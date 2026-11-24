Państwowa Inspekcja Pracy zakwestionowała powszechne w branży IT kontrakty B2B dla programistów, uznając je za ukryty stosunek pracy.

PIP wskazała konkretne zapisy, takie jak czas reakcji czy korzystanie ze sprzętu klienta, jako kluczowe cechy etatowego zatrudnienia.

To przełomowe stanowisko wywołuje niepokój i może całkowicie zmienić zasady współpracy w sektorze technologicznym. Sprawdź, co to oznacza dla Twojej firmy!

Miało być bezpiecznie i zgodnie z przepisami, tymczasem odpowiedź urzędu wywołała niepokój wśród przedsiębiorców. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, jedna z firm informatycznych wystąpiła do Państwowej Inspekcji Pracy o indywidualną interpretację dotyczącą możliwości współpracy z programistami na podstawie kontraktów B2B.

Spółka zadbała o zapisy, które miały świadczyć o niezależności samozatrudnionych specjalistów. Przewidziała całkowicie zdalną pracę, wspólne ustalanie godzin świadczenia usług, kary umowne za niewłaściwe wykonanie zadań oraz możliwość skorzystania z zastępstwa.

Argumenty te nie przekonały jednak inspekcji. Urząd uznał, że w przedstawionym modelu współpracy dominują cechy stosunku pracy, a zawarcie kontraktów B2B zamiast umów o pracę byłoby niedopuszczalne.

Masz takie zapisy w kontrakcie B2B? Na to zwróciła uwagę PIP

Największe kontrowersje budzi uzasadnienie stanowiska inspekcji. Urząd zakwestionował bowiem rozwiązania, które od lat funkcjonują w sektorze technologicznym. Chodzi o cztery konkretne kwestie:

Zastępstwo tylko za zgodą klienta. Możliwość powierzenia zadań innej osobie miała świadczyć o niezależności programisty. Zdaniem PIP konieczność uzyskania zgody zleceniodawcy ogranicza jednak tę swobodę.

Możliwość powierzenia zadań innej osobie miała świadczyć o niezależności programisty. Zdaniem PIP konieczność uzyskania zgody zleceniodawcy ogranicza jednak tę swobodę. 15 minut na odpowiedź, 30 minut na działanie. Takie terminy reakcji na zgłoszenia w określonych przedziałach czasowych inspekcja potraktowała jako przejaw podporządkowania i ograniczenia samodzielności kontraktora.

Takie terminy reakcji na zgłoszenia w określonych przedziałach czasowych inspekcja potraktowała jako przejaw podporządkowania i ograniczenia samodzielności kontraktora. Wynagrodzenie za gotowość. Płatne oczekiwanie na zgłoszenie krytycznej awarii zostało uznane za element charakterystyczny dla zatrudnienia pracowniczego.

Płatne oczekiwanie na zgłoszenie krytycznej awarii zostało uznane za element charakterystyczny dla zatrudnienia pracowniczego. Sprzęt i technologie zleceniodawcy. Korzystanie z infrastruktury klienta, jego kodów źródłowych oraz narzuconych parametrów technicznych PIP potraktowała jako przejaw podporządkowania w zakresie sposobu wykonywania obowiązków.

Problem polega na tym, że część tych rozwiązań wynika ze specyfiki branży IT. Trudno wyobrazić sobie obsługę krytycznej awarii systemu bez określenia czasu reakcji specjalisty. Z kolei ograniczenia dotyczące podwykonawców mogą wynikać z konieczności ochrony poufnych danych.

Eksperci alarmują. PIP podważa dotychczasowe standardy

Dr Łukasz Wacławik z Akademii Górniczo-Hutniczej w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” ocenił stanowisko inspekcji jako przełom, który może oznaczać poważne problemy dla firm tworzących oprogramowanie oraz samozatrudnionych specjalistów.

Jeszcze inny problem dostrzega radczyni prawna Barbara Skalska-Pater. Zwraca uwagę, że we wcześniejszych interpretacjach dotyczących sektora IT inspekcja nie kwestionowała korzystania z infrastruktury klienta ani konieczności uzyskania zgody na podwykonawcę.

Nowe stanowisko stawia również pod znakiem zapytania stosowanie popularnych umów serwisowych SLA, określających m.in. gwarantowany czas reakcji na awarie, oraz zasad wynagradzania za dyżury techniczne.

PIP może zamienić B2B na etat. Co mówi Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy o istnieniu stosunku pracy decydują warunki wykonywania obowiązków, a nie nazwa podpisanej umowy. Jeżeli zatrudniony wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, współpraca może zostać zakwalifikowana jako zatrudnienie pracownicze.

Nowe uprawnienia PIP pozwalają inspektorom na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą występować o indywidualne interpretacje dotyczące planowanych modeli współpracy. Jak wynika z materiału „Gazety Wyborczej”, koszt takiego wniosku wynosi 40 zł.

Niekorzystna interpretacja dotycząca programistów nie oznacza jednak automatycznego przekształcenia wszystkich podobnych kontraktów w umowy o pracę. Każdy przypadek wymaga oceny całokształtu warunków współpracy.

Nie tylko samozatrudnieni programiści. PIP przyjrzała się też umowom studentów

To kolejna w ostatnich dniach interpretacja budząca wątpliwości w sektorze technologicznym. Wcześniej inspekcja zakwestionowała możliwość zatrudniania na umowę-zlecenie studentów poniżej 26. roku życia w sytuacji, gdy obok zadań informatycznych lub analitycznych mieli wykonywać proste obowiązki biurowe pod bieżącym kierownictwem firmy.

Dla przedsiębiorców oba przypadki są sygnałem, że nawet starannie przygotowany kontrakt nie gwarantuje bezpieczeństwa, jeśli rzeczywisty sposób organizacji pracy odpowiada warunkom zatrudnienia na etacie.

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