Podwyżki dla nauczycieli w 2027 roku. Padły konkretne propozycje

Podwyżki dla nauczycieli od 2027 roku. Projekt wrócił do komisji

W Sejmie trwają prace nad zmianami dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli początkujących. Projekt zakłada podwyższenie wskaźnika wykorzystywanego do obliczania ich średnich zarobków. Po zgłoszeniu poprawek przez dwa kluby parlamentarne dokument ponownie trafił do Komisji Edukacji i Nauki. Podczas debaty posłowie zwracali również uwagę na brak postępów w pracach nad obywatelskim projektem Związku Nauczycielstwa Polskiego, dotyczącym podwyżek dla nauczycieli.

W czwartek, 5 listopada, Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Jedną z najważniejszych zmian jest podwyższenie wskaźnika wykorzystywanego do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących:

obecnie wynosi on 120 proc. kwoty bazowej,

po zmianach wzrósłby do około 122,76 proc. kwoty bazowej.

Dzięki tej zmianie średnie zarobki nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie rosłyby procentowo w takim samym tempie jak wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Nowe regulacje zgodnie z założeniami powinny zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.

Prace nad projektem nie zostały jednak zakończone. Po zgłoszeniu poprawek przez kluby Rozwój Plus oraz Prawo i Sprawiedliwość dokument ponownie skierowano do sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.

Nawet 14 proc. podwyżki dla nauczycieli. Posłowie przedstawili poprawki

Posłanka Marzena Machałek z klubu Rozwój Plus poinformowała, że zgłoszona poprawka zakłada zdecydowane podniesienie wskaźnika średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących, a także zwiększenie wskaźników dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych - o 10 proc..

– Chcemy przede wszystkim poprawić sytuację finansową wszystkich nauczycieli – podkreśliła.

Zdaniem Machałek rządowa propozycja dotyczy tylko nauczycieli początkujących i pomija różnice w zarobkach na kolejnych stopniach awansu zawodowego. Projekt poparły kluby KO, PSL, Centrum, Polski 2050 i Lewicy.

Nauczyciele czekają na wyższe pensje. Projekt ZNP utknął w Sejmie

Podczas debaty część posłów krytykowała brak postępów w pracach nad obywatelskim projektem Związku Nauczycielstwa Polskiego „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Zakłada on powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnymi zarobkami w gospodarce.

– Nie mamy żadnych złudzeń, że ten projekt obywatelski będzie procedowany – stwierdził poseł PiS Zbigniew Dolata.

Polityk przekazał, że jego klub zgłosił poprawki zakładające podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2027 roku. Zgodnie z propozycją pensje wzrosłyby o:

14 proc. dla nauczycieli początkujących,

10 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

– Niewiele, ale jednak podwyżka znacząca, nie 3 proc. waloryzacji – dodał.

Pensje nauczycieli mogłyby sięgać nawet 13,6 tys. zł

Zbigniew Dolata przedstawił także wyliczenia dotyczące możliwych wynagrodzeń nauczycieli w przypadku przyjęcia obywatelskiego projektu ZNP. Według posła w 2026 roku zarobki wynosiłyby:

nauczyciel stażysta – około 7900 zł,

nauczyciel kontraktowy – około 8800 zł,

nauczyciel mianowany – około 11 000 zł,

nauczyciel dyplomowany – około 13 600 zł.

– Zarabiałby, ale nie zarabia. Dlaczego? Dlatego, że ten projekt pokrywa się kurzem, bo leży w podkomisji, która nie pracuje – ocenił parlamentarzysta.

Do tych zarzutów odniósł się wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Przypomniał, że obywatelski projekt wpłynął do Sejmu jeszcze w 2021 roku, kiedy władzę sprawowała Zjednoczona Prawica.

– Czekał długo na jakikolwiek ruch i procedowanie – powiedział.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że 4 lutego 2022 roku ówczesna Rada Ministrów przyjęła obszerne stanowisko, w którym negatywnie oceniła proponowane rozwiązania.

W obecnej kadencji Sejmu podkomisja nadzwyczajna powołana do rozpatrzenia projektu zebrała się trzykrotnie, ale tylko podczas jednego posiedzenia zajmowała się jego treścią. Ostatnie spotkanie odbyło się w marcu 2025 roku. Od tego czasu nie podano terminu kolejnych obrad.

Ile wzrosną wynagrodzenia nauczycieli w 2027 roku? MEN ostrzega

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że w 2024 roku nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymali 30-procentowe podwyżki, natomiast początkujący 33-procentowe. Od tamtej pory rząd co roku zmienia wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli początkujących w ustawie okołobudżetowej, aby ich pensje rosły w takim samym tempie jak zarobki pozostałych nauczycieli. Takie przepisy obowiązują jednak tylko przez jeden rok.

Resort edukacji zwrócił uwagę, że bez przyjęcia proponowanej nowelizacji lub odpowiedniego podwyższenia wskaźnika w ustawie okołobudżetowej na 2027 rok średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie jedynie o 0,68 proc. Zdaniem ministerstwa przygotowany projekt pozwoliłby trwale rozwiązać ten problem.