Zakłócenia objęły wiele regionów Polski – od Warszawy po Suwałki

Obraz zamieniał się w kolorowe piksele, a dźwięk był urywany lub opóźniony

Emitel wskazał konkretną przyczynę: planowe prace na iglicy Pałacu Kultury

Sygnał był zastępowany przez nadajnik w Raszynie

Rankiem 9 kwietnia 2026 roku widzowie TV Republika zaczęli masowo zgłaszać problemy z odbiorem kanału. Sygnał w naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) był przerywany, zniekształcony lub całkowicie zanikał. Alarmujące doniesienia dotarły też do redakcji samej stacji.

Co się stało z sygnałem TV Republika?

Prezes Republiki Tomasz Sakiewicz opublikował na platformie X artykuł z portalu tvrepublika.pl. Stacja poinformowała, że w wielu domach w Polsce pojawiły się poważne zakłócenia obrazu i dźwięku. Republika zaapelowała do widzów o zgłaszanie podobnych problemów bezpośrednio do redakcji.

Problemy z odbiorem @RepublikaTV. Widzowie zgłaszają zakłóceniahttps://t.co/JXbkOp2gei— Tomasz Sakiewicz (@TomaszSakiewicz) April 9, 2026

„Sygnał jest zniekształcony, przerywany lub całkowicie zanika, co uniemożliwia komfortowe oglądanie programu. W niektórych przypadkach obraz zamienia się w kolorowe piksele, a dźwięk zostaje urwany lub znacząco opóźniony” – podała stacja.

Problemy dotyczyły odbioru kanału w ramach multipleksu (MUX-8). Republika sugerowała, że skala usterki może być szeroka.

Emitel wyjaśnia: planowe prace konserwacyjne na PKiN

Sprawę szybko wyjaśnił Emitel – operator naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Hubert Kifner, dyrektor Biura Komunikacji Emitela, poinformował, że 9 kwietnia od godziny 8:00 do 14:00 prowadzone były zaplanowane prace konserwacyjne nadajnika na iglicy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

„Prace wynikają z rocznego planu konserwacji obiektów nadawczych w całej Polsce. Nadawcy są informowani w grudniu o planowanych pracach, które odbędą się w kolejnym roku kalendarzowym” – wyjaśnił Kifner.

Co ważne: zakłócenia nie dotyczyły wyłącznie MUX-8, gdzie nadawana jest Republika. Przerwy objęły też inne multipleksy. Użytkownicy forum.satkurier.pl odnotowali, że w wykazie Emitela znalazły się: Warszawa, Człuchów i Suwałki.

Jak długo trwały zakłócenia i kogo objęły?

Przerwa w dostępie do sygnału trwała dla części odbiorców w Warszawie do godziny 14:00. W tym czasie Emitel realizował emisję zastępczą – przez obiekt nadawczy zlokalizowany w Raszynie.

Zakłócenia miały charakter lokalny i były ściśle powiązane z zasięgiem konkretnego nadajnika. Widzowie poza obszarem obsługiwanym przez PKiN mogli odbierać sygnał bez zakłóceń.

Skąd plotki o sabotażu?

Część użytkowników platformy X natychmiast powiązała problemy z sygnałem z działaniami politycznymi.

„Służby Tuska w natarciu” – pisali internauci.

Jeden z użytkowników opublikował wygenerowaną przez AI grafikę przedstawiającą premiera przy antenach.

Emitel nie pozostawił miejsca na spekulacje. Prace konserwacyjne były zaplanowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i dotyczyły wielu nadawców, nie tylko Republiki.

Były dziennikarz TVP przyznał się do nieślubnego dziecka. Teraz w TV Republika udziela porad małżeńskich