Zarobki nauczycieli pod lupą. Stawki z 2026 roku wywołały lawinę negatywnych komentarzy

Spis treści
- Zamiast prezentów. O czym naprawdę dyskutuje się dziś w pokojach nauczycielskich?
- Pensja z tablicą w tle. Ile wynoszą stawki nauczycieli w 2026 roku?
- Awans za 161 złotych. Dlaczego nauczyciele czują frustrację?
- To nie tylko podstawa. Co składa się na realną wypłatę w szkole?
- Związkowcy chcą powiązania płac w oświacie ze wskaźnikami rynkowymi
Zamiast prezentów. O czym naprawdę dyskutuje się dziś w pokojach nauczycielskich?
W okolicach Dnia Edukacji Narodowej internet zalewa fala zdjęć z upominkami i kwiatami. W szkolnej rzeczywistości takie podarunki nie poprawiają jednak na długo nastrojów. Tematem dyskusji w pokojach nauczycielskich są obecnie rosnące koszty życia i tabela wynagrodzeń. W 2026 roku nowe stawki znów stały się obiektem żartów ze strony pedagogów. Większość z nich wolałaby konkretne rozwiązania systemowe, by móc godnie żyć bez konieczności brania nadgodzin w kilku szkołach.
Ministerstwo Edukacji publikuje dane, które obalają mit o ogromnych zarobkach w systemie oświaty. Choć na papierze widać wzrost pensji, nauczyciele w obliczu inflacji czują, że ich praca nie jest doceniana. Jeśli w lokalnej szkole brakuje anglistów czy matematyków, to warto spojrzeć na pasek wynagrodzeń. Pensje początkujących pedagogów nie są atrakcyjne dla osób, które wchodzą na rynek pracy.
Pensja z tablicą w tle. Ile wynoszą stawki nauczycieli w 2026 roku?
Od początku 2026 roku obowiązuje nowe rozporządzenie określające stawki wynagrodzenia zasadniczego. Stanowi to podstawę do wyliczania pozostałych dodatków. W przypadku początkującego nauczyciela, który ma tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, stawka ta wynosi 5308 zł brutto. Daje to kwotę około 3934 zł netto, czyli „na rękę”. Taka suma pozwala z trudem utrzymać się w dużym mieście, zwłaszcza jeśli wynajmuje się mieszkanie. Nie dziwi więc fakt, że młodzi ludzie unikają pracy w szkole.
Wyższe stopnie awansu zawodowego wcale nie gwarantują kokosów. Nauczyciel mianowany zarabia 5469 zł brutto (ok. 4046 zł netto). Dopiero wieloletnia praca i stopień nauczyciela dyplomowanego pozwala na wyższe wynagrodzenie. Wówczas stawka zasadnicza wynosi 6397 zł brutto (około 4695 zł netto). Podane kwoty mogą się różnić w zależności od potrąceń podatkowych lub przynależności do PPK.
Awans za 161 złotych. Dlaczego nauczyciele czują frustrację?
Spłaszczenie płac to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w oświacie, co mocno akcentują związki zawodowe. Nauczyciel mianowany, który ma już doświadczenie i dorobek zawodowy, zarabia miesięcznie o 161 zł brutto więcej niż początkujący nauczyciel. Taka różnica jest demotywująca i zniechęca do dalszego podnoszenia kwalifikacji. Wyższe uprawnienia i większe zaangażowanie nie dają w tym przypadku żadnej rekompensaty finansowej, co nie pozwala na podniesienie standardu życia.
Obecny system finansowy prowadzi do powiększania luki pokoleniowej w polskiej edukacji. Skoro różnica w pensjach jest tak mała, młodzi ludzie wolą poszukać pracy w innych branżach. Na start mogą tam liczyć na lepsze warunki finansowe, bez konieczności robienia trudnego awansu. Z tego powodu w szkolnictwie zostają tylko osoby, które uczą z powołania, choć często pracują za dużo, by móc utrzymać bliskich.
To nie tylko podstawa. Co składa się na realną wypłatę w szkole?
Księgowe kwoty pokazujące „średnie zarobki nauczycieli” rzadko odpowiadają prawdzie. W rzeczywistości na wypłatę składają się wynagrodzenie zasadnicze i różnego rodzaju dodatki. Mowa tu przede wszystkim o dodatku motywacyjnym (przyznawanym przez dyrekcję), dodatku za wysługę lat czy za wychowawstwo. Czasem nauczyciele dostają też dodatek wiejski, co ma uatrakcyjnić pracę w mniejszych ośrodkach. Dodatki te jednak w niewielkim stopniu poprawiają sytuację finansową.
Brak rąk do pracy w szkołach sprawia, że dyrektorzy proponują nauczycielom płatne nadgodziny lub zastępstwa. To sposób na dodatkowy zarobek, ale wiąże się ze stratą czasu wolnego. W konsekwencji cierpi na tym jakość edukacji. Przepracowany nauczyciel nie jest w stanie w odpowiedni sposób przygotować się do lekcji czy zająć się uczniem indywidualnie.
Związkowcy chcą powiązania płac w oświacie ze wskaźnikami rynkowymi
Podwyżka wynagrodzeń w 2026 roku była minimalna. Nauczyciele dostali więcej o 3%, co dało od 151 do 186 zł brutto miesięcznie. ZNP i nauczyciele uważają, że to jedynie waloryzacja, a nie realny wzrost zarobków. Związkowcy chcą, by płace w oświacie powiązać ze wzrostem płac w gospodarce. Ich zdaniem to jedyny sposób na zatrzymanie fali rezygnacji i sprawienie, by zawód nauczyciela był opłacalny i cieszył się prestiżem.