Najnowsze wyliczenia wskazują na słabszą waloryzację emerytur, rent i dodatków niż w 2026 r.

Podwyżka dodatku pielęgnacyjnego wyniosłaby zaledwie 17,31 zł, a kompensacyjnego tylko 2,60 zł miesięcznie.

Przeliczyliśmy wysokość poszczególnych świadczeń. Największa podwyżka wśród analizowanych dodatków wyniosłaby 66,26 zł.

Najnowsze dane nie pozostawiają seniorom zbyt wielu powodów do optymizmu. Choć nasze szacunki dotyczące waloryzacji nieco wzrosły, nadal daleko im do tegorocznego wskaźnika wynoszącego 5,3 proc. Przy waloryzacji na poziomie 4,72 proc. podwyżki wielu dodatków do emerytur byłyby wyjątkowo skromne. W niektórych przypadkach dodatkowe pieniądze nie wystarczyłyby nawet na zakup bułki. Jeszcze bardziej wymowne są konkretne kwoty. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafiałoby do portfeli osób pobierających poszczególne świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny rozczaruje seniorów? Nie będzie nawet 20 zł podwyżki

Na większy zastrzyk gotówki nie mogłyby liczyć osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje m.in. emerytom po ukończeniu 75. roku życia. Obecnie świadczenie wynosi 366,68 zł miesięcznie. Według naszych najnowszych wyliczeń wzrosłoby do 383,99 zł. To zaledwie 17,31 zł więcej miesięcznie. Dokładnie taką samą podwyżkę otrzymaliby uprawnieni do dodatku kombatanckiego, dodatku za tajne nauczanie oraz świadczenia pieniężnego dla żołnierzy. Żadne z tych świadczeń nie osiągnęłoby nawet 400 zł miesięcznie.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja osób pobierających dodatek kompensacyjny. Jego obecna wysokość to 55 zł, a po waloryzacji byłoby to 57,60 zł. Podwyżka wyniosłaby więc zaledwie 2,60 zł. W przeliczeniu na 12 miesięcy daje to tylko 31,20 zł dodatkowych pieniędzy.

Podwyżka o 87 groszy. Trudno mówić o większych pieniądzach

Najmniejszą podwyżkę w naszych zestawieniach odnotowałyby osoby pobierające minimalną kwotę świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Wysokość tego świadczenia zależy od liczby pełnych miesięcy trwania pracy przymusowej. Obecna minimalna stawka wynosząca 18,39 zł wzrosłaby do 19,26 zł. To zaledwie 87 groszy więcej miesięcznie, czyli niewiele ponad 10 zł w skali 12 miesięcy. Osoby pobierające maksymalną kwotę tego świadczenia również nie miałyby powodów do euforii. Zamiast obecnych 348,40 zł otrzymywałyby 364,84 zł. Ich miesięczne wpływy zwiększyłyby się o 16,44 zł.

Tylko jeden z analizowanych dodatków wzrósłby o ponad 50 zł

Nieco lepiej prezentują się wyliczenia dotyczące dodatku dla sieroty zupełnej. Jego wysokość przekroczyłaby granicę 700 zł. Z obecnych 689,17 zł świadczenie wzrosłoby do 721,70 zł, czyli o 32,53 zł miesięcznie.

Najwięcej zyskaliby natomiast uprawnieni do dodatku do renty inwalidy wojennego. Obecnie wynosi on 1403,90 zł. Przy wskaźniku 4,72 proc. jego wysokość zwiększyłaby się do 1470,16 zł. Podwyżka wyniosłaby 66,26 zł miesięcznie, co w skali 12 miesięcy oznaczałoby dodatkowe 795,12 zł. To jedyne spośród analizowanych przez nas świadczeń, w przypadku którego miesięczna podwyżka przekroczyłaby 50 zł.

Szczegółowe kwoty wszystkich dodatków przed waloryzacją i po niej przedstawiamy w galerii.

Skromne podwyżki emerytur

Skromniejsza waloryzacja uderzyłaby nie tylko w osoby pobierające dodatki. Również podwyżki podstawowych emerytur byłyby procentowo niższe niż podczas tegorocznej waloryzacji. Przy najniższej analizowanej emeryturze wynoszącej 1978 zł brutto podwyżka nie sięgnęłaby nawet 100 zł. Świadczenie wzrosłoby do około 2071 zł, czyli o 93 zł miesięcznie. Emeryt otrzymujący obecnie 3000 zł brutto mógłby liczyć na 142 zł podwyżki, a pobierający 3600 zł – na 170 zł. Przy świadczeniu wynoszącym 4035 zł miesięczny wzrost wyniósłby 190 zł.

Dopiero osoby pobierające znacznie wyższe emerytury mogłyby liczyć na podwyżki przekraczające 200 zł. Przy świadczeniu wynoszącym 5173 zł byłoby to 244 zł więcej, a przy emeryturze w wysokości 6208 zł – 293 zł więcej. Wszystkie te kwoty są wartościami brutto, a nie podwyżkami, które w całości trafiłyby do portfeli seniorów.

Waloryzacja traci impet

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń. W październiku 2026 r. przeciętna pensja brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9405,19 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Z kolei październikowa inflacja wyniosła 3,5 proc. rok do roku.

Na podstawie tych danych oszacowaliśmy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2027 r. na poziomie 4,72 proc. To nieco więcej niż wynikało z naszych wcześniejszych szacunków, które wskazywały na 4,52 proc., ale wciąż wyraźnie mniej niż tegoroczne 5,3 proc. Różnica wynosi 0,58 pkt proc. Przy takim scenariuszu każde 1000 zł emerytury oznaczałoby 47,20 zł podwyżki, podczas gdy przy wskaźniku zastosowanym w 2026 r. byłoby to 53 zł.

Kiedy seniorzy poznają ostateczne kwoty?

Przedstawione wyliczenia dotyczą podwyżek, które mają nastąpić od 1 marca 2027 r. Wskaźnik 4,72 proc. jest uproszczonym szacunkiem redakcyjnym opartym na najnowszych danych GUS, a nie oficjalnie ustalonym wskaźnikiem waloryzacji. Do jego ustawowego obliczenia potrzebne będą dane za cały 2026 r., uwzględniające m.in. średnioroczną inflację oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ostateczne kwoty mogą się więc jeszcze zmienić. Na razie jednak nasze szacunki wskazują, że procentowe podwyżki emerytur, rent i dodatków byłyby skromniejsze niż w 2026 r.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz