagrodzeń

Wszystko zależy jednak od grupy zaszeregowania, do której zostały przypisane pielęgniarki. Od 1 lipca 2026 roku w ochronie zdrowia obowiązują nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość pensji pielęgniarek jest uzależniona od grupy zawodowej, do której zostały zakwalifikowane.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zatrudnionych na etacie wzrosło o 8,82 proc. Obecnie wynosi od 8 369,35 zł do 11 485,59 zł brutto miesięcznie, w zależności od grupy zaszeregowania. Podstawą obliczeń jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok, wynoszące 8 903,56 zł brutto, pomnożone przez odpowiedni współczynnik pracy.

Nowe stawki przedstawiają się następująco:

Grupa 2 – pielęgniarki i położne z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją: 11 485,59 zł brutto (wzrost o 931,17 zł).

– pielęgniarki i położne z tytułem magistra i wymaganą specjalizacją: (wzrost o 931,17 zł). Grupa 5 – osoby z tytułem magistra bez specjalizacji lub wykształceniem licencjackim albo średnim i wymaganą specjalizacją: 9 081,63 zł brutto (wzrost o 736,28 zł).

– osoby z tytułem magistra bez specjalizacji lub wykształceniem licencjackim albo średnim i wymaganą specjalizacją: (wzrost o 736,28 zł). Grupa 6 – pielęgniarki i położne z wykształceniem licencjackim lub średnim, bez specjalizacji: 8 369,35 zł brutto (wzrost o 678,53 zł).

Różnica między najwyższą a najniższą stawką wynosi 3116,24 zł brutto miesięcznie. W praktyce różnice w całkowitych zarobkach mogą być jeszcze większe, ponieważ część dodatków jest obliczana na podstawie wynagrodzenia zasadniczego.

Te same obowiązki, ale zupełnie inne pensje. Pielęgniarki nie kryją niezadowolenia

Jak zauważa portal bankier.pl, w wielu placówkach pielęgniarki należące do różnych grup zaszeregowania wykonują podobne obowiązki, mimo że ich wynagrodzenia znacznie się różnią. Obecny system, wprowadzony w 2022 roku, uzależnia wysokość pensji od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Nie zawsze jednak oznacza to inny zakres wykonywanej pracy.

Takie różnice negatywnie wpływają na atmosferę w zespołach. Jedna z pielęgniarek pracujących w szpitalu na Kielecczyźnie przyznała w rozmowie z bankier.pl, że trudno o dobre relacje między pracownicami, które wykonują te same zadania przy pacjentach, ale otrzymują znacznie wyższe wypłaty.

Na różnice w wynagrodzeniach skarżą się także pielęgniarki z wieloletnim stażem, które rozpoczynały pracę w czasach, gdy wyższe wykształcenie nie było wymagane. Jedna z pracownic małopolskiego szpitala zwraca uwagę, że młodsze koleżanki, mimo mniejszego doświadczenia zawodowego i krótszego stażu, często zarabiają znacznie więcej wyłącznie ze względu na posiadany dyplom.

Pielęgniarki walczą o wyższe pensje. Część spraw trafia do sądów

Problem dostrzega również Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Podkreśla, że różnice w pensjach mogą wywoływać napięcia i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników.

- Problemem nie jest samo różnicowanie wynagrodzeń. Wyższe kwalifikacje, specjalizacje i dodatkowe kompetencje powinny być odpowiednio doceniane. Problem pojawia się wtedy, gdy pracodawcy nie uznają posiadanych kwalifikacji lub w sposób niejednolity interpretują przepisy dotyczące zaszeregowania do poszczególnych grup płacowych – wskazuje, cytowana przez portal „Interia”.

Jak dodaje portal, sytuacja różni się w zależności od regionu. Na Dolnym Śląsku w dużej mierze się unormowała, jednak m.in. w województwach świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim pracodawcy często nie uznają kwalifikacji pielęgniarek, przez co część z nich dochodzi swoich praw w sądzie.