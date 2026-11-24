Prawomocna decyzja sądu: Koniec batalii Eleven Sports i Audioteki z UOKiK

Skończyła się sądowa batalia, która ciągnęła się od 2022 roku. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i oddalił odwołania złożone przez spółki Eleven Sports Network i Audioteka Group. To oznacza, że firmy będą musiały zapłacić karę za reklamy, które – zdaniem urzędu – wprowadzały kibiców w błąd.

Chodzi o niemałe pieniądze. Łączna suma kar to prawie 1,9 mln zł. Na Eleven Sports Network nałożono dokładnie 1,075 mln zł, a na Audioteka Group, operatora usługi WP Pilot, 811 tys. zł. Sąd Apelacyjny podtrzymał wcześniejszą decyzję, co oznacza, że kara UOKiK nałożona na Eleven Sports i Audioteka za wprowadzanie w błąd konsumentów staje się prawomocna.

Poza zapłatą kary finansowej, obie spółki muszą też opublikować na swoich profilach w mediach społecznościowych oświadczenia, w których poinformują o naruszeniu przepisów i decyzji prezesa UOKiK - pisze portal XYZ.

Za co UOKiK nałożył karę? Przypomnienie sprawy z 2022 roku

Żeby zrozumieć, o co w ogóle chodzi w tym sporze, musimy cofnąć się do lata 2022 roku. To był gorący czas w polskiej piłce. Robert Lewandowski zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę. Transfer wywołał w Polsce gigantyczne zainteresowanie hiszpańską La Ligą. Kibice chcieli oglądać każdy mecz swojego idola.

Prawa do transmisji miały wtedy w Polsce dwie stacje: Eleven Sports i Canal+. Umowa była tak skonstruowana, że nadawcy dzielili się meczami. Każdy z nich pokazywał po pięć spotkań w danej kolejce i na zmianę miał prawo pierwszego wyboru hitowego starcia. W praktyce oznaczało to, że jeśli jeden mecz Barcelony transmitowało Eleven Sports, to drugi, w następnej kolejce, najczęściej trafiał do Canal+.

Jak reklamy Eleven Sports i Audioteki wprowadzały w błąd?

Sednem problemu były kampanie reklamowe, które obie firmy prowadziły po transferze Roberta Lewandowskiego. UOKiK w swoim postępowaniu dokładnie przyjrzał się hasłom, jakimi posługiwali się nadawcy. Urząd uznał, że były one skonstruowane w taki sposób, by wywołać u klienta wrażenie, że kupując jeden pakiet, zapewni sobie dostęp do absolutnie wszystkich meczów Barcelony w lidze hiszpańskiej.

Jako przykłady takich wprowadzających w błąd komunikatów UOKiK podawał między innymi:

„Mecze z udziałem Roberta Lewandowskiego w LaLiga Santander już od sierpnia w Eleven Sports”

„Lewy w hiszpańskich barwach w WP Pilot! Nie przegap żadnego meczu!”

W tych i podobnych hasłach brakowało kluczowej informacji – wyraźnego zastrzeżenia, że oferta nie obejmuje wszystkich spotkań. Zdaniem urzędu, takie hasła stanowiły klasyczny przykład praktyki, jaką jest wprowadzanie w błąd konsumenta. Skutki takich działań bardzo dobrze podsumował prezes UOKiK w komunikacie z 2022 roku.

Przeprowadzone postępowanie pokazało, że wiele osób zachęconych reklamami kupowało dostęp do Eleven Sports lub pakiet w serwisie WP Pilot, wierząc, że obejrzą tam każdy występ Roberta Lewandowskiego. Potem nadchodziło rozczarowanie, ponieważ okazywało się, że mecz, który chcieli obejrzeć, był transmitowany gdzie indziej.

Kibice, płacąc za dostęp, byli przekonani, że kupują kompletny produkt. Rzeczywistość szybko weryfikowała te oczekiwania, gdy okazywało się, że hitowy mecz z udziałem polskiego napastnika jest dostępny wyłącznie u konkurencji.

Co ten wyrok oznacza dla rynku transmisji sportowych?

Prawomocny wyrok w sprawie Eleven Sports i Audioteki to coś więcej niż tylko dotkliwa kara finansowa dla dwóch firm. To bardzo ważny sygnał wysłany do całego rynku mediów i streamingu w Polsce. Sąd, podtrzymując decyzję prezesa UOKiK, jednoznacznie potwierdził, że marketing musi być w stu procentach uczciwy i precyzyjny. Dla widzów oznacza to jedno: w przyszłości mogą liczyć na bardziej przejrzyste i uczciwe oferty.