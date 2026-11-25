Jak wychowanie dwojga dzieci wpływa na wysokość emerytury?

Czas, który rodzic poświęca na opiekę nad dziećmi, nie musi być stracony z perspektywy przyszłej emerytury. Wręcz przeciwnie – może ją realnie podwyższyć. Zasada jest prosta: za opiekę nad jednym dzieckiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych może doliczyć do stażu pracy do trzech lat. Jeśli więc ktoś wychował dwoje dzieci, ten okres wydłuża się maksymalnie do sześciu lat.

Jest jednak ważny warunek. W tym czasie trzeba było całkowicie zrezygnować z pracy i nie mieć żadnego innego tytułu do ubezpieczeń, na przykład z umowy zlecenia czy prowadzenia firmy. To właśnie te dodatkowe lata wliczane do stażu pracy sprawiają, że możliwa jest wyższa emerytura za wychowanie dzieci, co dla wielu rodziców, a zwłaszcza matek, jest szansą na godniejsze świadczenie.

Gazeta.pl wskazuje, że te dodatkowe lata mogą być na wagę złota zwłaszcza, jeśli komuś brakuje stażu do uzyskania gwarancji najniższej emerytury. W przypadku kobiet próg ten wynosi w 2026 roku 20 lat, więc doliczenie nawet kilku lat opieki nad dziećmi może okazać się kluczowe.

Kto może zyskać na przeliczeniu emerytury przez ZUS?

Nie każdy rodzic skorzysta na zmianach w ten sam sposób. Kluczowa jest tutaj data – 1 stycznia 1999 roku. To wtedy weszła w życie reforma emerytalna, która zmieniła zasady gry.

Najwięcej na ponownym przeliczeniu emerytury przez ZUS mogą zyskać rodzice, którzy opiekowali się dziećmi przed 1 stycznia 1999 roku. W ich przypadku okresy opieki są wliczane do tak zwanego kapitału początkowego. Kiedyś za każdy rok takiej przerwy w pracy ZUS naliczał wskaźnik 0,7 proc. podstawy wymiaru. Dziś przepisy są znacznie korzystniejsze i pozwalają zastosować przelicznik 1,3 proc . To prawie dwa razy więcej, co może realnie wpłynąć na końcową kwotę świadczenia.

A co z rodzicami, którzy korzystali z urlopów wychowawczych po tej dacie? W ich sytuacji państwo zaczęło automatycznie finansować składki, które trafiają na indywidualne konto w ZUS. Te pieniądze są waloryzowane, więc ich sytuacja jest inna i nie wymaga ponownego przeliczania na tych samych zasadach.

Jak złożyć wniosek o wyższą emeryturę? Potrzebny druk ERPO

Jeśli podejrzewasz, że należy ci się ponowne przeliczenie świadczenia, nie ma na co czekać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rzadko wraca do starych spraw z własnej inicjatywy, więc to ty musisz wykonać pierwszy krok. Nawet jeśli pobierasz emeryturę od kilku lat, nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić.

Służy do tego specjalny formularz o nazwie ERPO, czyli „Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego”. Znajdziesz go w każdej placówce ZUS, ale też bez problemu pobierzesz ze strony internetowej urzędu.

Przygotowując się do złożenia wniosku, warto przejrzeć domowe archiwum. Jeśli ZUS nie ma w swoich aktach dokumentów potwierdzających okres opieki nad dziećmi, trzeba będzie je dostarczyć. Co może się przydać? Przede wszystkim skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci . Pomocne będą też stare świadectwa pracy , w których pracodawca odnotował urlopy wychowawcze, lub specjalne zaświadczenia z dawnych miejsc zatrudnienia. Warto pamiętać, że wyższa emerytura za wychowanie dzieci to prawo, o które mogą ubiegać się również ojcowie, o ile to oni zawiesili karierę, by zająć się potomstwem. Ważne jest jednak to, że ten sam okres opieki nie może być zaliczony obojgu rodzicom.

Czy ponowne przeliczenie emerytury jest bezpieczne?

Wiele osób może się wahać przed złożeniem wniosku, obawiając się, że nowe wyliczenia okażą się mniej korzystne. To naturalna obawa, ale w tym przypadku zupełnie nieuzasadniona. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne i chronią świadczeniobiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wybrać wariant korzystniejszy dla emeryta. Jeśli po ponownym przeliczeniu okaże się, że nowa kwota jest niższa od dotychczasowej, ZUS po prostu poinformuje o tym fakcie i dalej będzie wypłacał świadczenie w starej, wyższej wysokości. Nie ma więc ryzyka, że ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS poskutkuje obniżeniem świadczenia, a można na nim jedynie zyskać.

Podsumowując, jeśli opiekowałeś się dziećmi przed 1999 rokiem, rezygnując z pracy, zdecydowanie warto sprawdzić swoje dokumenty i złożyć wniosek ERPO. To prosta czynność, która nic nie kosztuje, a może przynieść realne, comiesięczne korzyści finansowe na lata.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz