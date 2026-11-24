Telesprzedaż zamiast publicystyki. Co wydarzyło się w programie Miłosza Kłeczka?

Wszystko działo się w trakcie programu publicystycznego, który prowadził Miłosz Kłeczek. Jego gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. W pewnym momencie, tuż po wypowiedzi polityka, w studiu zgasły światła. Mimo wysiłku, nie udało się ukryć, że zaskoczenie było udawane. "A co tu się stało? Światło nam zgasło. Chwila, bo coś tutaj się dzieje, kto tutaj wchodzi?" – pytał z emfazą prowadzący.

Z ciemności wyłoniła się prezenterka stacji Paulina Wójcik. "O, szanowni państwo, brawo!" – wykrzyknął Kłeczek. Przyznał, że studio na chwilę zamieniło się w wybieg dla modelek i oddał głos koleżance.

Okazało się, że cała scena była wyreżyserowana, by zaprezentować... nowy produkt.

Chciałabym zaprezentować przepiękną nową torebkę. Ta torebka jest inspirowana historią wielkiej miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Jest to torebka ze skóry – oznajmiła Paulina Wójcik

Po czym zaczęła instruować, jak można ją nosić. Wtedy do akcji ponownie wkroczył Miłosz Kłeczek, który wyjaśnił, że prezentowany produkt to "najnowszy krzyk mody, który pozwala także funkcjonować Telewizji Republika". Ta osobliwa akcja marketingowa zakończyła się podaniem ceny produktu: 999 złotych.

O_MOTYLA_NÓŻKA.EXE XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD XD https://t.co/VWDEwAt3Lr— Ogladam"Wiadomości",bo nie stać mnie na dopalacze2 (@OgladamW) November 22, 2026

Jak TV Republika zarabia na gadżetach? To nie pierwszy raz

Akcja z torebką w programie Miłosza Kłeczka nie jest odosobnionym przypadkiem. To element szerszej strategii biznesowej stacji kierowanej przez Tomasza Sakiewicza. Telewizja Republika już wcześniej łączyła relacje z ważnych wydarzeń politycznych z promowaniem własnych produktów.

Podobne sytuacje miały miejsce choćby podczas protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wtedy również w przerwach między rozmowami z politykami i relacjonowaniem demonstracji, pracownicy stacji zachęcali widzów do kupowania zegarków czy damskiej biżuterii.

Sprzedaż produktów sygnowanych własną marką, od biżuterii po galanterię, stała się dla stacji istotnym elementem modelu biznesowego. Sam Kłeczek, prezentując torebkę, przyznał, że dochód z jej sprzedaży "pozwala także funkcjonować Telewizji Republika", co potwierdza, że telesprzedaż jest dla nadawcy ważnym źródłem przychodów.

„Jarmark trwa”. Lawina komentarzy po akcji z torebką w TV Republika

Nietypowa prezentacja produktu w programie na żywo błyskawicznie stała się hitem internetu. Sceny z programu wywołały falę, w większości krytycznych i ironicznych, komentarzy ze strony dziennikarzy i polityków.

Nigdy. Błagam – nigdy nie zabierajcie im koncesji – napisała z sarkazmem dziennikarka „Newsweeka” Dominika Długosz.

Najdalej w swojej krytyce poszła posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Zwróciła uwagę nie tylko na formę promocji, ale i na sam produkt oraz jego cenę.

Cud nad Wisłą, czyli wyrób torebkopodobny, zapewnne za kilkadziesiąt złotych z chińskiej hurtowni, po przejściu przez studio TV Republika, kosztuje nagle 999 zł. Wiadomo że najlepiej zarabia się na patriotyzmie i na babci.

We wpisie na portalu X oznaczyła nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sugerując, że sprawą powinny zająć się odpowiednie instytucje.

Cud nad Wisłą, czyli wyrób torebkopodobny, zapewnne za kilkadziesiąt złotych z chińskiej hurtowni, po przejściu przez studio TV Republika, kosztuje nagle 999 zł. Wiadomo że najlepiej zarabia się na patriotyzmie i na babci. Drogi @UOKiKgovPL , chyba czas na zakupy. https://t.co/rRYBEWeZyn— Katarzyna Kotula (@KotulaKat) November 23, 2026

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