Rynek IT w Polsce wyraźnie ożył w 2026 roku , z rekordowym wzrostem ofert pracy (np. Łódź +171%) po tym, jak firmy zweryfikowały rolę AI.

, z rekordowym wzrostem ofert pracy (np. Łódź +171%) po tym, jak firmy zweryfikowały rolę AI. Pensje na umowach o pracę rosną szybciej niż na B2B , np. w Poznaniu etatowcy zyskali ponad 23%, podczas gdy w niektórych miastach stawki B2B nawet spadły.

, np. w Poznaniu etatowcy zyskali ponad 23%, podczas gdy w niektórych miastach stawki B2B nawet spadły. Kraków oferuje najwyższe zarobki w IT , gdzie na kontrakcie B2B można zarobić ponad 30 tys. zł netto, a na umowie o pracę 22,3 tys. zł brutto.

, gdzie na kontrakcie B2B można zarobić ponad 30 tys. zł netto, a na umowie o pracę 22,3 tys. zł brutto. Praca hybrydowa pozostaje dominującym modelem, obejmując np. aż 83% ofert w Szczecinie i ponad 64% w Krakowie, stając się oczekiwanym standardem.

Ożywienie na rynku pracy IT. Rosnące pensje na umowach o pracę

Wygląda na to, że po okresie niepewności, branża IT w Polsce wraca na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Najnowsza analiza ogłoszeń z portalu No Fluff Jobs pokazuje, że w największych miastach nie tylko przybywa ofert pracy, ale zmienia się też struktura wynagrodzeń. Najważniejsza zmiana? Umowa o pracę staje się coraz bardziej konkurencyjna finansowo wobec kontraktów B2B.

W 6 z 9 analizowanych lokalizacji mediana górnych widełek wynagrodzeń na umowie o pracę wzrosła rok do roku o co najmniej 10 proc., co potwierdza wyraźny trend na rynku pracy IT. Wzrost liczby ofert jest imponujący – w Warszawie i Trójmieście o 119 proc., a w Łodzi aż o 171 proc. rok do roku. Skąd to nagłe ożywienie?

Nasze najnowsze dane napawają optymizmem – wyraźnie widać ożywienie rynku IT w największych polskich miastach. Powodów tego „rozmrożenia” etatów może być wiele. Aktualnie często słyszymy o firmach, które zachłyśnięte rozwiązaniami AI najpierw wstrzymały rekrutacje lub zredukowały personel, by po czasie weryfikacji realiów ponownie rekrutować. – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs.

Mówiąc prościej, firmy, które liczyły, że sztuczna inteligencja szybko zastąpi specjalistów, zderzyły się z rzeczywistością i znów intensywnie szukają pracowników.

Kraków na czele stawek. Gdzie jeszcze opłaca się pracować?

Choć Warszawa wciąż generuje najwięcej ogłoszeń, to pod względem wysokości stawek na prowadzenie wysunął się Kraków. Najwyższe zarobki w IT oferuje Kraków, gdzie mediana górnych widełek na B2B sięga 30,45 tys. zł netto (+VAT), a na umowie o pracę 22,3 tys. zł brutto. Co ciekawe, stolica Małopolski jest jednym z niewielu miast, gdzie pensje rosły w podobnym tempie na obu rodzajach umów.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w innych miastach:

Poznań i Trójmiasto: Tu etatowcy mają powody do zadowolenia. Mediana górnych widełek na umowie o pracę wzrosła aż o 23,5 proc. (w Poznaniu z 17 tys. do 21 tys. zł brutto). W tym samym czasie stawki B2B rosły znacznie wolniej.

Tu etatowcy mają powody do zadowolenia. Mediana górnych widełek na umowie o pracę wzrosła aż o 23,5 proc. (w Poznaniu z 17 tys. do 21 tys. zł brutto). W tym samym czasie stawki B2B rosły znacznie wolniej. Wrocław i Warszawa: W tych miastach specjaliści na kontraktach B2B mogli odczuć lekkie rozczarowanie. Mediana ich stawek spadła o 3,3 proc. Jednocześnie pensje na umowach o pracę wyraźnie wzrosły – we Wrocławiu o ponad 17 proc.

W tych miastach specjaliści na kontraktach B2B mogli odczuć lekkie rozczarowanie. Mediana ich stawek spadła o 3,3 proc. Jednocześnie pensje na umowach o pracę wyraźnie wzrosły – we Wrocławiu o ponad 17 proc. Lublin i Szczecin: Tutaj zanotowano największe spadki na B2B, odpowiednio o 9,5 proc. i 2 proc.

Ile zarabia junior, mid i senior w IT w 2026 roku?

Wynagrodzenia różnią się oczywiście w zależności od poziomu doświadczenia. Analiza pokazuje, że najbardziej atrakcyjne stawki dla najbardziej doświadczonych specjalistów oferują Kraków i Warszawa.

Senior: W 2026 roku wynagrodzenia w IT dla seniorów sięgają nawet 25,3 tys. zł brutto na umowie o pracę w Warszawie i 32,55 tys. zł netto na kontrakcie B2B w Krakowie.

Mid: Specjalista na tym poziomie najwięcej na etacie zarobi w Lublinie (15,5 tys. zł brutto), a na B2B ponownie w Krakowie (26,88 tys. zł netto).

Specjalista na tym poziomie najwięcej na etacie zarobi w Lublinie (15,5 tys. zł brutto), a na B2B ponownie w Krakowie (26,88 tys. zł netto). Junior: Na początku kariery najwyższe stawki na umowę o pracę oferuje Warszawa (14,4 tys. zł brutto). Z kolei na B2B najlepiej płacą w Lublinie i Szczecinie (po 16,8 tys. zł netto).

Praca hybrydowa wciąż dominuje na rynku

Pieniądze to jedno, ale liczy się też model pracy. Tu rewolucji nie ma – praca hybrydowa pozostaje najpopularniejszym rozwiązaniem w większości dużych miast. Jednak widać wyraźne różnice regionalne.

Praca hybrydowa pozostaje najpopularniejszym modelem w branży IT, a w Szczecinie dotyczy to aż 83 proc. ofert. Tuż za nim plasują się Trójmiasto (75,4 proc.), Warszawa (68,3 proc.) i Kraków (64,3 proc.). To pokazuje, że elastyczność i możliwość łączenia pracy z biura i z domu stały się już standardem, którego oczekują specjaliści.

Najwyższe mediany górnych widełek wynagrodzeń według poziomu doświadczenia w 2026 roku. UoP – kwoty brutto, B2B – netto (+ VAT) Poziom doświadczenia UoP – najwyższa mediana B2B – najwyższa mediana Junior Warszawa – 14,4 tys. zł Lublin i Szczecin – 16,8 tys. zł Mid Lublin – 15,5 tys. zł Kraków – 26,88 tys. zł Senior Warszawa – 25,3 tys. zł Kraków – 32,55 tys. zł

Zmiana rok do roku mediany górnych widełek wynagrodzeń w ofertach pracy w 11 największych miastach w Polsce. UoP – kwoty brutto, B2B – netto (+ VAT) Miasto UoP – zmiana r/r B2B – zmiana r/r Katowice +5,9 proc. +3,4 proc. Kraków +6,2 proc. +11,5 proc. Łódź +16,7 proc. +7,4 proc. Lublin +2,9 proc. –9,5 proc. Poznań +23,5 proc. +5,0 proc. Szczecin +18,8 proc. –2,0 proc. Trójmiasto +23,5 proc. +7,1 proc. Warszawa +10,0 proc. –3,3 proc. Wrocław +17,6 proc. –3,3 proc.

Złoty Laur 2026 - Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu